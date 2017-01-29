 Жители Шаргорода перекрыли дорогу в знак протеста против реформы здравоохранения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", ее участники перекрыли движение на одной из дорог.
Винницкую область разделили на три госпитальных округа. Город Шаргород присоединили к округу с центром в Могилеве-Подольском на границе с Молдовой. Местные жители жалуются, что до этого города им ехать больше часа и нет прямого автобусного сообщения между населенными пунктами. Также они боятся, что их больницу закроют.
Протестующие готовы в случае необходимости к радикальным действиям, в частности, перекрытию железной дороги.
Напомним, создание госпитальных округов является частью стратегии по реформированию медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года. Согласно реформе, в каждом округе должна быть, по крайней мере, одна больница интенсивного лечения (первого или второго уровня). Располагаться она будет так, чтобы из любой точки округа до нее можно было добраться не более чем за 60 минут. Один округ предусматривает охват территории с населением минимум 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек при наличии больницы только 1-го уровня.
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Відповідальність і у виборців має бути.
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І доречі-місцевими тарифами теж місцева влада має займатися.
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Підіть в.їзд до ВР перекрийте, страдальці.
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А ну гдетам Порошенкопутино лизи, где песни что это часть плана шатун антиимперилаистов?????
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А в Украине 10% от 3200 какой квалифицированный врач будет работать.
Пока не поднимем экономику хотя бы до уровня 2006го как было при Юле ничего реформировать не удастся.
Эти реформы обман народа шоб не началась революция прям щас. А пора бы.
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ВВП Никарагуа 2034
ВВП Гондурас 2397
пора медперсоналу в Гондурас эмигрировать
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Сутки пребывания в больнице будет, по самим низким расценкам, 1500 грн.
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