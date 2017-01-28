 Россия использует "политических хакеров" для дестабилизации Молдовы, - исследование

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в представленном в Кишиневе исследовании "Риски 2017 года" Института развития и социальных инициатив "Viitorul".
"У России не так много инструментов политического влияния на Молдову, однако она серьезно инвестирует в молдавские СМИ и имеет определенное влияние на часть лояльной России политической элиты. Определенные риски таит в себе и реанимация знаменитого "Меморандума Козака", настоящая цель которого - федерализация Молдовы. Таким образом, для дестабилизации ситуации могут быть использованы так называемые "политические хакеры", - подчеркивают авторы исследования.
Эксперты обращают внимание и на то, что у России сегодня отсутствуют финансовые средства для оказания помощи непризнанному Приднестровью, поэтому она попытается продвигать идею федерализации путем предоставления Приднестровью особого статуса в составе федеративной Молдовы.
"Меморандум Козака" был подготовлен Россией в 2003 году по инициативе российского политика Дмитрия Козака. Руководство Молдовы отказалась тогда подписать его, мотивируя это тем, что документ таил в себе риски для национальной безопасности.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил во время январского визита в Москву о возможной реанимации "Меморандума Козака".
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объяснительная сторожа:
...о факте хищения я узнал последним.....
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- Что ви гаварітє?
- Я гаварю: пєй мєдленна, вада халодная, горла прастудіш
(с)
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а Додон на является ли самым главным инструментом
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Токо вдумайтесь и проследите логическую цепочку.
Порошенко (по любому) даёт добро Кабмину, который задирает до небес тарифы, по которым мы платим огромные суммы владельцу облэнерго-в Ахметову, который из этих денег спонсирует сепаратистов, которые нас убивают...
Это значит Мы платим ,чтоб НАС убивали??? Сюрреализм какой то...
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- Наверное, в микросхемах или нанотехнологиях перемудрили?
- Нет, их клепали бракованной кувалдой!
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То, что произошло с российской оппозицией, а также Brexit и выборы в США это доказали.
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