 Финляндия, Турция и Украина - лидеры Европы по проценту граждан, готовых воевать за свою страну, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такие данные показал глобальный опрос, проведенный одной из ведущих мировых ассоциацией в области исследований и опросов на рынке Gallup International.
Респондентам был задан вопрос: "Готовы ли вы воевать за свою страну?", используя шкалу от красного (минимум) до синего (максимум) цвета.
Больше всего людей, готовых воевать за свою страну, в Европе оказалось в Финляндии (74%) и Турции (73%). Украина также оказалась среди лидеров - 62% украинцев готовы защищать свою страну с оружием.
В России этот показатель оказался более низким - 59%.
В странах Западной Европы показатели готовности защищать свою страну оказались заметно более низкими.
Готовы взять оружие 19% бельгийцев, 18% немцев и 15% жителей Нидерландов, 20% итальянцев, 21% испанцев.
Более высокой оказалась готовность воевать среди граждан Польши (47%), Греции (54%), Великобритании (27%), Франции (29%) и Ирландии (38%).
Наиболее высокую готовность воевать высказали респонденты из Марокко и Фиджи (94%), а также Пакистана и Вьетнама (89%).
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