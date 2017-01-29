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 Политика Украины
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 За минувшие сутки один украинский воин был ранен, боевики совершили 55 обстрелов

Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций во всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военнослужащий получил ранения.

На Мариупольском направлении - из 122 миллиметровой артиллерии под обстрел боевиков попали Широкино, Талаковка, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковка, Марьинка, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

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На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.

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Горіть у пеклі москалі і порохоботи, які підтримують барижну владу,яка спонсорує москалів! Так точніше Сашко!
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Розуму нам усім. Та єднання.

"Розділяй та володарюй"-нагадати, про що це?
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Давай об"єднаємость і проженемо з нашої країни баригуПорошенко та його панамський ртутний блок, а також плешивсько-кролічью банду с собаковим рилом Таньки чорнорот? Можливо це вихід?
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Вихід-це шанобливо ставитися до українців. До ВСІХ українців. І поважати чужий вибір.
А владу треба критикувати, і виганяти тих, хто не слухає критики, на виборах. Саме цей шлях веде вперед по шляху цивілізації, а не назад у минуле.
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