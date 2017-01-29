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Все про:Нидерланды (653) расследование (1835) Россия (64955) крушение (297) Боинг-777 Malaysia Airlines (803)

 Следователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные из РФ снимки с радаров

Российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной для использования информации.

В прокуратуре Нидерландов утверждают, что Москва передала следователям снимки с радаров в нестандартном формате, что затруднило их расшифровку. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW, со ссылкой на агентство dpa.

Отмечается, что данные радиолокационного контроля переданы в формате, не соответствующем установленному международными стандартами, в связи с чем использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось.

По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.

Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года - вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из РФ.

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В январе 2016 года родственники пассажиров, погибших в результате крушения MH17, призвали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте начать глобальную кампанию, чтобы добиться публикации данных радиолокационного контроля. Члены 18 семей выразили уверенность, что это поможет установить, кто именно сбил авиалайнер над Донбассом 17 июля 2014 года.

При этом родственники жертв трагедии потребовали от Москвы передать данные с так называемых первичных радиолокаторов. В отличие от вторичных, эти радары способны засечь самолеты и неизвестные летящие объекты, даже если те не оснащены транспондерами. Это означает, что теоретически первичные радары могут, к примеру, проследить траекторию полета ракеты.

Нидерландские эксперты, проводившие расследование, в своем докладе, который был обнародован в октябре 2015 года, указали на крайне малую вероятность того, что первичные радары, задействованные на момент авиакатастрофы, могли засечь ракету, однако семьи погибших заявили, что специалисты не исключили такой возможности полностью.
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Потому что кацапы им подкинули туфту,ее в принципе невозможно расшифровать,ибо сделана она по Рюзге,от балды.Но Европейцам этого не понять,они плохо знают кацапов.
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" данные радиолокационного контроля переданы в формате, не соответствующем установленному международными стандартами "


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Следователи паРаши тоже не могут прочитать магнитофонные записи с ТУ154 для чего замочил эти самолеты пути..
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Снимки с ламповых радар не расшифровываются на аппаратуре с микросхемами..
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там на всех снимках ху%ло, в транскрипции европейских языков такого слова нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные из РФ снимки с радаров
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