 Вчерашнее убийство на Ривненщине могло быть связано с добычей янтаря, - полиция

В областном управлении Национальной полиции Ровенской обл. рассказали детали вчерашнего задержания подозреваемых в убийстве местного жителя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"..
"Вчера, 28 января около 14:20 в полицию поступило сообщение, что в с. Люхча Сарненского района неизвестный мужчина нанес смертельное ранение 54-летнему местному жителю. Мужчина умер к карете "скорой помощи" по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся с места события на автомобиле белого цвета марки Chevrolet. Ориентировки по поводу совершенного преступления было направлено во все подразделения ровенской полиции. Через несколько часов неподалеку Ровно сотрудники управления уголовного розыска и патрульные полицейские задержали указанный автомобиль, в котором находились 5 человек. Некоторые мужчины пытались сбежать от правоохранителей, однако были зад ержаны", - сообщила спикер областной полиции Ольга Олейник.
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