 Меркель и Трамп согласились относительно фундаментального значения НАТО для мира

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter написал, что разговор длился около 45 минут.
.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0- Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.
Как отметил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, канцлер и президент "придерживаются общего мнения относительно фундаментального значения, которое Альянс НАТО имеет для трансатлантических отношений, и о его важной роли для сохранения мира и стабильности".
Меркель и Трамп также пришли к согласию относительно необходимости "соответствующих инвестиций" в военную мощь и "честного вклада всех союзников в коллективную безопасность".
"Обе стороны подчеркнули, насколько важным является тесное немецко-американское сотрудничество для безопасности и благополучия их стран", - добавил спикер.
Официальный Берлин сообщил о содержании переговоров лидеров двух государств более чем через четыре часа после их проведения.
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Открыли глаза друг другу ?!!! Или ,просто , дурня воляли .....
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Немцы, когда контрактную армию ввели, взвыли все гражданские приюты и больницы -- у них там почти всю санитарно-вспомогательную работу призывники-альтернативщики делали.
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Галочку секретари поставили "разговор состоялся", тему этого бубу и окок секретари расшифровали, согласовали и выкинули в толпу (СМИ)- хавайте, большие дяди и тете решили, что должен быть мир во всем мире)))))))
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