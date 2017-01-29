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 Политика Украины
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Все про:память (690) Президент (4395) Чорновил Вячеслав (92) подвиг (25)

 "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам", - Порошенко процитировал слова Чорновила о героях Крут

Президент напомнил о подвиге патриотов под Крутами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко напомнил украинцам о подивиге украинских патриотов в бою с советскими войсками. 29 января страна отмечает 99-ю годовщину трагедии, День памяти Героев Крут.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты хоть на миг осознали, чем ококончатся междоусобицы... для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хутора... Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... " Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех - услышьте", - пишет Президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией", - обращение Парубия в День памяти Героев Крут
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Лиза Богуцкая

" Порошенко будет нам говорить, что Россия- агрессор, но будет посылать на суды представителей своей администрации, которые будут настаивать на том, что совсем не обязательно юридически фиксировать факт агрессии.

Он будет говорить, что никакого АТО у нас нет, а есть война с РФ, но даже не потрудится изменить аббревиатуру.

Он будет рассказывать о том, что Путин оккупировал Донбасс, но через Туку будет транслировать мысль, что у нас нет оккупированных территорий...

Примеров много "

полный текст здесь
о министерстве, которое лживо называется "по оккупированным территориям"
.
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Политики не услышат,у них свои амбиции.Вот народ мог бы,но не сложилось,взаимопонимание и доверие практически потеряно.
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Може, й так. Та я точно не збираюся з цим миритися.
Україна Єдина!
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Ну де вона єдина,її шматують політичні діячи. Я сподівалась,що саме президент зможе об'єднати людей навколо розбудови держави,а вийшов якийсь бедлам та непорозуміння.
Жодна вимога Майдану не виконана.
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Він і об'єднує людей. Не непримиримих фанатів тих чи інших політично-олігархічних кланів, а саме людей. Що не так? Розумні почули, а на дурнів начхати.
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Порахуйте скільки тих розумних,вони погоди не зроблять,потрібно щоби почула та відчула більшість,не можна зневажати основну масу населення,бо саме це він робить,поплатимось ми всі.Історія навчає людину тому, що людина нічому не навчається з історії.
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Більшість українців розумні-і рахувати нема чого.
А в чому зневага до "більшості"-в тому, що не виконує популістських вимог деяких політиків? Чи в чому? В, тому, що в нього немає чарівної палички, щоб зробити все й одразу? Так він і не диктатор наче-те ті швидко карають. Як у КНДР.

Чи я щось не так кажу?
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Почитайте его предвыборные обещания,это не что иное как популизм. В реальности он окружил себя специфическими людьми,которые особой патриотичностью не страдают,применяют свои магические способности в другой области.
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Навіть слухав-і вже тоді знав, що це попілізм. І що з того? Він досяг мети і став президентом. Цим і втратив право на популізм.
А що означає "патріотичність"? Моє розуміння-щось робити для України, а не балакати про це. Та й то-робити з розумом, комплексно, з урахуванням можливих наслідків своїх дій.
І до чого тут магія-наче в нас розмова не про це.
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Пам'яті Героїв Крут присвячується.

https://www.youtube.com/watch?v=PVFoNr65rhE&list=RDPVFoNr65rhE#t=4

"НІКОЛИ НЕ ПЛАЧ" Героям Крут (Сергій ВАСИЛЮК)

https://www.youtube.com/watch?v=dIHUmlTbyRY
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А вот подпись его очень прикольная.
Одно время я отслеживал корреляцию витиеватости автографа и т.н. психотипа человека. И чем "навороченнее" был автограф, тем более пустым и поверхностным был человек.
С моей точки зрения, разумеется.
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Где хвала нашему Президенту-патриоту! Вальцманботы, почему молчите?
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ЗрадаВоны возбудиль с самого утра.
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...За год Аваков распил одну бутылку вина из своей коллекции, зарегистрировал две фирмы на Кипре и увеличил свою зарплату в 2 раза
http://antikor.com.ua/articles/149029-za_god_avakov_raspil_odnu_butylku_vina_iz_svoej_kollektsii_zaregistriroval_dve_firmy_na_kipre_i_uvel

...
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А его детки в Англии подвиги в ПАБах делают. Надо принять самый патриотичный закон!!! Чтобы дети работников Администрации Президента, Верховной Рады и Кабмина ОБЯЗАНЫ были быть в АТО. А нет пиши заявление и уходи с работы. И я всех уверяю что сразу мир настанет. И ЛНР ДНР И Крым никому не окажется нужен. А пока в АТО нет для детей даже чиновников и сотрудников.... зато все "патриоты".
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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Вот сам первый и "услышь": верни сам и заставь "друзей" вернуть деньги из оффшоров в Украину и заплати ВСЕ налоги, убери гонтареву из НБУ и привлеки к ответственности, добейся назначения главой НБУ адекватного человека, способного стабилизировать и укрепить финансовую систему государства, прекрати сам и запрети своим "деловым партнерам" делать "бизнес на крови" с кацапами и орками из ОРДЛО, поставь во главе силовых министерств и ведомств Патриотов Украины, а нынешних "клептоманов - шаркунов" отправь "на нары" по их "заслугам", добейся проведения в стране настоящих реформ (а не для "галочки" для "западных лохов") и начни уже, наконец, выполнять свои функциональные обязанности Президента для блага Украины и ее Народа, а не для кучки воров и мерзавцев, перепутавших государственные интересы с личными, "барыжными"! В противном случае повторишь судьбу многих гетманов Украины (Брюховецкий, Юрий Хмельницкий и другие "величайшие"), которые в тяжелые для страны времена брали булаву не для защиты Отчизны, а для личных "преференций"! Хотя... Зря я к тебе, петя, обращаюсь: ты как был "барыгой", так и умрешь в этом качестве и потомки будут вспоминать тебя не как Патриота и Человека, спасшего страну от врага, а как ...удака, предавшего интересы Державы и продавшему ее Народ в угоду личных "барыжных" амбиций!!! А говорить и писать в ФБ и нете красивые слова и призывать "любить родину" у нас в стране могут миллионы... Вот только возможности Президента страны имеют единицы...
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Багато правильних слів, але немає головного--де взяти кадри для виконання вказаного. Патріот. це не значить хороший воєначальник, прокурор. чи слідчий. Фахівців-патріотів майже немає. не можна замінити поганий народ на хороший. Біда Порошенко, що не може сказати всім---роби як я. Багато пустого пафосу. а мало роботи над своїми помилками.
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Сперва херащенко ассоциирует себя с Шереметом, сейчас основоположник рыгональства ассоциирует себя с Черноволом. Паршивая какая то тенденция
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Надо нашим ветеранам ато, которые блокируют торговлю шоколядных барыг с оккупантом, развернуть плакаты " Продолжим подвиг героев Крута! Остановим торговлю с врагами оккупантами украины!"
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Ни чё не поменялось. И не чему не учит. Балаболит гарант как всегда. Одни воюют, другие пояса затягивают. А грёбаная так званая элита и бомонд машну набивают и с агрессором торгуют. На армию денег нет, а е-декларации зашкаливают. Гниды.
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На армию денег нет, а е-декларации зашкаливают. Гниды.
29.01.2017 09:47
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На 3-м году войны никаких нервов не хватает: бронемашины от Порошенко не ездят

Известный украинский волонтер Роман Доник рассказал о сложной ситуации, которая складывается с материально-техническим обеспечением в украинской армии.
Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org
Для примера волонтер рассказал о случае, когда совсем недавно переданные президентом Украины бронемашины уже перестали ездить.
«Зампотех роты приказал бойцам вытягивать ЗИЛом из капониров бэхи. Это те бэхи, что были переданы президентом в Чугуеве недавно. Они сразу перестали ездить. Теперь даже не заводятся. Сожгли сцепление на ЗИЛе. Больше не было чем вытягивать. Так бывает в пехоте. Теперь на ходу нет ничего», - пишет Доник.
Кроме этого, по словам волонтера у военных нет даже тосола, которым можно было бы заправить еще работающие бронемашины.
«Зампотех роты просит тосол на другие бэхи. Там есть еще немного работающих. Просит у волонтеров "сколько сможете". Мы конечно сможем. Мы даже смогли выяснить, что на складах объединенного центра обеспечения АТО лежит 140 тонн тосола. А еще мы сможем найти, где теряются эти гребанные бумажки по пути от опорника до центра обеспечения», - отмечает волонтер.
«Оружием и БК заведует ЦРАО. А оружейным маслом ГСМщики тыла. Оружие и БК есть, масла нет. Потому что у зампотылов так заведено - даже если что-то есть и его валом, нужно зажать и не выдавать. А то вдруг его не будет больше. А еще я узнал, что оружейное масло как-то умудряются бодяжить. А то, которое выдают, смывается простой водой. А самое большое открытие, что его военные кипятят, чтоб выпарить то, что там не масло. Потому, что от него ржавеет сильнее чем без него.
Маленький фрагмент утра понедельника. Никаких нервов уже не хватает на третьем году войны», - подытожил Доник.
https://www.facenews.ua/media/contentimages/a8258860a0d655cc.png



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волонтер - это агент кремля, это же очевидно. Надо слушать только лысенко, там правда
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В РФ уничтожили 60 тонн польских яблок


В пятницу, 27 января, на 33 километре Киевского шоссе при осмотре трех автомобилей из Беларуси было обнаружено 60 тонн яблок, запрещенных к ввозу на территорию России.
Об этом сообщаются на сайте Россельхознадзора.
«Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области», - сказано в сообщении.
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аплодисменты стоя ! Зимой детям витамины не нужны
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Кацап всегда был врагом украинцев, а этот так называемый коммунизм принес только муки и страдания украинскому народу.Та и не только украинскому.Кацап это животное и его не изменит ничего.
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Украина чтит память Героев Крут

29 января 2017

09:12


В воскресенье, 29 января, Украина отмечает День памяти павших в бою под Крутами.
29 января 1918 года, украинцы сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины, напомнили в Центре исследований освободительного движения.
"Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который де-факто означал международное признание украинской независимости", - подчеркнули исследователи.
В Центре исследований освободительного движения назвали героев Крут "первыми "киборгами" по аналогии с защитниками донецкого аэропорта, удерживавшими воздушную гавань от атак пророссийских террористов.
В начале января 1918 года большевики установили контроль в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях и развернули наступление на Киев. 24-27 января 1918 года ожесточенные бои развернулись за станцию Бахмач.
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Когда украинские войска отступили к станции Круты, им в поддержку была направлена Первая Украинская юношеская (юнкерская) школа им. Б. Хмельницкого в составе четырех сотен (400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров) и первая сотня (116-130 лиц) вновь созданного добровольческого Служебного Студенческого куреня сечевых стрельцов. К ним присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Вольного казачества из Нежина, сообщает Главное со ссылкой на Новое время.

После ожесточенного многочасового боя, пользуясь сумраком, украинские войска организованно отступили со станции Круты к своих эшелонам. 27 студентов и гимназистов, которые находились в резерве, во время отступления попали в плен. На следующий день они были расстреляны или замучены. Их похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.
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Потери украинских войск под Крутами оценивается в 70-100 погибших, по современным подсчетам. Среди них - 37-39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. На сегодня известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилл-Мефодиивской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (с 6-го класса), Григорий Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (с 7-го класса), Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич (с 8-го класса).
Потери советских войск под Крутами были значительными, достигали только убитыми 300 солдат.
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вместо того что бы шлепать тут всякую чушь смотрите на 1 уа про крут
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Почему не вспоминают героев Второй Мировой? Ведь тогда реально остояли право на жизнь, Гитлер славян и цыган хотел уничтожить физически.
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В России, Белоруссии, Казахстане так не считают.
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ты за всех, скот, не расписывайся.Понятно,что русская свинья это животное, но много беларусов и казахов понимают, что хуйло это конченная мразь.
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юра ты себя ведешь как быдлан, человек задал вопрос никого и ничем не оскорбляя, а ты ведешь себя как невоспитанное быдло-чмо, если ты украинец то очень печально что такие люди есть у нас в стране,и к сожалению очень много....
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Я веду себя нормально в общении с украинцами и другими адекватными людьми, но есть слабость, да, кацапов за людей не считаю.А мразь писавшая выше - кацап, животное.Это видно по тому, что он не считает хуйло мразью.Может ты тоже боготворишь карлика?Так значит ты такое же животное.
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нет,ты не прав, в мире человек имеет право на свое мнение,пусть он хоть считает дьявола хорошим это его право,увы у нас такое понятие как свобода мысли нашим обществом вообще не воспринимаеться и не уважаеться,на этом и построена демократия и закон в цивилизованном обществе,вот ты оскорбил человека за то что у него есть свое мнение,в США кстати ты бы мог пойти за это под суд, законодательство там защищает человека,его мение,собственность,имущество,честь и достоинство,и тебе и всем нам украинцам надо учиться быть терпиливыми к людям с другим мнением и уважать их,если тебе не нравиться ради бога,только оскорблять не надо и быть как ты написал животным. Хочем жить и быть как в Еропе надо учиться быть людьми
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Мне плевать.Эта мразь выше пытается восхвалять хуйла,который причастен к смерти тысячей украинцев и в такому случае, лично мне, не до демократии и толерантности.
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поэтому мы и живем в говне потому что нашим людям на все и всех плевать кроме себя и своего мнения.
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Нет, Юра прав. Видно что ЖеняЛ - тролль за деньги, и мнения у него своего - нет. почему к тролю нужно вежливое обращение, если его цель нахожденя здесь всем ясна? Никакой вежливости троллям!
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ты только что 2 раза оскорбил человека низачто.. рискуешь
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Оно не знает, что героев Второй Мировой вспоминают 9 мая?
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.... Гитлер славян и цыган хотел уничтожить физически.
29.01.2017 09:55
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А нынче русские во главе со своим адольфом пукиным продолжатели уничтожения славян в Украине. Ведь их главный антихрист гумдяев сказал Гундяев. Славяне - люди второго сорта......, почти звери. Вот московская орда пошла войной на святую Русь-Украину убивать славян.
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тебе же не помогает.. зачем дурные советы раздаешь
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Гіркін , Бородай , моторила , Александров , Єрофєєв , Безлер , Козіцин , це кто марсіани чи росіяни ?
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Что они сделали за последние полгода для уничтожения славян? ДНР состоит из бывших украинцев, ЛНР тоже, воюют по словам укранских генералов на 90% местные и только несколко тысяч профи из России.
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може хочь трохи замисляться..
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Constantine Malkovich (22.01.2017 12:28)
"Сын советского вора завербованный КГБ (потому что сын вора и хер куда бы он пошёл учиться тем более на дипломата с такими анкетными данными, всё что было связанно с границей курировалось КГБ, даже погранцы были под КГБ СССР не говоря о дипломатах)"
. ======

пэдро шавка КГБ СССР со всеми вытекающими наследиями в срашку и фэсэбэ
и ежедневно и ежечасно свинорылая тварь совместно с хY%лом
ведёт гибридную войну на уничтожение Украины
.
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У Украины в НАТО нет даже представителя, это просто смешно.
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как только новость о Порошенке так все зрадоговно вылазит на свет и устраивает свой шабаш,и картинки,и оскорбления и угрозы, короче все есть кроме фактов и аргументов, даже уже придумали новость что Шоколадный построил запасной аеродром в Липецкой области и выпускает продукию под другим названием это каким далбоебом надо быть чтобы такое высрать? это еще круче мальчика в трусиках и снигерей почему аеродром только? да целую космическую станцию где рептилоиды с Нибиру плавят шеколад и експортируют в другие галактики,феерические далбоебы просто эти зрадодрочеры, дурдом по сравнению сними это детский сад какой то
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"Будь-який договір, підписаний з Росією, не вартий навіть паперу, на якому він був підписаний!" (О.Бісмарк)

В цей день 14 років тому, 28.01.2003р., підписано Договір про російсько-український кордон, який РФ нахабно порушила у 2014 і продовжує порушувати по сьогодень.
Доречі у цьому Договорі чітко зазначено, що Крим - це Україна!

........
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ПС ....А зараз *рижий тарган * ..є перемовником від барижної влади !!!
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Сегодняшний президент Украины, войдет в историю не лучше Ющенка-слабы, жадный, и всеми проклятый...
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Прклятый кем? Безмозглым зрадобыдлом которое хочет все , сразу и на шару..
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такие люди при любом президенте будут ныть,потому что они ничего по сути своей не умеют кроме того что оскорблять и соответственно таким невоспитанным бездарям никогда не видать в жизни ничего хорошего,для этого надо по крайней мере быть хоть немного человеком и иметь каплю воспитанности,а так как у него этого нет значит ничего нет,оно и злое ходит на весь мир что он плохо живет и ищет причину не в себе а у власти в личности Порошенка
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Навіщо висери шоколадного чма ставити в головні новони. Ящо воно дрище брехнями кожні 5 хвилин
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Все об Украине "думаешь" совестливый ты "наш" отдохнуть тебе надо...
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На мой взгляд, порох это не главное зло, самая большая проблема Украины, это те 10 миллионов украинцев, которые выбрали его в президенты, а теперь тихонечко сидят по углам, холодные, голодные и на плохую жизнь жалуются. Пока выборцы не поумнеют, нами будут править порошенки.
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На выборах плюсану за того, у кого первым пунктом будет посадка этого козла.
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Володимир Вермінський - "Лісові генерали"

https://www.youtube.com/watch?v=I9dNDqMuPx8&list=RDPVFoNr65rhE&index=2

Как нам сейчас не хватает таких Генералов.
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RussianChuckcha

Что за советские войска?
29.01.2017 10:18
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Історія
Смерть украинцам и буржуям" - с такими первыми лозунгами-указателями на своих "банерах" родилась Советская армия

Российские импер-большевики атаковали границы Украинской Народной Республики в январе 1918 года, сразу после принятия Центральным Советом IV Универсала об объявлении Украины самостоятельным государством, - то есть за месяц до мифического 23 февраля. Это была целенаправленная, откровенная интервенция. Большевистские "братья" даже не скрывали своей цели - они стремились оккупировать Украину.

"Помните также, что так или иначе, а нам необходимо вернуть Украину России. Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и Советская власть, и мы с вами… Знайте, что для достижения намеченной цели все средства одинаково хороши", - говорил перед русско-советскими захватчиками Л. Троцкий (работы Украинского Научного Института. - Варшава, 1932. - С.149-151). ("Потерять Украину, значит потерять голову":- Ленин
Украинцы не имеют права забывать эту фразу, если хотят иметь свое государство.)

Не будем описывать, по сути, первые массовые геноцидные явления в украинских городах при продвижении Советской армии с востока и севера к Киеву - это было еще в январе.
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Заметим только, что трагедия под Крутами 29-30 января была далеко не самой большой…

Так что же было в феврале?

9-го февраля 1918 г. после девятидневного обстрела Киева из крупнокалиберных пушек (их кто-то оставил в Дарнице - только в Печерской Лавре зафиксировали более 700 взрывов) 30-ти тысячная армия Муравьёва и Ремнёва ворвалась в святой город.

Только за первые 3 дня жуткой средневековой резни (людей убивали штыками и ножами - экономили патроны), красноармейские отряды расстреляли, сожгли живьем и замучили, по разным данным, от 6 до 12 тысяч киевлян. В частности, возле Лавры закололи штыками Митрополита Владимира. 200 школьников-участников Украинского спортивного общества казнили большевики возле Мариинского дворца того же 9 февраля.

Интересны воспоминания верного ленинца В. Затонского, которые непосредственно касаются этого периода (В. Затонский "Из воспоминаний об украинской революции". - Летопись революции. - 1929. - № 5-6. - С.116-117): "Я приехал в Киев именно тогда, когда он был взят. Страшное, кошмарное зрелище. ...Мы вошли в город: трупы, трупы и кровь… Тогда расстреливали всех … просто на улицах. Я сам чуть не погиб: среди белого дня меня один из наших патрулей остановил. Я ему показал удостоверение члена Украинского Правительства, написанное на украинском языке, с печатью Всеукраинского Центрального Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов… Да и тут бы, наверное, расстреляли, - тогда же это просто на улице делали, - если бы, к счастью, во втором кармане не было второго мандата - члена Совнаркома РРФСР с подписью Ильича. …Я вспоминаю, влетело и М. О. Скрипнику. И опять счастливый случай спас нам Николая Алексеевича".
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В. Затонский недаром упомянул украинский язык своего удостоверения - в феврале 1918 года в Киеве, да и по всей Украине, расстреливали тех, кто разговаривал на украинском или просто носил украинскую одежду, или у кого дома на стене висел портрет Тараса Шевченко. Заметим также, что просто на улицах людей не расстреливали не то что немецкие нацисты, но даже и "красные кхмеры" в Камбодже!

Возможно, именно 23 февраля 1918 г. "защитники Отечества" пели в Киеве первый гимн Советской армии, мародерствуя и постреливая юных киевлян:

Эх, яблочко, сбоку красное.
Что Украине конец -
Дело ясное...

"Состояние красногвардейцев и их руководителй", которое они продемонстрировали в Киеве и в Украине, объясняли даже наивные украинские коммунисты в "Программе Украинской Коммунистической партии" (Винница, 1920. - С.25): "Принимая во внимание неразвитую коммунистически и еще империалистическую волю русского пролетариата в России и отчасти на Украине, У. К. П. борется с всякими контрреволюционными попытками использовать сие явление в интересах империалистической политики России относительно Украины..."

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В. Винниченко пишет в 1919 году драму "Между двух сил". Вот монолог одного из героев этого произведения:

"Как не збожеволеть, мадам, как не збожеволеть? Ведь вы только посмотрите туда за окно: горы трупов этих проклятых украинцев. Горы, мадам, понимаете ли вы это? Мальчики, дети, старики. К стенке - и готово. По усам узнают контрреволюцию. Малороссийские усы - и к стенке. … Как не... божеволеть? А? Ведь это же ясно, что социализм пришел, и не какой-нибудь там гнилой, европейский, а большевистский, российский, самый настоящий". онец -
Дело ясное...

"Состояние красногвардейцев и их руководителй", которое они продемонстрировали в Киеве и в Украине, объясняли даже наивные украинские коммунисты в "Программе Украинской Коммунистической партии" (Винница, 1920. - С.25): "Принимая во внимание неразвитую коммунистически и еще империалистическую волю русского пролетариата в России и отчасти на Украине, У. К. П. борется с всякими контрреволюционными попытками использовать сие явление в интересах империалистической политики России относительно Украины..."
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величайшая битва столетия - Постреляли на станции с одной пушки и винтовок по краснопузым, сели на поезд и ноги на Киев. А заблудившийся отставший взвод попал в плен, часть те что раненные отправили в Харьков в больницу, откуда они сбежали. Остальных красные расстреляли. АЖ 18 (восемнадцать) погибших. Убогая мифология высосанная из пальца раздулась прессой до сотен погибших студентов.
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http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/i_spravzhni,_ne_falshivi_farbi_kruty_popytka_istoricheskoy_interpretatsii.html
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Слова этого типа никогда не совпадают с его делами.
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Пол одиннадцатого дня, а свечи памяти Героев Крут нет на экранах телевидения.
Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!
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О Холокосте, благодаря тому, что соплеменники Барыги владеют всеми украинскими СМИ, говорят по поводу и без повода.
И свечечка появилась в 00.01.
О Голодоморе, который соплеменники Бариги признавать отказываются (ибо были в числе его главных организаторов и исполнителей) упоминают нехотя.
А Вы говорите, Круты.
Успокойтесь, Украина уже почти не наша страна....
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Когда все закончится
Одного хитрожопого укГаинца-гешефтмахера
Нужно будет судить не только за воровство и предательство страны
НО И ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ
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Порошенко и такие как он, говорят заученную, подготовленную для них речь. При этом ему никогда не прочуствовать всю боль и трагедию произошедшею тогда и происходящую сейчас. Циничный вор и корупционер этот порошенко. Достаточно посмотреть на ВСУ, в чём одеты, чем воюют и начем спят, а также позорный приказ не отвечать на обстрелы терористов, вызывает презрение к "верховно-командующему".
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Вже всіх підмяло-за святе взялося-за демократію?От дерьмокрадне!
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В страну с великой историей и крепким духом свободы едут люди! Украина великая держава!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам", - Порошенко процитировал слова Чорновила о героях Крут
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