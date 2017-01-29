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 Политика Украины
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 "Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую", - экс-командир "Айдара" Лихолит о блокаде

Участники блокады Донбасса планируют расширяться и на Донецкую область.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит в эфире UMN.

"Сейчас волонтеры привезли нам провизию, парней поддерживают... Отозвались волонтеры Кировоградской области, Черкасской области. Центральная Украина спрашивает, что надо. У нас дали заявки на участие в блокаде 800 человек, именно ветераны. Некоторые спрашивали, платим ли мы деньги, я сказал, что нет", - сообщил он.

Лихолит добавил, что некоторые не смогли принять участие в блокаде, потому что надо где-то зарабатывать деньги, но подчеркнул, что военнопленным тоже не платят денег.

"Ребята, которые там сидят, думают, что уже про них забыли. Я вам говорю, сидят в четырех стенах и думают, что государство про них забыло. Полтора года нет никакого процесса", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский

Экс-командир "Айдара" добавил, что масштабы блокады будут расширяться.

"Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую область. Они сидят, пишут, где именно, пишут" - отметил Лихолит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко

Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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Удивительное рядом: оккупации нет, а должность есть.
Дядя жора ,ты дурак?
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Кстати, да!)))
Так шо это за "министерство" такое волшебное?))))))))))))))
И кого там тука-сука, с толпой бля%%%дей, за неслабую ЗП, возглавляет???
И что эта мразь делает полезного для Украины??? Вылизывание очка пэти - не считается "заслугой" и продуктивной работой министерства.........................
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Правильное дело - блокировть террористов, ведь власть лице Черньішей решила хапнуть, в то время пока гибнут украинцьі. Надеюсь, что придет время и все Черньіши ответят по закону и Черньішам с их личинками не будет место в Украине.
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А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.

Таки уже. Проблема по всей стране.
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30.03.2014, Донецк.,кто подзабыл,хунта не прайдьоть
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Давайте ребята жгите. Это скорее не Блокада ДНР\ ЛНР это больше блокада барыжьего "бизнеса" в Киеве на контрабасе. Ох как сейчас при расширении блокады эта шоколядная шобла завоет. И про кацапов, и про путин нападьот, и про агентов кремля. Прикидую какие щас методички разрабатывают для шоколядной швали...Щас вся соевая наволочь усилено вое что света не будет. Шоколядной швали свет конечно важнее жизней наших ребят. Они готовы ещё сто лет так "воевать". им война шо мать родная. Разворошили вы шоблу бандосов, будьте осторожны..соевый барыжка пойдёт на всё.
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Участников одной блокады уже дружненько сдали. Тоже кричали "ребята, жгите".
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Слышь, уебок, нах пшл!!!

Сколько нам надо будет сделать блокад - столько мы и сделаем!!!
Сколько и как часто нам нужны будут Майданы - столько мы их и будем делать!!!
А таких как ты, мы, рано или поздно ВСЕХ вычислим, и предложим если не расстрел, то добровольный переезд в рфею, типа, на свою, этническую родину....))))))))))))))))))))

Чуймайдан собирай.............
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Это ты из блокады пишешь? Ты ж и сдал. Ты лично продал. Слюну с монитора вытри, позорник.
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Ты, мразина, в друзьях аж у 8-ми ботов.
О какой,сука, блокаде ты мне тут шуршишь??? Что я, "лично сдал и продал"????
Ты меня что, с кем то из твоих хозяев попутал?
Наркет, убитый...
Наклоняйся меньше и продавайся за больше, хотя, видя твой уровень, ты тянешь только на дешевую "маху" с вокзала...
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Ievgen Shevchenko з Тарасом Пастухом та ще 9.
3 год. ·

Про бізнес з окупантами та кримінальну відповідальність, яку має понести президент Порошенко.
Безліч "експертів", усіляких радників та державних високопосадовців різної масті запевняють український народе що ми, як держава, не ведемо жодного бізнесу з терористами та окупантами. А коли їх питаєш про 100тис. дозволів, що видала СБУ задля переміщення товарів промислового значення у промислових об'ємах, що курсують по залізничних коліях на окуповану територію та зворотньо у кількості 700-800 вагонів на день, то вони відповідають, що це не бізнес - це просто "переміщення товарів з тимчасово непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей".


Тобто ми, українці, маємо повірити у те, що окупанти просто так дозволяють підприємствам олігархів працювати на окупованій території і постачати свою продукцію в Україну? Так само ми кожного дня постачаємо в Луганськ та Донецьк промислову хімію, метал, деревину, дизельне паливо тощо і це також не бізнес - це лише "переміщення товарів", до якого терористи не мають жодного відношення та зиску???
Так, наша влада має нас за бидло і чхати їм на війну - тимпаче це в нас війна, а в них же АТО. Чхати їм на загиблих, на полонених. Влада зрадників та корупціонерів робить бізнес на крові, ділиться статками з терористами та окупантами, і усе її влаштовує. І це дуже влаштовує Путіна, якому вже немає особливої потреби витрачати мільярди з російського бюджету на утримання цих бананових республік та армії, що кожного дня вбиває наших людей. А навіщо? Бо ж є добра українська влада, яка це робить за нього.
Але я нагадаю особисто пану Президенту та усім його глашатаям дві статті Кримінального кодексу України, бо вони мабуть не дуже в курсі:
Ст. 258, в якій йдеться про:
"Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації);
Та ст.111 ККУ "Державна зрада", у якій окрім іншого зазначено наступне:
"Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України..."
І коли ви будете мати питання, чому ж це в нас третій рік війна, а ЛНР/ДНР досі (!) не визнані терористичними організаціями, то питання лежить десь у цій площині - у площині "переміщення товарів".
Хоча дивно - невже ці потвори, які поки що при владі сподіваються, що якісь правові колізії врятують їх від квитка в одну сторону на Ростов?..
P.S.: маю визнати - Ростов для них варіант не найгірший. Сподіваюсь усе ж таки побачити публічну страту цих виродків, що зрадили ідеалам Майдану, зганьбили досягнення Революції Гідності та розтоптали квіти, що лежать на могилах воїнів за Незалежність, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє.
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Доигрались с правовым беспределом. Если у нас не война, а АТО, значит мы торгуем с террористами, снабжаем террористов. А откуда тогда оккупированные территории при АТО? А если это не подконтрольные территории, значит это внутренний конфликт, а значит нет агрессии? Так что мы хотим от Запада, если мы сами не можем четко сформулировать так что же у нас происходит на Донбассе?
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ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ ОНИ И ТАК ЗНАЮТ И НЕ ТОЛЬКО НА ДОНБАСЕ
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ЧТо происходит давно ясно. Это шоколядная шобла со своими подельниками всё юлит как уж на сковородке, все новые термины выдумывает стараясь делать вид что мол нет войны, нет окупации. Такое впечатление что шоколядник хочет быть хорошим и для запада, и для кремля. Потому и такой сюреализм. Если у кацапов гибридная война, то у нас какое то хитрожопое гибридное сопротивление. Вроди и сопротивляемся, а вроде как и не против...
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Тока без резких движений. Давайте определимся, чего мы хотим. Больше порядка или больше хаоса.
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P.S.: Но на всякий случай ушки держим торчком, а хвост пистолетом.
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нужно найти некий баланс между порядком и хаосом, а это сделать ой как не просто, у каждого своя мера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую", - экс-командир "Айдара" Лихолит о блокаде
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