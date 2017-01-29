 "Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую", - экс-командир "Айдара" Лихолит о блокаде

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил экс-командир батальона "Айдар" Валентин Лихолит в эфире UMN.
"Сейчас волонтеры привезли нам провизию, парней поддерживают... Отозвались волонтеры Кировоградской области, Черкасской области. Центральная Украина спрашивает, что надо. У нас дали заявки на участие в блокаде 800 человек, именно ветераны. Некоторые спрашивали, платим ли мы деньги, я сказал, что нет", - сообщил он.
Лихолит добавил, что некоторые не смогли принять участие в блокаде, потому что надо где-то зарабатывать деньги, но подчеркнул, что военнопленным тоже не платят денег.
"Ребята, которые там сидят, думают, что уже про них забыли. Я вам говорю, сидят в четырех стенах и думают, что государство про них забыло. Полтора года нет никакого процесса", - подчеркнул он.
Экс-командир "Айдара" добавил, что масштабы блокады будут расширяться.
"Мы начали с Луганской области и сейчас разведчиков завели в Донецкую область. Они сидят, пишут, где именно, пишут" - отметил Лихолит.
Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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Дядя жора ,ты дурак?
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Так шо это за "министерство" такое волшебное?))))))))))))))
И кого там тука-сука, с толпой бля%%%дей, за неслабую ЗП, возглавляет???
И что эта мразь делает полезного для Украины??? Вылизывание очка пэти - не считается "заслугой" и продуктивной работой министерства.........................
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Таки уже. Проблема по всей стране.
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Сколько нам надо будет сделать блокад - столько мы и сделаем!!!
Сколько и как часто нам нужны будут Майданы - столько мы их и будем делать!!!
А таких как ты, мы, рано или поздно ВСЕХ вычислим, и предложим если не расстрел, то добровольный переезд в рфею, типа, на свою, этническую родину....))))))))))))))))))))
Чуймайдан собирай.............
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О какой,сука, блокаде ты мне тут шуршишь??? Что я, "лично сдал и продал"????
Ты меня что, с кем то из твоих хозяев попутал?
Наркет, убитый...
Наклоняйся меньше и продавайся за больше, хотя, видя твой уровень, ты тянешь только на дешевую "маху" с вокзала...
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3 год. ·
Про бізнес з окупантами та кримінальну відповідальність, яку має понести президент Порошенко.
Безліч "експертів", усіляких радників та державних високопосадовців різної масті запевняють український народе що ми, як держава, не ведемо жодного бізнесу з терористами та окупантами. А коли їх питаєш про 100тис. дозволів, що видала СБУ задля переміщення товарів промислового значення у промислових об'ємах, що курсують по залізничних коліях на окуповану територію та зворотньо у кількості 700-800 вагонів на день, то вони відповідають, що це не бізнес - це просто "переміщення товарів з тимчасово непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей".
Тобто ми, українці, маємо повірити у те, що окупанти просто так дозволяють підприємствам олігархів працювати на окупованій території і постачати свою продукцію в Україну? Так само ми кожного дня постачаємо в Луганськ та Донецьк промислову хімію, метал, деревину, дизельне паливо тощо і це також не бізнес - це лише "переміщення товарів", до якого терористи не мають жодного відношення та зиску???
Так, наша влада має нас за бидло і чхати їм на війну - тимпаче це в нас війна, а в них же АТО. Чхати їм на загиблих, на полонених. Влада зрадників та корупціонерів робить бізнес на крові, ділиться статками з терористами та окупантами, і усе її влаштовує. І це дуже влаштовує Путіна, якому вже немає особливої потреби витрачати мільярди з російського бюджету на утримання цих бананових республік та армії, що кожного дня вбиває наших людей. А навіщо? Бо ж є добра українська влада, яка це робить за нього.
Але я нагадаю особисто пану Президенту та усім його глашатаям дві статті Кримінального кодексу України, бо вони мабуть не дуже в курсі:
Ст. 258, в якій йдеться про:
"Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації);
Та ст.111 ККУ "Державна зрада", у якій окрім іншого зазначено наступне:
"Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України..."
І коли ви будете мати питання, чому ж це в нас третій рік війна, а ЛНР/ДНР досі (!) не визнані терористичними організаціями, то питання лежить десь у цій площині - у площині "переміщення товарів".
Хоча дивно - невже ці потвори, які поки що при владі сподіваються, що якісь правові колізії врятують їх від квитка в одну сторону на Ростов?..
P.S.: маю визнати - Ростов для них варіант не найгірший. Сподіваюсь усе ж таки побачити публічну страту цих виродків, що зрадили ідеалам Майдану, зганьбили досягнення Революції Гідності та розтоптали квіти, що лежать на могилах воїнів за Незалежність, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє.
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