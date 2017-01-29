 Короткое замыкание стало причиной смертельного пожара в Одесской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
В одном из домов по улице Костина в Беляевке произошло возгорание жилого дома.
На место происшествия прибыли спасатели, которые почти два часа боролись с огнём.
На месте пожара был обнаружен 82-летний владелец дома без признаков жизни.
По предварительным данным, причина воспламенения - короткое замыкание электропроводки.
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