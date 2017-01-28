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Все про:Меркель (1335) НАТО (5154) Трамп (580)

 Меркель и Трамп согласились относительно фундаментального значения НАТО для мира

Во время телефонных переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили широкий спектр тем, среди которых НАТО, ситуация на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в Twitter написал, что разговор длился около 45 минут.


Как отметил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, канцлер и президент "придерживаются общего мнения относительно фундаментального значения, которое Альянс НАТО имеет для трансатлантических отношений, и о его важной роли для сохранения мира и стабильности".

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Меркель и Трамп также пришли к согласию относительно необходимости "соответствующих инвестиций" в военную мощь и "честного вклада всех союзников в коллективную безопасность".

"Обе стороны подчеркнули, насколько важным является тесное немецко-американское сотрудничество для безопасности и благополучия их стран", - добавил спикер.

Официальный Берлин сообщил о содержании переговоров лидеров двух государств более чем через четыре часа после их проведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин поговорили по телефону. Обсудили в том числе и Украину. ФОТО


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Короче, с важным видом перетёрли ни о чём..
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Этот Трамп точно добьет ватанов своими непонятными движениями, как будто им Эрдогана было мало
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Только загонять будет не нож, а чего покруче и в место, что пониже спины
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А з хуйлом Трамп розмовляв під наглядом Пенса, Прибаса, Флінна і Беннона...
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Меркель и Трамп согласились относительно фундаментального значения НАТО для мира

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Открыли глаза друг другу ?!!! Или ,просто , дурня воляли .....
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Эксперты в интервью ZDF подтвердили, что тактические атомные бомбы В61-12 значительно точнее тех, которые до сих пор хранились на базе в Бюхеле. В случае войны эти бомбы должны быть размещены на немецких Tornado, которые будут совершать боевые вылеты в рамках натовской стратегии "совместного использования ядерного оружия", отмечают они.
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А у нас севодня кошка принесла аж пять кататят!!!!
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Нехай ростуть і ловлять мишей і пацюків.
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...если бы не война в Украине, вскорости солдат НАТО на уборку картошки и свеклы в поля посылали бы... ... только Афган в тонусе трошки держал...
Немцы, когда контрактную армию ввели, взвыли все гражданские приюты и больницы -- у них там почти всю санитарно-вспомогательную работу призывники-альтернативщики делали.
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Н а каждо хитрого Хутина найдётся Трамп с левой резьбой.
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Ну, блин, если Трамп с этим согласился, то у ху"ла остался только один аргумент против - застрелить из своего собственного ху"ла Трампа.
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Трамп погоорил с Меркель о важности и роли НАТО. Єто бьло похоже на пробуждение спящего красавца Трампа от летаргического сна после поцелую хуйла. Оральньій кабинет играл роль хрустального гроба. Похоже, что Трамп єто янукович 2 и ему надо назвать Туркмению Таджикистаном или сказать подобную чушь.
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Интересно, будет ли у Трампа свое 11-е сентября? Буш-младший до и после того дня - 2 разных президента. Проверку на вшивость он тогда прошел. А пройдет ли Трамп?
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Вот уже вижу этот разговор: меркель:-бубубубубубубуб, трамп-окококококок
Галочку секретари поставили "разговор состоялся", тему этого бубу и окок секретари расшифровали, согласовали и выкинули в толпу (СМИ)- хавайте, большие дяди и тете решили, что должен быть мир во всем мире)))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Трамп согласились относительно фундаментального значения НАТО для мира
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