 Новый глава Одесской ОГА Степанов увеличивает штат администрации на 89 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Штат ОГА, согласно распоряжению Степанова увеличен до 528 специалистов, что на 89 человек больше, чем было в ОГА при Саакашвили.
В частности, восстановлено Управление аграрной политики, Управление коммуникаций и информационной политики и Департамент социальной и семейной политики (раньше был Департамент здравоохранения и социальной политики). Два структурных подразделения: Департамент "Агентство по вопросам инвестиций и развития" и Департамент развития инфраструктуры и ЖКХ - переименованы соответственно в Управление инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества и Департамент ЖКХ и энергоэффективности.
В новом штатном расписании появилось Управление туризма, рекреации и курортов, также будут функционировать Департамент экономической политики и стратегического планирования, Департамент здравоохранения, Управление градостроения и архитектуры, Отдел охраны культурного наследия и Отдел координации админуслуг и информатизации, Сектор предупреждения и выявления коррупции.
По существу Степанов предпринял шаг к постепенному восстановлению структуры подразделений Одесской облгосадминистрации, которая существовала до прихода в ОГА его предшественника.
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Они являются не меньшими врагами Украины,чем оккупанты
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Серия №2.
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Или ОПГ ?
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медовішикаладні руки нічого не крали!"
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работевзятках.
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А это, собственно, первый звоночек.
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