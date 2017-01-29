 Порошенко о годовщине гибели героев Крут: "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко напомнил украинцам о подивиге украинских патриотов в бою с советскими войсками. 29 января страна отмечает 99-ю годовщину трагедии, День памяти Героев Крут.
"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты хоть на миг осознали, чем ококончатся междоусобицы... для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хутора... Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... " Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех - услышьте", - пишет Президент
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Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!
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И свечечка появилась в 00.01.
О Голодоморе, который соплеменники Бариги признавать отказываются (ибо были в числе его главных организаторов и исполнителей) упоминают нехотя.
А Вы говорите, Круты.
Успокойтесь, Украина уже почти не наша страна....
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Одного хитрожопого укГаинца-гешефтмахера
Нужно будет судить не только за воровство и предательство страны
НО И ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ
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Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!
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Этот чувак хоть знает, что в стране происходит?
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29.01.2017 11:09
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А зачем ему знать? Обычно такие люди судт о том что в стране делается по своей прибыли.
Если прибыль есть, значит в стране все нормально.
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на лохаНА новую МАНТРУ ФэСэБэ !!!
Николай Масло (29.01.2017 10:38)
" самая большая проблема Украины, это те 10 миллионов украинцев,
которые выбрали его в президенты
Пока выборцы не поумнеют, нами будут править порошенки.
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госдеп Великобритания Германия Франция признали возможности
рашки совершать вмешательство в деятельность госструктур путем кибератак.
вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины
после кибератак срашки
мантра про 10 миллионов украинцев, которые выбрали в президенты шакала
да
" а теперь тихонечко сидят по углам, холодные, голодные и на жизнь жалуются"
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
да, и в 2010 и в 2014 годах фэсэбэ
наеб- сумело фальсифицировать выборы.
но только никто не сидит и не ноет
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар на охране сраке поп`а
совершенно точно указывают, что никто не ноет
.
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да
" а теперь тихонечко сидят по углам, холодные, голодные и на жизнь жалуются"
является элементом гибридной фэсэбэшной войны
да, и в 2010 и в 2014 годах фэсэбэ
наеб- сумело фальсифицировать выборы.
но только никто не сидит и не ноет
кугуары в киеве и 5000 "
нацгвардейцев" аваковских титушар на охране сраке поп`а
совершенно точно указывают, что никто не ноет
.
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которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника
государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина
за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества
принадлежащегонаграбленного его родственникамивыродками
конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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Це щоб тіх українців, що ще не відірвались від кацапського язіка, так і втримати під своїм впливом. І це є головне чому пєтя є негідний як президент. Він нічого проти кацапського духу не робить.
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А зло - це кацапський дух в Україні, кацапські пісатєлі на цензорє, кацапська сторінка на цензорі.
А пєтя ноль тому, що за три роки не спромігся хочаб поприбирати кацапські сторінки з українських сайтів сайтів.
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Майдан проиграл, а людей на Майдане - обманули и предали..
поросенке не впервой предавать, в 2004 году - оно, одним из первых - перебежало к януковичу..
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У всякому випадку жодна людина йому не заперечила. Бо срач це не заперечення. Ну, да, взяли знову насрали на свого ж президента (замість того, щоб обсирати чужого). Ну, насрали. Що далі?
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А вы не знаете. И потому всегда будете бухтеть.
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Ребята, поймите. Это Украина. Это ее будущая мощь и благополучие. А не стояние на майдане.
Очнитесь.
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