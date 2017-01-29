 "Это урок нам сегодняшним, это упрек нашим демократам", - Порошенко процитировал слова Чорновила о героях Крут

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, Петр Порошенко напомнил украинцам о подивиге украинских патриотов в бою с советскими войсками. 29 января страна отмечает 99-ю годовщину трагедии, День памяти Героев Крут.
"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты хоть на миг осознали, чем ококончатся междоусобицы... для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторах и хутора... Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... " Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех - услышьте", - пишет Президент
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" Порошенко будет нам говорить, что Россия- агрессор, но будет посылать на суды представителей своей администрации, которые будут настаивать на том, что совсем не обязательно юридически фиксировать факт агрессии.
Он будет говорить, что никакого АТО у нас нет, а есть война с РФ, но даже не потрудится изменить аббревиатуру.
Он будет рассказывать о том, что Путин оккупировал Донбасс, но через Туку будет транслировать мысль, что у нас нет оккупированных территорий...
Примеров много "
полный текст здесь
о министерстве, которое лживо называется "по оккупированным территориям"
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Україна Єдина!
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Жодна вимога Майдану не виконана.
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А в чому зневага до "більшості"-в тому, що не виконує популістських вимог деяких політиків? Чи в чому? В, тому, що в нього немає чарівної палички, щоб зробити все й одразу? Так він і не диктатор наче-те ті швидко карають. Як у КНДР.
Чи я щось не так кажу?
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А що означає "патріотичність"? Моє розуміння-щось робити для України, а не балакати про це. Та й то-робити з розумом, комплексно, з урахуванням можливих наслідків своїх дій.
І до чого тут магія-наче в нас розмова не про це.
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https://www.youtube.com/watch?v=PVFoNr65rhE&list=RDPVFoNr65rhE#t=4
"НІКОЛИ НЕ ПЛАЧ" Героям Крут (Сергій ВАСИЛЮК)
https://www.youtube.com/watch?v=dIHUmlTbyRY
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http://antikor.com.ua/articles/149026-tramp_pidpisav_istorichnij_ukaz_pro_zaboronu_lobijuvannja_v_ssha
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Одно время я отслеживал корреляцию витиеватости автографа и т.н. психотипа человека. И чем "навороченнее" был автограф, тем более пустым и поверхностным был человек.
С моей точки зрения, разумеется.
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http://antikor.com.ua/articles/149029-za_god_avakov_raspil_odnu_butylku_vina_iz_svoej_kollektsii_zaregistriroval_dve_firmy_na_kipre_i_uvel
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академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог ! Если Владимиру
Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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29.01.2017 09:47
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На 3-м году войны никаких нервов не хватает: бронемашины от Порошенко не ездят
Известный украинский волонтер Роман Доник рассказал о сложной ситуации, которая складывается с материально-техническим обеспечением в украинской армии.
Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org
Для примера волонтер рассказал о случае, когда совсем недавно переданные президентом Украины бронемашины уже перестали ездить.
«Зампотех роты приказал бойцам вытягивать ЗИЛом из капониров бэхи. Это те бэхи, что были переданы президентом в Чугуеве недавно. Они сразу перестали ездить. Теперь даже не заводятся. Сожгли сцепление на ЗИЛе. Больше не было чем вытягивать. Так бывает в пехоте. Теперь на ходу нет ничего», - пишет Доник.
Кроме этого, по словам волонтера у военных нет даже тосола, которым можно было бы заправить еще работающие бронемашины.
«Зампотех роты просит тосол на другие бэхи. Там есть еще немного работающих. Просит у волонтеров "сколько сможете". Мы конечно сможем. Мы даже смогли выяснить, что на складах объединенного центра обеспечения АТО лежит 140 тонн тосола. А еще мы сможем найти, где теряются эти гребанные бумажки по пути от опорника до центра обеспечения», - отмечает волонтер.
«Оружием и БК заведует ЦРАО. А оружейным маслом ГСМщики тыла. Оружие и БК есть, масла нет. Потому что у зампотылов так заведено - даже если что-то есть и его валом, нужно зажать и не выдавать. А то вдруг его не будет больше. А еще я узнал, что оружейное масло как-то умудряются бодяжить. А то, которое выдают, смывается простой водой. А самое большое открытие, что его военные кипятят, чтоб выпарить то, что там не масло. Потому, что от него ржавеет сильнее чем без него.
Маленький фрагмент утра понедельника. Никаких нервов уже не хватает на третьем году войны», - подытожил Доник.
https://www.facenews.ua/media/contentimages/a8258860a0d655cc.png
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В пятницу, 27 января, на 33 километре Киевского шоссе при осмотре трех автомобилей из Беларуси было обнаружено 60 тонн яблок, запрещенных к ввозу на территорию России.
Об этом сообщаются на сайте Россельхознадзора.
«Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области», - сказано в сообщении.
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29 января 2017
09:12
В воскресенье, 29 января, Украина отмечает День памяти павших в бою под Крутами.
29 января 1918 года, украинцы сдержали наступление врага на Киев, проявив жертвенность и героизм ради независимости Украины, напомнили в Центре исследований освободительного движения.
"Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира, который де-факто означал международное признание украинской независимости", - подчеркнули исследователи.
В Центре исследований освободительного движения назвали героев Крут "первыми "киборгами" по аналогии с защитниками донецкого аэропорта, удерживавшими воздушную гавань от атак пророссийских террористов.
В начале января 1918 года большевики установили контроль в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях и развернули наступление на Киев. 24-27 января 1918 года ожесточенные бои развернулись за станцию Бахмач.
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Когда украинские войска отступили к станции Круты, им в поддержку была направлена Первая Украинская юношеская (юнкерская) школа им. Б. Хмельницкого в составе четырех сотен (400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров) и первая сотня (116-130 лиц) вновь созданного добровольческого Служебного Студенческого куреня сечевых стрельцов. К ним присоединились еще около 80 добровольцев из подразделений местного Вольного казачества из Нежина, сообщает Главное со ссылкой на Новое время.
После ожесточенного многочасового боя, пользуясь сумраком, украинские войска организованно отступили со станции Круты к своих эшелонам. 27 студентов и гимназистов, которые находились в резерве, во время отступления попали в плен. На следующий день они были расстреляны или замучены. Их похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.
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Потери украинских войск под Крутами оценивается в 70-100 погибших, по современным подсчетам. Среди них - 37-39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. На сегодня известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилл-Мефодиивской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич (с 6-го класса), Григорий Пипский (галичанин), Иван Сорокевич (с 7-го класса), Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич (с 8-го класса).
Потери советских войск под Крутами были значительными, достигали только убитыми 300 солдат.
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29.01.2017 09:55
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А нынче русские во главе со своим адольфом пукиным продолжатели уничтожения славян в Украине. Ведь их главный антихрист гумдяев сказал Гундяев. Славяне - люди второго сорта......, почти звери. Вот московская орда пошла войной на святую Русь-Украину убивать славян.
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"Сын советского вора завербованный КГБ (потому что сын вора и хер куда бы он пошёл учиться тем более на дипломата с такими анкетными данными, всё что было связанно с границей курировалось КГБ, даже погранцы были под КГБ СССР не говоря о дипломатах)"
. ======
пэдро шавка КГБ СССР со всеми вытекающими наследиями в срашку и фэсэбэ
и ежедневно и ежечасно свинорылая тварь совместно с хY%лом
ведёт гибридную войну на уничтожение Украины
.
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В цей день 14 років тому, 28.01.2003р., підписано Договір про російсько-український кордон, який РФ нахабно порушила у 2014 і продовжує порушувати по сьогодень.
Доречі у цьому Договорі чітко зазначено, що Крим - це Україна!
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https://www.youtube.com/watch?v=I9dNDqMuPx8&list=RDPVFoNr65rhE&index=2
Как нам сейчас не хватает таких Генералов.
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Что за советские войска?
29.01.2017 10:18
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Історія
Смерть украинцам и буржуям" - с такими первыми лозунгами-указателями на своих "банерах" родилась Советская армия
Российские импер-большевики атаковали границы Украинской Народной Республики в январе 1918 года, сразу после принятия Центральным Советом IV Универсала об объявлении Украины самостоятельным государством, - то есть за месяц до мифического 23 февраля. Это была целенаправленная, откровенная интервенция. Большевистские "братья" даже не скрывали своей цели - они стремились оккупировать Украину.
"Помните также, что так или иначе, а нам необходимо вернуть Украину России. Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и Советская власть, и мы с вами… Знайте, что для достижения намеченной цели все средства одинаково хороши", - говорил перед русско-советскими захватчиками Л. Троцкий (работы Украинского Научного Института. - Варшава, 1932. - С.149-151). ("Потерять Украину, значит потерять голову":- Ленин
Украинцы не имеют права забывать эту фразу, если хотят иметь свое государство.)
Не будем описывать, по сути, первые массовые геноцидные явления в украинских городах при продвижении Советской армии с востока и севера к Киеву - это было еще в январе.
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Так что же было в феврале?
9-го февраля 1918 г. после девятидневного обстрела Киева из крупнокалиберных пушек (их кто-то оставил в Дарнице - только в Печерской Лавре зафиксировали более 700 взрывов) 30-ти тысячная армия Муравьёва и Ремнёва ворвалась в святой город.
Только за первые 3 дня жуткой средневековой резни (людей убивали штыками и ножами - экономили патроны), красноармейские отряды расстреляли, сожгли живьем и замучили, по разным данным, от 6 до 12 тысяч киевлян. В частности, возле Лавры закололи штыками Митрополита Владимира. 200 школьников-участников Украинского спортивного общества казнили большевики возле Мариинского дворца того же 9 февраля.
Интересны воспоминания верного ленинца В. Затонского, которые непосредственно касаются этого периода (В. Затонский "Из воспоминаний об украинской революции". - Летопись революции. - 1929. - № 5-6. - С.116-117): "Я приехал в Киев именно тогда, когда он был взят. Страшное, кошмарное зрелище. ...Мы вошли в город: трупы, трупы и кровь… Тогда расстреливали всех … просто на улицах. Я сам чуть не погиб: среди белого дня меня один из наших патрулей остановил. Я ему показал удостоверение члена Украинского Правительства, написанное на украинском языке, с печатью Всеукраинского Центрального Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов… Да и тут бы, наверное, расстреляли, - тогда же это просто на улице делали, - если бы, к счастью, во втором кармане не было второго мандата - члена Совнаркома РРФСР с подписью Ильича. …Я вспоминаю, влетело и М. О. Скрипнику. И опять счастливый случай спас нам Николая Алексеевича".
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Возможно, именно 23 февраля 1918 г. "защитники Отечества" пели в Киеве первый гимн Советской армии, мародерствуя и постреливая юных киевлян:
Эх, яблочко, сбоку красное.
Что Украине конец -
Дело ясное...
"Состояние красногвардейцев и их руководителй", которое они продемонстрировали в Киеве и в Украине, объясняли даже наивные украинские коммунисты в "Программе Украинской Коммунистической партии" (Винница, 1920. - С.25): "Принимая во внимание неразвитую коммунистически и еще империалистическую волю русского пролетариата в России и отчасти на Украине, У. К. П. борется с всякими контрреволюционными попытками использовать сие явление в интересах империалистической политики России относительно Украины..."
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"Как не збожеволеть, мадам, как не збожеволеть? Ведь вы только посмотрите туда за окно: горы трупов этих проклятых украинцев. Горы, мадам, понимаете ли вы это? Мальчики, дети, старики. К стенке - и готово. По усам узнают контрреволюцию. Малороссийские усы - и к стенке. … Как не... божеволеть? А? Ведь это же ясно, что социализм пришел, и не какой-нибудь там гнилой, европейский, а большевистский, российский, самый настоящий". онец -
Дело ясное...
"Состояние красногвардейцев и их руководителй", которое они продемонстрировали в Киеве и в Украине, объясняли даже наивные украинские коммунисты в "Программе Украинской Коммунистической партии" (Винница, 1920. - С.25): "Принимая во внимание неразвитую коммунистически и еще империалистическую волю русского пролетариата в России и отчасти на Украине, У. К. П. борется с всякими контрреволюционными попытками использовать сие явление в интересах империалистической политики России относительно Украины..."
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https://www.youtube.com/watch?v=nvuUfzPD0Lg&index=2&list=RDPVFoNr65rhE
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Циничные гастарбайтеры другой национальности у власти, я к вам обращаюсь!
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И свечечка появилась в 00.01.
О Голодоморе, который соплеменники Бариги признавать отказываются (ибо были в числе его главных организаторов и исполнителей) упоминают нехотя.
А Вы говорите, Круты.
Успокойтесь, Украина уже почти не наша страна....
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Одного хитрожопого укГаинца-гешефтмахера
Нужно будет судить не только за воровство и предательство страны
НО И ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ
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