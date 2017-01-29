 Институт нацпамяти предлагает отменить выходной день, а не празднование, - Вятрович

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагается отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также - выходные 1-2 мая. Выходным становится 8 мая (День памяти и примирения, что почитается синхронно с Европой). 9 - День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем.
Предлагаем добавить такие выходные дни: 9 марта (день Шевченко), День семьи (вторая пятница сентября).
Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - объяснил Вятрович.
Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники.
195 4
Материалы по теме: Декоммунизация
Институт нацпамяти предлагает декоммунизировать государственные праздники, отменив празднование 8 марта и 1 мая(228)
Декоммунизация проходит фактически коммунистическими методами. Есть перегибы, - Нищук(105)
Во время общественных слушаний в Одессе по вопросу переименованию улиц возникла потасовка. ФОТОрепортаж(75)
Институт нацпамяти повторно просит Киевскую кондфабрику Roshen демонтировать памятник Марксу: "Порошенко признал завершение декоммунизации вопросом нацбезопасности". ДОКУМЕНТ(71)
Foreign Policy: История Украины в надежных руках(0)
Срок демонтажа памятника Щорсу в Киеве зависит от скорости принятия решения Минкультом, - нардеп Белоцерковец(45)
Николаевский морпорт "Октябрьск" переименовали в "Ольвию"(26)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить