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 Общество, За рубежом
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 Финляндия, Турция и Украина - лидеры Европы по проценту граждан, готовых воевать за свою страну, - опрос

Воевать за свою страну готовы 74% жителей Финляндии, 73% – Турции и 62% – Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такие данные показал глобальный опрос, проведенный одной из ведущих мировых ассоциацией в области исследований и опросов на рынке Gallup International.

Респондентам был задан вопрос: "Готовы ли вы воевать за свою страну?", используя шкалу от красного (минимум) до синего (максимум) цвета.

Больше всего людей, готовых воевать за свою страну, в Европе оказалось в Финляндии (74%) и Турции (73%). Украина также оказалась среди лидеров - 62% украинцев готовы защищать свою страну с оружием.

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В России этот показатель оказался более низким - 59%.

В странах Западной Европы показатели готовности защищать свою страну оказались заметно более низкими.

Готовы взять оружие 19% бельгийцев, 18% немцев и 15% жителей Нидерландов, 20% итальянцев, 21% испанцев.

Более высокой оказалась готовность воевать среди граждан Польши (47%), Греции (54%), Великобритании (27%), Франции (29%) и Ирландии (38%).

Наиболее высокую готовность воевать высказали респонденты из Марокко и Фиджи (94%), а также Пакистана и Вьетнама (89%).

опрос инфографика

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Одно дело отвечкть, а совсем другое идти служить. Не каждому дано бьіть военньім, но отдать долг и защитить тем, что вьіходит лучше обязан.
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Зато Расия- лидер Европы по проценту граждан, готовых воевать за чужую!
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"19% бельгийцев, 18% немцев и 15% жителей Нидерландов, 20% итальянцев, 21% испанцев" - законная добыча смелых
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Свежачковые данные из опроса Gallup 2014 года? Однако!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФинляндия, Турция и Украина - лидеры Европы по проценту граждан, готовых воевать за свою страну, - опрос
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