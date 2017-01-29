 Латвия заявила о приближении к ее нейтральным водам корабля РФ

Вооруженные силы Латвии в субботу сообщили о прохождении российского военного вспомогательного корабля класса "Бира" в нескольких километрах от территориальных вод страны. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Военные заявили, что корабль находился в десяти милях от латвийской границы, в эксклюзивной экономической зоне республики.
Издание Vesti.lv. также сообщает, что 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя вооруженных сил РФ "Су-24" и "Ан-26".
По сведениям издания, в 2016 году российские военные самолеты и корабли приближались к границам Латвии 209 раз.
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Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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смотрел историю своих комментов - ВМЕСТО НИХ КРЕСТИКИ!
ИХ , котрые без матов, но против ворюг и пашинских, В ТИХОРЯ УДАЛЯЮТ.
ЦЕНЗУРА ЕСТЬ !!! этот вскорости тоже удалят, а меня опять заблокируют...
ну и чхал на вас
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границ у голожопой РАБссии нет.. :D
ну ладно сказал бы это Китаец Дзиньпинь или Трампыч с 20 триллионами долларов мирового продукта.но Путлер с 547 миллиардами..это ну вааащееее вяликий.. бимбалёт
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Это как?))) Воды её или нейтральные?)))) Латыши перекурили навоза?))))
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обладает фантастической огневой мощью !!! На его борту находятся многие системы подавления вражеской
противокорабельной защиты, даже с хвалёной русскими системой «Бастион» ! В
состав отряда входят 17 кораблей и 3 подводные лодки ! Весь допотопный
Черноморский военный флот ,максимум за 2 часа, этот отряд может отправить НА ДНО !!! «Джордж Буш», может успешно
«работать» на расстояние 2 тысяч мили до цели?
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», еще построенный в
конце прошлого века, в Николаеве отправлен на капитальный ремонт .На «Адмирале
Кузнецове» все системы, кроме системы
гальюн ,вышли из строя !!! Его котлы имеют существенные дефекты ,так его
дальнейшая жизнь обречена! А система
гальюн
, главная особенно в бою !!!!! С.Ш.А. обладают 11 самыми современными
авианосцами ,НАТО 19 !!!!!!!!!
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