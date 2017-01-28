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 Политика Украины
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Все про:кадры (413) ОГА (1235) Одесская область (1341) Саакашвили (1650) чиновник (1249) госслужащие (177) Степанов Максим (7)

 Новый глава Одесской ОГА Степанов увеличивает штат администрации на 89 человек

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов распорядился реорганизовать структуру департаментов и управлений ОГА, увеличив количество государственных служащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Штат ОГА, согласно распоряжению Степанова увеличен до 528 специалистов, что на 89 человек больше, чем было в ОГА при Саакашвили.

В частности, восстановлено Управление аграрной политики, Управление коммуникаций и информационной политики и Департамент социальной и семейной политики (раньше был Департамент здравоохранения и социальной политики). Два структурных подразделения: Департамент "Агентство по вопросам инвестиций и развития" и Департамент развития инфраструктуры и ЖКХ - переименованы соответственно в Управление инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества и Департамент ЖКХ и энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый глава Одесской ОГА Степанов намерен строить дороги и реформировать структуру администрации

В новом штатном расписании появилось Управление туризма, рекреации и курортов, также будут функционировать Департамент экономической политики и стратегического планирования, Департамент здравоохранения, Управление градостроения и архитектуры, Отдел охраны культурного наследия и Отдел координации админуслуг и информатизации, Сектор предупреждения и выявления коррупции.

По существу Степанов предпринял шаг к постепенному восстановлению структуры подразделений Одесской облгосадминистрации, которая существовала до прихода в ОГА его предшественника.

Также читайте: Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"
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Мафія повертається в Одеську область, рвати Одещину на шматки. Стартували продажі посад в ОДА, дорого!
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как ты говоришь, мафия, - она из Одессы и не убегала, вольготно себя чувствует на Думской,1 во главе с городским головой Геннадием Трухановым (он же - гражданин Греции Озопулос, он же гражданин РФ Г.Л. Труханов, он же - участник ОПГ "капитан")
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Однако развернуться на полную им до недавнего времени мешали... Жаль что не ликвидировали, но это без прозрения народа не возможно.
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Зараз прибіжать ненависники Саакашвілі і пояснять, що той "нічогонезробивводесі" саме через "недостатній" штат адміністрації.
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Це нові технології менеджмента від порошенко -підлеглі ідіоти, зато їх багато і створюється відчуття стабільності.
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Просто на фоне идиотов Пэдра себя не меньше, чем небожителем ощущает. А набери умных - так они ж еще, того гляди, перечить Пэдре Непогрешимому начнут, а то и вообще посылать в грубой форме.
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Реванш рыгов происходит при помощи порохоботов,которые поддерживают воровскую власть.
Они являются не меньшими врагами Украины,чем оккупанты
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Помаранчевая революция-2005г. Порошенко помогает регионалам вернуться к власти.
Серия №2.
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Ну,много родственников у человека,и вообще- будет проще от путена отбиваться,если он нападет.
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Новый глава Одесской ОГА

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Или ОПГ ?
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89 помощников по ограблению одесской обл.
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суку надо гнать ссаными тряпками или пускай платит им из своего кармана!ЭТО ПЕТИ ШОКОРЫГА УТЫРОК!
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Поганий був Міхо , правда , шоколадники ?!
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Сам то он не может расширить,значит договорняк с гидрантом.
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Ну что поделаешь,много друзей у человека и родственников ....
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А кто одесситам доктор?Пусть теперь кормят
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По конкурсу прошел, если что... А вообще очень меня интересует вопрос: так кто же за барыгу в 2014-м проголосовал? За один тур управились. То есть все, кто сейчас против барыги, были за сеню? И кто за овоща в 2010-м голосовал? Почитаешь местных комментеров, так все против были. Отчего же юлька тогда не победила? Ась?
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86х3200=275200 это взяла минимум...плюс 22% ЕСВ-60544 грн. итого 335744 грн! это только ЗП, а потом помещения+комуналка, связь, канцелярия и тд и тп... мдя
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И это только минимальная зарплата. А сколько эти 89 тел на минимальной зарплате за год украдут на прокорм семей...
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минималка у рядовых чинуш, а у начальства + за категорию, стаж на держ службе, премия свыше+ допл + мат помощь+ еще какая то хрень по новому закону о госслужащих...и набегает ого-го
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красть это да, но еще и мзду брать! простой какой за время Саакашвили будут наверстывать упущенное, бедные одесситы
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цифры серьезные, а а реале будут еще больше. самое смешное, что реанимируют абсолютно бесполезные и вредоносные службы за деньги горожан... лучше бы этот миллион в месяц тратили на озеленение..кАзлы
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Самое смешное не это, а то, шо горожанам абсолютно похрен куда их деньги идут и как их за их же деньги имеют.
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...Дела идут, контора пишет, а касса деньги видает...😕😕😕
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Интересно, а порохатые будут нового губернатора критиковать так же как и Саакашвили или будут держать языки в шоколадной заднице?
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А хіба Саакашвілі критикували? Його тупо цькували...
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Пир во время чумы. Грех не гульнуть на народные деньги.

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не, ну а шо, семья то у максимки большая, не обеднеет бюджет и пенсы, голосовавшие за этих рыгов будут точно довольны. да и потенциальные потери учтены, многие сгорят на работе взятках.
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Тю, а шо так скромно? Надо минимум на 189 - сразу работа в ОГА закипит и жизнь в Одессе наладится!
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Организованная группировка администрации
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вем барина определяется числом крепостных душ
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Новый начальник новые кадры деньги то государственные - ремонт в кабинетах, офисная техника, автотранспорт,ранги -зарплата.А смысл один сидеть на потоках и пилить бюджетные деньги.
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Это правительство убогой Швейцарии. Посчитайте сколько чел?

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Дикие люди, дети гор. Надо их к нашим на стажировку - поучиться эффективному управлению государством.
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И это при том, что они тоже производят шоколадки
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Мне почему-то кажется, что никто из этих восьми шоколадок не производит и с панамскими слепотрастами дел не имел.
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Хде? В Липецке? Говорят проблемы там. Не знаю - может врут.
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Вангую шо через месяц другой сторонники Пядра Ляксеича и соответственно борцы с папулистом Михо, который только пиарился и ничего не делал, будут сидеть молча как обосранные, когда это очередное порошеновское дарование проявит себя.
А это, собственно, первый звоночек.
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Зрадоботи, схаменіться! Людина бореться з безробіттям в країні, працевлаштовує безробітних.
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