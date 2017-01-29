EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Политика Украины, Общество
  195  4
Материалы по теме:
Все про:Институт нацпамяти (78) праздник (1488) выходной (96) Вятрович (59)

 Институт нацпамяти предлагает отменить выходной день, а не празднование, - Вятрович

Предложение Института национальной памяти касается отмены выходных дней, а не отмены празднования 8 марта, 1 и 9 мая.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Выходным становится 8 мая (День памяти и примирения, что почитается синхронно с Европой). 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти предлагает декоммунизировать государственные праздники, отменив празднование 8 марта и 1 мая

Предлагаем добавить такие выходные дни: 9 марта (день Шевченко), День семьи (вторая пятница сентября).

Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - объяснил Вятрович.

Также читайте: Кабмин утвердил рекомендации о переносе рабочих дней в 2017 году

Напоминаем, ранее в СМИ сообщалось, что Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щас вата порвет все запасное белье и использует весь запас туалетной бумаги с **альником Хуйла
 показать весь комментарий
Ответить
 
блядь. а 8 марта чем из перевозбудило? типо делаь нехер а проекты плодить надо? сказочные долбойобы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнститут нацпамяти предлагает отменить выходной день, а не празднование, - Вятрович
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия армия РФ Батькивщина Германия Донбасс задержание Киев Луганщина Минобороны Нацполиция обстрел Одесская область оружие Парубий пограничники Порошенко разведка Россия санкции СБУ стрельба суд Тимошенко Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти