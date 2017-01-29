 За минувшие сутки один украинский воин был ранен, боевики совершили 55 обстрелов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военнослужащий получил ранения.
На Мариупольском направлении - из 122 миллиметровой артиллерии под обстрел боевиков попали Широкино, Талаковка, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковка, Марьинка, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.
На Луганском направлении российско-оккупационные войска из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.
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"Розділяй та володарюй"-нагадати, про що це?
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А владу треба критикувати, і виганяти тих, хто не слухає критики, на виборах. Саме цей шлях веде вперед по шляху цивілізації, а не назад у минуле.
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