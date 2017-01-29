 Боевики с утра штурмуют авдеевскую промзону, силы АТО понесли потери, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия, - сказано в сообщениее, - Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери".
Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери.
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Вот если Блока Порошенко - тогда, возможно
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Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
пэдрас и гнойнымгосей рулют страной офшорников
.
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которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника
государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина
за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества
принадлежащегонаграбленного его родственникамивыродками
конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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ознакомься лучче с индексом добрососедства и любви к укрофашикам
которые вывел гнойныйгося с чернышкойтукой
.
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У нас не гражданская война!
В 2014 в Днепре (сам с Днепра) тоже у массы людей была неоднозначная реакция на начало войны.
Население (народ) тех территорий тут не причем. Есть просто самые активные, падшие жертвой промывки мозгов - гибридной войны
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А количество потерь официальных и по сведениям бойцов будут отличаться в разы.
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которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника
государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина
за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества
принадлежащегонаграбленного его родственникамивыродками
конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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Я читаю сводки с фронта потому, что мой сын там , и мне пох твой вовик уля и петюня вместе взятые . Надо Родину защищать , а не дерьмом зарыгиваться .
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51 минуту назадЕще10.30к ДФ После тяжелых (похоже 152мм) пошло стрелковое. ..
По ул. Горной пронеслась скорая, минут через 5 - урал с орками в сторону моста
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Либо это штатные подразделения ДНР / ЛНР.
Либо штатные ВСРФ.
Либо "добровольцы" ВСРФ.
Либо "казачки".
Либо "добровольцы", под началом кадровиков ВСРФ.
Либо отдельные подразделения под специфическими флагами.
Либо варианты.
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