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Все про:Киев (15954) самоубийство (471) супруги (6)

 Попытка суицида в столице: жена вынула мужа из петли

В столице на ул. Межевой, 119 была зафиксирована попытка самоубийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

Мужчина, поругавшись со своей женой, выпил спиртное и решил покончить жизнь самоубийством - путем повешения.

Также стало известно, что мужчину в итоге спасла его жена, вытащившая его из петли и вызвавшая медиков. Самоубийцу вскоре госпитализировали.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП в центре столицы: на проспекте Победы столкнулись 7 автомобилей. ФОТОрепортаж
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Интересо,такие новости Цензору Геращенко сообщает?
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Наверное соседи модераторов по телефону сообЧают...
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да скоро про мышей писть будут на етом сайте -превращется в помойку типо канала 1+1 там убили зарезали изнасиловали и в конце шикарная жизнь какого нибудь епштейна с фамилией порошенко
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а вдруг, этот таинственный мужчина, который выпил - это апачводинтур?
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Давай, Цензор, побільше таких новин ! Про пожежі, автомобільні аварії, суїциди, побутову поножовщину, - папіку треба щоб люди цю ахінею обговорювали, а не блокування контрабасу, панамські офшори чи зубожіння народу.
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Якщо невистачає хліба, то треба додати видовищ,це теж жуйка для плебса,хай жує,аби не мукав ))))
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Аль Капучино.
Цензор все больше напоминает дебильну передачу на "Интере"-"стосуэться кожного."
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Головне для влади - щоб народ сидів перед моніторами, а не палив шини.
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Дивився ящик,або чубився між собою в затятій політичній боротьбі))))
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Из-за БАБЫ?! Держите меня трое - не то разрыдаюсь!!! :D
Да она о нем забудет не успеют еще просохнуть его белые тапочки...
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Проблема в зростанні депресивного стану в суспільстві, обумовлений недолугою соціальною політикою влади )))))
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Краще не одружуватись взагалі. Навіщо це? Ато як у мене, - "я пашутила". Збирались одружуватися так "я пашутила". Ну не дебільне? Київлянка між іншим..!
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"Но мимо проплывал водолаз и спас меня пи..орас" (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПопытка суицида в столице: жена вынула мужа из петли
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