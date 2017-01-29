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 Политика Украины
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Все про:память (690) патриотизм (223) Гройсман (2016)

 Кланяюсь мужеству юных героев, - Гройсман о годовщине боя под Крутами

В Украине отмечают 99-ю годовщину Боя под Крутами.

Как передает Цензор.НЕТ, Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook разместил обращение по случаю годовщины боя под Крутами.

"Сегодня День боя под Крутами, день, когда украинское будущее бесстрашно выступило против большевистского террора. 300 киевских студентов противостояли 5-тысячной большевистской армии в течение 5 часов и ценой жизни остановили наступление врага. Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину", - написал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам", - Порошенко процитировал слова Черновила о героях Крут

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Да настоящие герои-ни одного Гройсмана среди них не было - Гройсман в данном случае понятие обобщающее воров,жуликив,предателей и коррупционеров !!!
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Грося не волшебник,он только учится у Барыги,а вот как выучится,начнет делать настоящие чудеса))
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Не скажи,этот давно ВСЕМУ научился,хоть и институтов не кончал !
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Вы его недооценеваете,еще пока нет налогов на осадки и дышим мы бесплатно,но это впереди))
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Особливо голосному кукуріканню,про майбутні звершення і запуску маховіка економіки ))))
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ты,кацапа точно уверен,что среди низ евреев не было?а вот,что не было вяоикокацапской кацапни-это факт.так шо завали хлебело...не твоя тема
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Абрамцы спрятались и послали пацанов время тянуть, пока бабки упакуют!
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Ну среди НИЗ не знаю ,но если бы ты умел читать ,то прочитал бы ,что Гройсман в моём посте олицетворяет не евреев а жуликов и воров !
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А при чем здесь евреи ???? Если Воно продажное и бессовестное Барыго. то нацирнальность при каких делах ????
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Помню детскую песенку--"Мы кгасные кавагелисты,пгам,пгам,пгам.И камандига нашего зовут Абгам". Чего то навеяло,после слов Гроси.
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- На кониках, на кониках,
в ондатрових будьонівках,
ми їдемо Бердичів захищать.)))
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Еще одно пейсатое решило "про подвиги" побакланить...да скажите им кто то, что само присутствие этих подонков возле могил - оскорбление памяти Украинских Героев!
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Гройсман омерзительный лицымер и корупцыонер
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А Вова Гройсман героически гоняет єшелоньі к бандитам в лугандон
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Именно, история ничему не учит не только наших рука-водителей

УПА "ранила" большевистский режим и стала одной из самых мощных армий сопротивления.
Такое мнение выразил автор секретного рапорта ЦРУ, передает ВВС-Украина.
Аналитический отчет "История, развитие и организация украинского движения сопротивления, включавший ОУН, УПА и УГВР", указывает на ошибку стран Антанты, поддержавших белых генералов, а не Директорию.
В выводах рапорта - цитата из дневника британского консула в Германии Эдгара Винсента о том, что именно сильная независимая Украина, а не великая империя, способна улучшить безопасность в Черном море, контролировать политическую ситуацию и упростить торговлю.
больше здесь:https://www.obozrevatel.com/society/58124-upa-ranila-sovetskij-rezhim-v-sekretnom-doklade-tsru-ukazali-na-unikalnuyu-rol-ukraintsev.htm
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О! Гройсман со Львова уже приехал? И сразу за дело!
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Еще была песенка.
-Мы смело в бой пойдем...
-И мы за вами.
-И как один умрем...
-Э,Абрам,мы не туда попали.
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У вовы гройсмана говорят дед был "боевой" - работая в Виннице местным фотографом, продавал местной губчека адреса и фотографии своих состоятельных клиентов.
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Почему в Украине герои только те кто против москалей воевали? И замалчиваются те, кто проявлял героизм, но был в союзе с русскими? Таких раз в 100-200 больше.
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Да не замалчивают.Это в параше акценты соловьевские расставляют.У на ветеранов ВОВ получше чем в орде уважают.
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Не ВОВ а ВМВ , ВОВ говорят соловьёвцы и русские!
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Твоє хУЙЛО це вам заборонило. А ми просто солідарні.
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Да стыдно,что про Героев Крут вещает это.Как это он поперед начальника вылезло.
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Саме пасквілі з ФСБешного ВКонтакте свідчать про те, що ти справжній патріот України. Ага...
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для различных международных встреч, для лидеров ЕС
готовятся различные исследования и оценки
о возможности интеграции лугандыры в Украину, подконтрольную нам, Гражданам Украины.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ какие "индексы" приготовил гнойныйгосясовместно с "министром по неконтролируемым территориям" для лидеров ЕС

и эта гнойгая тварь звездит что "преклоняется" перед Героями Крут ?
.
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Поздоровив-погано, не поздоровив-ще гірше.

І куди його подітися від критиканів та кретинів...
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А на родину - в Израиль !
Правда , его туда не пускают , слишком хорошо знают ...
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Мёртвым героям кланяется , с живых украинцев шкуры дерёт посредством тарифов .
Хорошо устроился !
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-Смело мы в бой пойдем
-И мы за вами
-И как один умрем...............
-Абрам, мы не туда попали
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Ну й довго ми ще будемо терпіти це знущання над пам'яттю народа України, над самим народом, над здоровим глуздом? Місце цих "патріотів" з Грушевського і Банкової якщо не на палі чи гілляці, то на нарах!
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Вальцман был, Гройсмэн пошел, Парубий выходи со своей речью!
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история Крут повторилась в Украине избиением студентов...говорящие громкие слова об истории Крут сегодня ,покрывают тех извергов из прошлого,которые в нынешнее времья зверски избивали студентов ...
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Смотришь на эту мразь, которая льет крокодиловы слезы и уже не удивляешся.. Мне пришла мысль , что хорошо , что Овощ сбежал. Он был бандюган и не скрывал этого. А даст Бог, хотя бы одного нынешнего правителя лицемера повесят.
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