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Все про:корабль (804) Латвия (582) Россия (64956)

 Латвия заявила о приближении к ее нейтральным водам корабля РФ

Российский корабль находился в эксклюзивной экономической зоне республики.

Вооруженные силы Латвии в субботу сообщили о прохождении российского военного вспомогательного корабля класса "Бира" в нескольких километрах от территориальных вод страны. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Военные заявили, что корабль находился в десяти милях от латвийской границы, в эксклюзивной экономической зоне республики.

Издание Vesti.lv. также сообщает, что 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя вооруженных сил РФ "Су-24" и "Ан-26".

По сведениям издания, в 2016 году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз.

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Кстати, один из этих БЭТЭЭРОВ захлох навеки. )(уйло пугает Сибиряков металлоломом. Кумэдный удмуртботоксный.
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РАБссия весной проснётся ото сна....Будет им и Сибирь и Саратов и Пенза особенно...
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Прям как у Пушкина...
...

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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Ну что делать, если вместо туалетной бумаги они пишут свои имена на стенках сортиров?
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Так будь-яка держава може звільнитися від подібних проблем, якщо замість таких повідомлень її державні інформагенції зможуть повідомляти і повідомлятимуть про таємниче зникнення морських чи повітряних суден московського режиму, що небезпечно та необачно наближались до їх кордонів - московські екіпажі відразу почнуть демонструвати зразкові штурманські уміння.
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Если бы украинские кормчие не подарили ху-лу Крым, то никакие рашкины корабли не шлялись бы тут!
.

смотрел историю своих комментов - ВМЕСТО НИХ КРЕСТИКИ!
ИХ , котрые без матов, но против ворюг и пашинских, В ТИХОРЯ УДАЛЯЮТ.
ЦЕНЗУРА ЕСТЬ !!! этот вскорости тоже удалят, а меня опять заблокируют...
ну и чхал на вас

.
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Приближались к границам. Звучит как-то глупо. Это не твоя территория, мало ли кто там за забором шастает. Тем более у Латвии с Россией довольно длинная общая граница.
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Єто не глупо, а демонстрация сильі и угроза. Такое поведение россии указьівает на нетерпимость и ненависть россиян к свободньім странам, таким как Латвия.
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О Боже. Если я подойду к забору соседа со своей стороны, ну или вообще к его забору, это будет проявление ненависти? Боязнь быть изнасилованным не преступление, но просто некоторые женщины таким способом пытаются привлечь к себе внимание.
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Если подойдете к забору соседа с оружием, то єто агрессия. Вопрос: вьі из россии?
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Вообще-то на границе как раз и положено стоять с оружием, где же еще?
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Кругом враги. Вы просто смешны.
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Ви забули сказати що підійдете зі зброєю , а свою точку зору поясніть піськову , чого він тоді пищить про НАТО біля кордонів .
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Звучать должны залпы, как было в Турции с иропланом
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Путлер недавно в очередной раз спалился :
границ у голожопой РАБссии нет.. :D
ну ладно сказал бы это Китаец Дзиньпинь или Трампыч с 20 триллионами долларов мирового продукта.но Путлер с 547 миллиардами..это ну вааащееее вяликий.. бимбалёт
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Латвия заявила о приближении к ее нейтральным водам корабля РФ
Это как?))) Воды её или нейтральные?)))) Латыши перекурили навоза?))))
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Немало , но было то 2 трлн , просто "эффективный " менеджер пришел .
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Американский авианосец «Джордж Буш» ,является кораблём пятого поколения и
обладает фантастической огневой мощью !!! На его борту находятся многие системы подавления вражеской
противокорабельной защиты, даже с хвалёной русскими системой «Бастион» ! В
состав отряда входят 17 кораблей и 3 подводные лодки ! Весь допотопный
Черноморский военный флот ,максимум за 2 часа, этот отряд может отправить НА ДНО !!! «Джордж Буш», может успешно
«работать» на расстояние 2 тысяч мили до цели?
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», еще построенный в
конце прошлого века, в Николаеве отправлен на капитальный ремонт .На «Адмирале
Кузнецове» все системы, кроме системы
гальюн ,вышли из строя !!! Его котлы имеют существенные дефекты ,так его
дальнейшая жизнь обречена! А система
гальюн

, главная особенно в бою !!!!! С.Ш.А. обладают 11 самыми современными
авианосцами ,НАТО 19 !!!!!!!!!


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Чому то на Українському форумі, всі переживають за Росію, яка вся в санкціях, і не порівнюють з Україною, якій допомагає весь світ. Цифра 547 взята зі стелі, до того ж ВВП країни Ви вважаєте в доларах. Курс долара (а так само і юаня) навмисне завищений пару років назад, так, що особливого падіння в Росії поки не спостерігається.
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А чому ви в росії пишете українською мовою з помилками?
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Не перживайте, из этой ничтожной суммы вам на пенсию даже не обломится
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Мы всегда воюем против Омериканскага Имперьялизма на территориях других государств...
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С Российского корабля был увидел белый флаг в нейтральных водах Латвии. Все СМИ об этом пишут
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Що означає " был увидел " , у вас ввели якісь нові правила суржика ?
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547 миллиардов планировали на 2017 год,а вышел полный Атас..Бюджет РАБссии на этот год 250 ярдов,денег нет,но вы дрочите сказал Дымон Ведмедев и уехал из Крыма с гордо поднятой тупой башкой..
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Это дети ублюдков, называющих нас "братьями"!

... ..
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Родилась,практически не застала.В реале мой взор обращен в будущее.
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10 февраля 2009 года произошла в космосе война типа Звёздная между США и РАБссией.в 19 часов 55 минут по Моск.времени над Таймыром на высоте 789 км произошло первое в мире сражение в космосе ...Американский аппарат IRIDIUM_33 атаковал кацаПсинский аппарат Космос 2251,оба аппарата погибли смертью храбрых..,удар был такой силы что аппараты рассыпались на мелкие частицы...,почему призошла атака и кто первый начал,ни Омериканцы ни кацаПсины до сих пор не комментируют...
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Опаньки, латыши обзавелись СВОИМИ нейтральными водами. А АН-2 это штурмовик или бомбардировщик?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛатвия заявила о приближении к ее нейтральным водам корабля РФ
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