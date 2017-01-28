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Все про:Молдова (687) Россия (64954) Додон (38)

 Россия использует "политических хакеров" для дестабилизации Молдовы, - исследование

В 2017 году Российская Федерация будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя лояльные Кремлю политические силы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в представленном в Кишиневе исследовании "Риски 2017 года" Института развития и социальных инициатив "Viitorul".

"У России не так много инструментов политического влияния на Молдову, однако она серьезно инвестирует в молдавские СМИ и имеет определенное влияние на часть лояльной России политической элиты. Определенные риски таит в себе и реанимация знаменитого "Меморандума Козака", настоящая цель которого - федерализация Молдовы. Таким образом, для дестабилизации ситуации могут быть использованы так называемые "политические хакеры", - подчеркивают авторы исследования.

Эксперты обращают внимание и на то, что у России сегодня отсутствуют финансовые средства для оказания помощи непризнанному Приднестровью, поэтому она попытается продвигать идею федерализации путем предоставления Приднестровью особого статуса в составе федеративной Молдовы.

Также читайте: Решение приднестровской проблемы надо вынести на всенародный референдум, - Додон

"Меморандум Козака" был подготовлен Россией в 2003 году по инициативе российского политика Дмитрия Козака. Руководство Молдовы отказалась тогда подписать его, мотивируя это тем, что документ таил в себе риски для национальной безопасности.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил во время январского визита в Москву о возможной реанимации "Меморандума Козака".

Также читайте: Слова Додона, что Молдова должна заплатить за газовые долги Приднестровья - это отработка схемы для оккупированного Донбасса, - нардеп Фриз

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да наши бараны этому способствуют!перекройте урки границы!
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как всегда, потом с выпученными глазами блеют.
объяснительная сторожа:
...о факте хищения я узнал последним.....
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Любой меморандум, подписанный с Москвой - просто порча бумаги.
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не кажи, капітуляцію і сплату мзди Чечні рассія бездеганно виконує... просто перед укладання договору, потрібна масова механічна асфіксія голови кацапським окупантам
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Отчего то мне кажется, что скоро эти хакеры станут ныкерами
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Мама сколько раз тебе говорил я не нахер ,я хакер.
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- Чоловіче, не пий ! Вода отруйна !
- Что ви гаварітє?
- Я гаварю: пєй мєдленна, вада халодная, горла прастудіш
(с)
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Та отключите уже этим ватным хрякерам глобальную сеть, пусть на чебурнете кучкуются.
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"У России не так много инструментов политического влияния на Молдову,
а Додон на является ли самым главным инструментом
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- да хрен с ней Молдовой. Где наши зарплаты и "житы по новому"?
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Шото мне совсем невесело стало.
Токо вдумайтесь и проследите логическую цепочку.
Порошенко (по любому) даёт добро Кабмину, который задирает до небес тарифы, по которым мы платим огромные суммы владельцу облэнерго-в Ахметову, который из этих денег спонсирует сепаратистов, которые нас убивают...
Это значит Мы платим ,чтоб НАС убивали??? Сюрреализм какой то...
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не может быть, ведь порох носит вышиванку и поёт гимн.. не мог порох, это какой-то шатун, но не порох.
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Лошадь у кацапов пока что ржет в МИД-е .Но скоро ей придется снова жмуров возить.
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Дестабилизация Молдовы , в самом деле , мало интересует украинцев....
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Russia has conducted the fifth test of a new anti-satellite weapon that could knock out US communications http://www.businessinsider.com/russia-conducted-test-anti-satellite-weapon-2016-12
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- Вы слышали, «Роскосмос» отозвал на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракетоносителей «Протон-М»?
- Наверное, в микросхемах или нанотехнологиях перемудрили?
- Нет, их клепали бракованной кувалдой!
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Парашу надо закрыть за железный занавес и за железный firewall - иначе толку не будет. Никто не может конкурировать по изощрённости в пакостях с профессиональной гебнявой мафией, у которой главный принцип "разделяй и властвуй".
То, что произошло с российской оппозицией, а также Brexit и выборы в США это доказали.
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Молдова с Додонам стала опасной. Пора запретить вьезд молдавским чиновникам в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия использует "политических хакеров" для дестабилизации Молдовы, - исследование
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