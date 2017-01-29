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Все про:память (691) Президент (4395) Чорновил Вячеслав (92) подвиг (25)

 Порошенко о годовщине гибели героев Крут: "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам"

Президент напомнил о подвиге патриотов под Крутами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко напомнил украинцам о подивиге украинских патриотов в бою с советскими войсками. 29 января страна отмечает 99-ю годовщину трагедии, День памяти Героев Крут.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты хоть на миг осознали, чем ококончатся междоусобицы... для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хутора... Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... " Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех - услышьте", - пишет Президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией", - обращение Парубия в День памяти Героев Крут
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Пол одиннадцатого дня, а свечи памяти Героев Крут нет на экранах телевидения.
Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!
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О Холокосте, благодаря тому, что соплеменники Барыги владеют всеми украинскими СМИ, говорят по поводу и без повода.
И свечечка появилась в 00.01.
О Голодоморе, который соплеменники Бариги признавать отказываются (ибо были в числе его главных организаторов и исполнителей) упоминают нехотя.
А Вы говорите, Круты.
Успокойтесь, Украина уже почти не наша страна....
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Когда все закончится
Одного хитрожопого укГаинца-гешефтмахера
Нужно будет судить не только за воровство и предательство страны
НО И ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ
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Вже всіх підмяло-за святе взялося-за демократію?От дерьмокрадне!
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Одиннадцать дня, а свечи памяти Героев Крут нет на экранах телевидения.
Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!



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И почему у нас ВСЕ революции начинают (и защищают) дети?
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Дывно. Пан Парубий говорит о непрекращающейся столетней агрессии Козломордии против Украины. Теперь и этот деятель напоминает гадам-демократам, расшатывающим шатуном лодку,об уроках Крут, о практически столетней же перманентной вражеской сути кацапского государства...Но! Сам-то он аж на 84-м году этой войны купил на россии мануфактуру в Липецке за непосильным трудом заработанную на украинцах прибавочную стоимость. Он только после повалення злочынного режиму Януковича дiзнався историю Крут и гневно ею штыркает вокруг себя?
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Если бы русским, президенту и премьеру пришлось делать заявления по каждой такой стычке за сто лет, им бы пришлось делать это каждый день по 50 раз.
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А если заглянуть дальше в историю, то весь день без остановки каждый день.
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"Это урок нам сегодняшним..."
Этот чувак хоть знает, что в стране происходит?
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Этот чувак хоть знает, что в стране происходит?
29.01.2017 11:09
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А зачем ему знать? Обычно такие люди судт о том что в стране делается по своей прибыли.
Если прибыль есть, значит в стране все нормально.
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сапиенсы НЕ ВЕДИТЕСЬ на лоха НА новую МАНТРУ ФэСэБэ !!!

Николай Масло (29.01.2017 10:38)
" самая большая проблема Украины, это те 10 миллионов украинцев,

которые выбрали его в президенты
Пока выборцы не поумнеют, нами будут править порошенки.

. ===========

госдеп Великобритания Германия Франция признали возможности
рашки совершать вмешательство в деятельность госструктур путем кибератак.

вмешательство в избиральный процесс в Украине признается в 2010г.
кроме того Демчишин не так давно орал-вопил
о взломе-вмешательстве-отключениях в энергосистеме Украины
после кибератак срашки

мантра про 10 миллионов украинцев, которые выбрали в президенты шакалада
" а теперь тихонечко сидят по углам, холодные, голодные и на жизнь жалуются"
является элементом гибридной фэсэбэшной войны

да, и в 2010 и в 2014 годах фэсэбэ наеб- сумело фальсифицировать выборы.
но только никто не сидит и не ноет
кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар на охране сраке поп`а
совершенно точно указывают, что никто не ноет
.
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мантра про 10 миллионов украинцев, которые выбрали в президенты шакалада
" а теперь тихонечко сидят по углам, холодные, голодные и на жизнь жалуются"
является элементом гибридной фэсэбэшной войны

да, и в 2010 и в 2014 годах фэсэбэ наеб- сумело фальсифицировать выборы.
но только никто не сидит и не ноет
кугуары в киеве и 5000 "нацгвардейцев" аваковских титушар на охране сраке поп`а
совершенно точно указывают, что никто не ноет
.
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поп давно пересёк красную черту, две красных черты, и три и пять ...
которые полностью идентифицируют
ПОРОШЕНКО Пётра Алексеевича как государственного преступника

государственного преступника ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
необходимо изолировать от выполнения функций Государства Украина

за измену Присяге принятой на Библии при инаугурации
ПОРОШЕНКО Пётр Алексеевич
подлежит суду
с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, всех активов.
с конфискацией ВСЕГО до последнего цента в офшорах
с конфискацией имущества принадлежащего награбленного его родственниками выродками

конфискованное должно быть направлено на оборону и войну против рашки
.
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Вам кацапським тролям дано лише одне завдання - писати кацапським язіком. Писати таке шоб подобалось багатьом в Україні, тіпа проти кацапстану. Але головне - на кацапськом язікє.
Це щоб тіх українців, що ще не відірвались від кацапського язіка, так і втримати під своїм впливом. І це є головне чому пєтя є негідний як президент. Він нічого проти кацапського духу не робить.
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Почему погибли мальчишки в под Крутами?.Да потому что у руля страны тогда стояли такие , как порошенко- циничные ,лицемерные, брехливые, подлые и ничтожные.Почему сейчас гибнут мальчишки на донбасе?.Потому что сегодня у руля страны такие же персонажи.Почему сегодня украинская нация вымирает?Вымирает от болезней и нищеты.Опять же по той же причине.порошенко- наибольшее зло в стране.Хитрое, мелочное, бессовестное и беспощадное.
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Порошенко не зло... Порошенко це ноль.
А зло - це кацапський дух в Україні, кацапські пісатєлі на цензорє, кацапська сторінка на цензорі.
А пєтя ноль тому, що за три роки не спромігся хочаб поприбирати кацапські сторінки з українських сайтів сайтів.
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Все помноженное на ноль дает в результате ноль. Вот и помножили на ноль страну.
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Какие глубины сосести, у него нет совести. Опустили страну на дно, поздравляю всех, кто поддержал эту "революцію", получили, что хотели. Позор на долгие года.
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Была вера.Но сейчас уже очевидно,(для меня по крайней мере) что эта была никакая не "революція гідності". Просто одна банда убрала от корыта другую банду.Давайте посмотрим, кто пришел к власти после Майдана. Да на них клейма негде ставить.Судя по их декларациям им и при кравчуке и при кучме и при ющенко и при януковиче жилось за*бись.Таких денег за десяток жизней потратить нельзя, а они умудрились их "заработать за десяток лет своих никчемных и бесполезных жизней.А погибших уже не вернешь.
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еремеева, поросенко - это реванш режима януковича..
Майдан проиграл, а людей на Майдане - обманули и предали..
поросенке не впервой предавать, в 2004 году - оно, одним из первых - перебежало к януковичу..
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Знаєте, чим цинічніше і нахабніше бреше наш говногарант, тим трагічніше і жорстокіше закінчить свій шлях на цій землі. Прикриватись світлою памятю юних героїв-патріотів Крут, героїв Небесної Сотні, тих хто загинув і продовжує гинути на Донбасі, і продовжувати ганьбити країну своєю "діяльністю" і бездіяльністю у боротьбі з корупцією не може продовжуватись бескінчено і завершитись нічим, як і ігнорування власного народу. Те злодійське шобло, яким він себе оточив і надав безмежні права у пограбуванні країни, його не захистять, згадайте козлаянуковича. І якщо хряк-сцикун ганебно утік, то чи вдасться це баризі-парашенку. Європа і весь цивілізований світ починає розуміти ціну брехливим заявам від парашенки, та на жаль, всередині країни на нього ще покладають надію, і як на мене, абсолютно марно.
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Лично я больше не слушаю этого брехуна, и офшорного лицемера.
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а кондитер назвал уже Героев Крут - "шатунами"??
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Барыга процитировал слова Настоящего Президента Украины убитого пророссийской властью...
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Порошенко все сказав правильно.
У всякому випадку жодна людина йому не заперечила. Бо срач це не заперечення. Ну, да, взяли знову насрали на свого ж президента (замість того, щоб обсирати чужого). Ну, насрали. Що далі?
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Как гадко смотреть на это лицимерное чмо, поправляющее ленточку на винке...
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Снова рашатролли повылазили обсирать Пороха... Хуйла своего обсирайте.
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Порошенко багато обіцяв. він вміє пафосно говорити--це його біда і слабість. Він був непоганим бізмесменом, який як і всі бізнесмени України здобули свої статки не зовсім чесними методами. Він на цьому виховувався. що і мішає йому стоти лидером всього українського народу. Він не зробив ставку на середній клас. а окружив себе богатими олігархами, які мислять не почуттями патріотизму. заботою про пенсінерів, які отримують за 45р. стаж роботи мізерну пенсію, про малих підприємців, середній бізнес.Порошенко не усвідомив, що бінесмен з міліонними статками, це хороший керівник міністерства чи прокурор. Але є і друга сторона медалі-- девзяти фахових спеціалістів-патріотів? їх дуже мало. Україна погрязла в корупції від простого лікаря, вчителя до міністра і прокурора. Це насліди багатьох правителів - ворів, кланавим підходом горе-політиків,десятиліттями депутатського корпусутипу ляшки. тимошенкі. сімоненкі які тільки балаболили і крали для себе і своїх близьких. Вихід простий і в той же час скланий. Простий-- нікали не вірити пустим обіцянкам які самі крали. типу рабіновмча . Потрібно знати. що бивших зеків не буває. І другій вихід-- чим частіши вибори, причому з відкритими списками. тим більше ми знайдемо хороших фахівців патріотів при владі. Третій вихід--радикальний, складний і кровавий-- крадіїв. брехунів, шахраїв. хабрників---саджати і безболісно карати. Але настає вічне питання--а субьї.ХТО?.
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он просто лучше знает, что надо государству. А не активистам.
А вы не знаете. И потому всегда будете бухтеть.
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Украина оптимизирует свою энергосистему, восстанавливает ЖД, наращивает перевозки по Днепру. Начинает восстанавливать дороги. Наращивает добычу газа и уменьшает потребление.
Ребята, поймите. Это Украина. Это ее будущая мощь и благополучие. А не стояние на майдане.
Очнитесь.
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Вот молодец, демократия оказывается разрозненна у нас... А поди собери ее, если они про политику и думать забыли. Тесно им дерибанить ресурс. Каждому олигарху - по фракции, а парламент чай не резиновый!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о годовщине гибели героев Крут: "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам"
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