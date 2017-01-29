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Все про:Одесса (5298) Одесская область (1342) пожар (2954) смерть (4398) ГСЧС (681)

 Короткое замыкание стало причиной смертельного пожара в Одесской области

В собственном доме погиб пожилой мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

В одном из домов по улице Костина в Беляевке произошло возгорание жилого дома.

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На место происшествия прибыли спасатели, которые почти два часа боролись с огнём.

На месте пожара был обнаружен 82-летний владелец дома без признаков жизни.

По предварительным данным, причина воспламенения - короткое замыкание электропроводки.
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Слева -Василий Перов, "Проводы покойника", 1865 год Справа - проводы покойника в современной РФ За 152 года русские проебали даже лошадь
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только в разные стороны тянут....у лошади видать мозго побольше голова то точно больше
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