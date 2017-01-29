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 Политика Украины
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 Вчерашнее убийство на Ривненщине могло быть связано с добычей янтаря, - полиция

Правоохранители. рассказали детали вчерашнего задержания подозреваемых в убийстве местного жителя.

В областном управлении Национальной полиции Ровенской обл. рассказали детали вчерашнего задержания подозреваемых в убийстве местного жителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"..

"Вчера, 28 января около 14:20 в полицию поступило сообщение, что в с. Люхча Сарненского района неизвестный мужчина нанес смертельное ранение 54-летнему местному жителю. Мужчина умер к карете "скорой помощи" по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся с места события на автомобиле белого цвета марки Chevrolet. Ориентировки по поводу совершенного преступления было направлено во все подразделения ровенской полиции. Через несколько часов неподалеку Ровно сотрудники управления уголовного розыска и патрульные полицейские задержали указанный автомобиль, в котором находились 5 человек. Некоторые мужчины пытались сбежать от правоохранителей, однако были зад ержаны", - сообщила спикер областной полиции Ольга Олейник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульными Ривненщины оперативно задержана группа вооруженных убийц, - Аваков. ФОТОрепортаж
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Да нет ,эти тоже за Антохой Геращенко охотились .....
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Ну от шо їм не хватає? Держава дала мінімалку 3200, а їм все мало.)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВчерашнее убийство на Ривненщине могло быть связано с добычей янтаря, - полиция
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