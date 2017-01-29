 Кланяюсь мужеству юных героев, - Гройсман о годовщине боя под Крутами

Как передает Цензор.НЕТ, Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook разместил обращение по случаю годовщины боя под Крутами.
"Сегодня День боя под Крутами, день, когда украинское будущее бесстрашно выступило против большевистского террора. 300 киевских студентов противостояли 5-тысячной большевистской армии в течение 5 часов и ценой жизни остановили наступление врага. Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину", - написал премьер.
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в ондатрових будьонівках,
ми їдемо Бердичів захищать.)))
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УПА "ранила" большевистский режим и стала одной из самых мощных армий сопротивления.
Такое мнение выразил автор секретного рапорта ЦРУ, передает ВВС-Украина.
Аналитический отчет "История, развитие и организация украинского движения сопротивления, включавший ОУН, УПА и УГВР", указывает на ошибку стран Антанты, поддержавших белых генералов, а не Директорию.
В выводах рапорта - цитата из дневника британского консула в Германии Эдгара Винсента о том, что именно сильная независимая Украина, а не великая империя, способна улучшить безопасность в Черном море, контролировать политическую ситуацию и упростить торговлю.
больше здесь:https://www.obozrevatel.com/society/58124-upa-ranila-sovetskij-rezhim-v-sekretnom-doklade-tsru-ukazali-na-unikalnuyu-rol-ukraintsev.htm
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-Мы смело в бой пойдем...
-И мы за вами.
-И как один умрем...
-Э,Абрам,мы не туда попали.
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готовятся различные исследования и оценки
о возможности интеграции лугандыры в Украину, подконтрольную нам, Гражданам Украины.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ какие "индексы" приготовил гнойныйгосясовместно с "министром по неконтролируемым территориям" для лидеров ЕС
и эта гнойгая тварь звездит что "преклоняется" перед Героями Крут ?
.
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І куди його подітися від критиканів та кретинів...
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Правда , его туда не пускают , слишком хорошо знают ...
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Хорошо устроился !
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-И мы за вами
-И как один умрем...............
-Абрам, мы не туда попали
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http://ic.pics.livejournal.com/cekcot_i/63295919/226952/226952_1000.jpg
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