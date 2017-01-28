 Оперную певицу Шелепницкую ограбили в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
В автомобиле Шелепницкой порезали колесо у торгового центра "Аркадия". Когда артистка это заметила, то вынуждена была остановиться на обочине возле заправки неподалеку Осокорков. В этот момент на нее напал преступник, который разбил стекло машины и украли сумку с документами и деньгами.
"Позвонила мужу и тут с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает. Стекло посыпалось на меня, я была напугана настолько, что не сразу поняла, что происходит", - рассказала пострадавшая.
Шелепницкая добавила, что лицо нападавшего не видела, поскольку он был весь одет в черное. После нападения преступник сел в машину, которая его ждала, и скрылся с места происшествия. Это зафиксировали камеры наблюдения. По словам правоохранителей, они уже месяц разыскивают эту машину.
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уже все видели !
она теперь не будет ездить без охрані и водителя.
А ЧТО ДЕЛАТЬ ОСТАЛЬНЫМ ?
слушать ее и жувать чоколаду ?
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А нє Гюльчатай....
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Але ще не заржавiв....
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Ладно! Проехали.
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Полиция рассказала, что мужчина взял телевизор, стоявший на одной из полок, и направился к кассе. Кассиру он заявил, что хотел бы вернуть купленный товар, однако чека у него нет.
Кассир позвал менеджера торговой точки, который одобрил «возврат» стоимости телевизора.Получив 330 фунтов, мужчина покинул магазин и сейчас находится в розыске.
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В райцентре Христиновка Черкасской области разгорелся скандал, связанный с семьей градоначальника. Несколько недель назад в местном кафе, компания, в которой был брат мэра, зверски избила девушку. Это зафиксировали камеры наблюдения. Дело пытались замять. Но шокирующие кадры попали в интернет. Станислав Кухарчук расскажет подробнее.
На этом видео с камер наблюдения христиновского кафе ничего необычного. Гуляет местная компания. Вот только позже молодчики начинают избивать девушку. Падая, Ирина ударяется головой об угол дивана. Теряет сознание. Но истязания на этом не прекращаются. Спустя две недели после случившегося девушка все еще в состоянии шока. Общается со съемочной группой Подробностей по телефону.
"У меня все зафиксировано: и руки, и ноги, и голова, также конечности рук очень были избиты, потому закрывала лицо. Они цеплялись ко всем людям, не только к нам, там еще в заведении были люди", - сказала Ирина, потерпевшая.
В кафе Ирина пришла с подругой. На этих кадрах видно, как та пытается оградить ее от агрессивных мужчин. Персонал заведения и вовсе с ними не пререкается компания непростая. Главный в ней брат мэра Христиновки Василий Наконечный.
Работники кафе говорят: посиделки Наконечного с друзьями всегда заканчиваются подобным
"Это беспредельщики и все. Тот мэр, он знает, что ему ничего не будет, а брат мэра, потому что знает, что у него брат мэр, и он его по любому что-то решит ", - сказал Дмитрий Швец, работник кафе.
Так называемое "могущество" брата градоначальника ощутил и наряд полиции. Уже в присутствии мэра Василий Наконечный толкает одного полицейского, затем принимается за второго.
Такие угрозы от родственников мэра полицейский Сергей Шумко получает регулярно в отместку за заявление на мэра уже в отделении тот набросился на него с кулаками.
"Нанес мне удар по голове, по затылку угрожал, и расправой, и увольнением с УМВД и т.п.", - сказал Сергей Шумко, сотрудник Уманского отдела полиции.
О случившемся в 10 тысячной Христиновке мало кто говорит. И неудивительно семья Наконечных бессменно управляет райцентром уже 11 год подряд. В приемной градоначальника на видном месте фото покойного отца. Он дважды избирался мэром а после смерти кресло занял сын.
Сам мэр охотнее говорит, что сделал для города чем о недавнем инциденте. Мол, это политическая провокация.
"Как таковой драки вообще не было, мы же видим, что видео, само видео было смонтировано, там совершенно разные были дни", - сказал Николай Наконечный, городской глава Христиновки.
Оригиналы видео с камер наблюдения уже у полиции. По факту избиения Ирины и нападения на полицейского открыли три уголовных производства.
"Здесь также нарушены права и полицейских, поэтому сбор материалов идет полный и объективный, для объективного расследования ",- сказала Леся Усенко, пресс-офицер Уманского отдела полиции.
В объективности расследования потерпевшие сомневаются. Уже дважды находившегося под следствием за тяжкие преступления Василия Наконечного суд недавно отпустил из СИЗО на поруки жены.
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не ознакомилась о разводах водителей возле супермаркетов !
Прокол шины и грабеж ;
Суть плана, как правило, заключается в том, что бандиты прокалывают скат .А потом просто ждут, когда водитель выйдет, чтобы посмотреть, что случилось. Тогда они спокойно грабят одинокого путника на безлюдной дороге.
Сценарий прост.
Злоумышленники давят на то, что многие водители проявляют солидарность к своим собратьям на трассе и видя, что кто-то нуждается в помощи, останавливаются. Узнать таких мошенников довольно легко. Обычно, это многочисленная группа мужчин, стоящих на обочине у двух-трех машин с заграничными номерами на аварийках.
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Или извеснтые зарабатывают а не известные грабят))))))
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Уволить нафиг 90% тех ментов , которые должны этим заниматься! Это показатель их работы! Тысячи полицаев сидят на шее налогоплательщиков и нихрена не делают !
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