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 Политика Украины
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 Боевики с утра штурмуют авдеевскую промзону, силы АТО понесли потери, - штаб

Ситуация на данном участке остается напряженной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия, - сказано в сообщениее, - Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери".

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Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери.
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Оппоблока - ничего не даст.
Вот если Блока Порошенко - тогда, возможно
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Оппоблок со своими 20 депутатами ни на что не влияет
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так боеприпасы подвезли в ДНР по нашей укр зализнице которую контролирует Наш кабмин АХ да она оказывается еше налоги заплатила за перевозки в днр
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чтобы всем был понятен текущий статус лугандыры

Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ

пэдрас и гнойнымгосей рулют страной офшорников
.
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Видос скинешь, как бьёшься, интересно посмотреть.
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Дурік,смоктати кадирівську пуцьку і битись об заклад це діаметрально різні речі...
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Трапм очень скоро разберется с петиными и х"йловскими финтами. Вся эта хрень с бесконечным АТО явный договорняк между вождем кацапов и Вальцманом. Один утилизирует ватные отходы, а другой уничтожает лучших украинцев. Крым вообще не упоминается. Одновременно идет интенсивное снабжение сепаров за счет Украины. Контрреволюция налицо.
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поп давно пересёк красную черту, две красных черты, и три и пять ...
которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника

государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина

за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества принадлежащего награбленного его родственниками выродками

конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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Ось так завжди: почекаємо коли Трамп разбереться з Вальцманом. Головна загроза Україні зараз не Путін а Порошенко. І поки ми з ним не розберемося, то ніхто за нас не розбереться.
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Это случайно не те,с которыми мы вскоре должны брататься и в дёсна лудиться?Закормите их уже до смерти,барыги торгующие на крови!
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экий ты агрессивно взбудораженный "в дёсна лудиться"

ознакомься лучче с индексом добрососедства и любви к укрофашикам
которые вывел гнойныйгося с чернышкойтукой
.
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Не те!
У нас не гражданская война!
В 2014 в Днепре (сам с Днепра) тоже у массы людей была неоднозначная реакция на начало войны.
Население (народ) тех территорий тут не причем. Есть просто самые активные, падшие жертвой промывки мозгов - гибридной войны
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Боевики потеряли командира батальона «Восток» во время штурма Авдеевской промзоны. Об этом написал главарь боевиков Александр Ходаковский.


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Ходаковский врет,"Восток" это Ахметовский батальон.Ему и рации Ахметка вез.
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Походу, будет как в Светлодарске: при очередном нападении сепаров мы равномерно отожмём территорию, не сходя с места.
А количество потерь официальных и по сведениям бойцов будут отличаться в разы.
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"Боевики с утра штурмуют авдеевскую промзону" А сепаратист Гройсман и его пахан Порошенко завозят боеприпасы по Укрзалізниці боевыкам с территории России чтобы они убивали украинских Воинов, ведь Укрзалізницю контролирует правительство с Киева они завязаны в одну систему. Так и с остальными предприятиями на территории лугандонии
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поп давно пересёк красную черту, две красных черты, и три и десять ...
которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника

государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина

за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества принадлежащего награбленного его родственниками выродками

конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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Усохни фекалия ,иди это Хуйлу предъяви ,а Порох как никак наш президент!...
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Президент то твой который финансирует боевиков и поставляет им продукты, лес, воду и т.д. но непонятно ты на чьей-то стороне будешь, небось за сруський мир насилуешь клаву
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А шо ты можешь в замен предложить ? Себя ? Так иди богуй . Задрали эти диабетчики , срач и вонь на Цензоре разводят . Половина коментов проплачена , кто косичкой , кто карликом , из двух страниц при памяти с десяток коментов , Петюня мне не брат , но коль развел вонь , предлагай конструктив .
Я читаю сводки с фронта потому, что мой сын там , и мне пох твой вовик уля и петюня вместе взятые . Надо Родину защищать , а не дерьмом зарыгиваться .
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Мне на путлера наплевать, а вот Трамп его вздрючит по полной, кацапы просто этого ещё не понимают и молются на Трампушку, аки на икону.
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hochu 💙 💛 domoy ‏@rjpthju62irjkf 51 мин.
51 минуту назадЕще10.30к ДФ После тяжелых (похоже 152мм) пошло стрелковое. ..
По ул. Горной пронеслась скорая, минут через 5 - урал с орками в сторону моста
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ВСУ молодцы, не первый бой. Для тех комментаторов, которые думают, что представляют справедливость и знают истину в последней инстанции. Было бы неплохо к таким новостям приводить данные разведки, о том, какие именно подразделения штурмовали ВСУ.
Либо это штатные подразделения ДНР / ЛНР.
Либо штатные ВСРФ.
Либо "добровольцы" ВСРФ.
Либо "казачки".
Либо "добровольцы", под началом кадровиков ВСРФ.
Либо отдельные подразделения под специфическими флагами.
Либо варианты.
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"Боевики с утра штурмуют авдеевскую промзону" А сепаратист Гройсман и его пахан Порошенко завозят боеприпасы по Укрзалізниці боевыкам с территории России чтобы они убивали украинских Воинов, ведь Укрзалізницю контролирует правительство с Киева они завязаны в одну систему. Так и с остальными предприятиями на территории лугандонии

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики с утра штурмуют авдеевскую промзону, силы АТО понесли потери, - штаб
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