 Попытка суицида в столице: жена вынула мужа из петли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.
Мужчина, поругавшись со своей женой, выпил спиртное и решил покончить жизнь самоубийством - путем повешения.
Также стало известно, что мужчину в итоге спасла его жена, вытащившая его из петли и вызвавшая медиков. Самоубийцу вскоре госпитализировали.
В полиции инцидент пока не комментируют.
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Цензор все больше напоминает дебильну передачу на "Интере"-"стосуэться кожного."
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Да она о нем забудет не успеют еще просохнуть его белые тапочки...
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https://www.youtube.com/watch?v=UmHIrlIcOS4
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