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 Общество
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Все про:акция (1986) Винницкая область (363) здравоохранение (129) медицина (1387) протест (5228) реформы (2365) блокирование (91)

 Жители Шаргорода перекрыли дорогу в знак протеста против реформы здравоохранения

В Шаргороде (Винницкая область) проходит акция протеста против медицинской реформы в части создания госпитальных округов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", ее участники перекрыли движение на одной из дорог.

Винницкую область разделили на три госпитальных округа. Город Шаргород присоединили к округу с центром в Могилеве-Подольском на границе с Молдовой. Местные жители жалуются, что до этого города им ехать больше часа и нет прямого автобусного сообщения между населенными пунктами. Также они боятся, что их больницу закроют.

Протестующие готовы в случае необходимости к радикальным действиям, в частности, перекрытию железной дороги.

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Напомним, создание госпитальных округов является частью стратегии по реформированию медицинской отрасли в Украине на ближайшие три года. Согласно реформе, в каждом округе должна быть, по крайней мере, одна больница интенсивного лечения (первого или второго уровня). Располагаться она будет так, чтобы из любой точки округа до нее можно было добраться не более чем за 60 минут. Один округ предусматривает охват территории с населением минимум 200 тыс. человек при наличии больницы 2-го уровня или 120 тыс. человек при наличии больницы только 1-го уровня.
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Нет автобусного сообщения? Попробуйте на метро.
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ЕТОЖ НАДО БЫЛО ТАК ГОРОД НАЗВАТЬ -ШАРГОРОД ТОЛИ ГОРОД В ВИДЕ ШАРА ТОЛИ ЖИТЬ В ГОРОДЕ НА ШАРУ
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28 января три военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ с оружием самовольно оставили боевые позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать... Видать на Киев пошли.
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Скорше на Лондон. До Києва летовищ забагато.
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У нас суть любой реформы: выбить под какой то бред бабла из бюджета и его украсть, а дальше гори оно огнем.
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А перекрити вхід до місцевих органів влади-нє? Це було б дієвіше і не заважало б непричетним до їх проблем людям.
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Местная власть с народом за одно в этом случае. Толку их перекрывать.
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То є вища ланка влади-чого на дороги пертися?
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В интернете есть видио о митинге в Шаргороде. Местная власть сама в аке от реформаторов. Смысл перекрывать местную власть, если в этом вопросе от них ничего не зависит . И в обще все больше утверждаюсь в том, что каждый народ заслуживает... Вот сегодня тебе не нравятся, что в Шаргороде перекрыли дороги., а когда завтра у тебя в районе закроют больницу- что запоешь?
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Я не співак. І у виборах влади тої територіальної громади участі не брав. Вони обирали-їм їх і виховувати.

Відповідальність і у виборців має бути.
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Да причем же местная власть если реформы проводят в Киеве? Ты еще скажи, что и повышение пенсий(к примеру) и цену тарифов , надо требовать у местной власти...
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При тому, що вона може виділити гроші з місцевого бюджету для утримання лікарні, за яку йде мова. Чи відкрити автобусний маршрут. Робити те, що має робити місцева влада-турбуватися про людей на місцях. А не лише вибивати гроші з держбюджету. Це і називається децентралізація влади.
І доречі-місцевими тарифами теж місцева влада має займатися.
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та в гробу і білих тапках бачили чиновники твоє перекривання, Питається в задачі, що цим перекриванням, окрім як проблем ні в чому не винним людям, можна зробити.
Підіть в.їзд до ВР перекрийте, страдальці.
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Сьогодни ж недиля . Яки ти там органи, тий влади перекриеш як ии нема !
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А саме тільки по неділях і треба за свої права боротися, ага. До речі-у тих, кому вони не дадуть проїхати по тій дорозі, теж неділя. Зіпсована невідомо за що.
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Саша ты че на меня все утро наезжаешь, ты уже под кацахола начал косить.
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ДА это просто преса порохоботов пишет. Что удивлятся. Их сейчас ка поганок в лесу!
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Ай-я-яй...вотчина "реформаторов", взбунтовалась против "реформ". "шатун"? не??
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Гарант и Премьер даже своих крепостных душат. Жесть.
А ну гдетам Порошенкопутино лизи, где песни что это часть плана шатун антиимперилаистов?????
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та они уже седлают свои "боевые колесницы"...шас отметают "под крутами" и быстро к нам.
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В медицине надо страхование внедрять, и медикам будет зарплата нормальная, и коррупции не будет, и людей будут лечить за счет взносов на страхование.
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не получится. Если в Хермании 10% на страховку это в среднем 300 400 евро то и врачам получаются достойные зп.
А в Украине 10% от 3200 какой квалифицированный врач будет работать.
Пока не поднимем экономику хотя бы до уровня 2006го как было при Юле ничего реформировать не удастся.
Эти реформы обман народа шоб не началась революция прям щас. А пора бы.
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ВВП Украины на душу 1854

ВВП Никарагуа 2034
ВВП Гондурас 2397
пора медперсоналу в Гондурас эмигрировать
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Може вони обнаглівші ще у Феофанії захочуть лікуватись? )))
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Та да-бо саме туди є прямий автобусний рейс.
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Навіть тролейбусний. Якщо трішки пішки пройтись.
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В Феофании лечится может каждый, если позволяют финансы.
Сутки пребывания в больнице будет, по самим низким расценкам, 1500 грн.
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Шаргород город не большой. Но там есть канторы которые регистрируют браки и уход в мир инной. Таксу сейчас не знаю, но дешево!!
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Там ещё и аптеки есть. И наверняка с ценами выше киевских.
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В Казатине аналогичная ситуация, даже хуже. Город железнодорожников. Было 2 больницы, городская и железнодорожная. Железку закрыли полностью. Городскую перенесли в здание железнодорожной и теперь там АРМАГЕДОН! Железнодорожники проходят коммисию, весь город и район там, военкоматская комиссия там,... Народу столько шо звиздец. Но и этого им мало и её хотят закрыть. Было уже 2 акции, но про них нигде не писали. 7-9 го будет следующая и теперь перекроем железную дорогу!
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А против тарифов бешеных не перекрыли? А почему? А я готов. А вот против реформы медицины не готов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖители Шаргорода перекрыли дорогу в знак протеста против реформы здравоохранения
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