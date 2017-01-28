 К досье на Трампа мог быть причастен помощник главы "Роснефти" Сечина, - The Telegraph

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает издание The Telegraph.
Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Олег Еровинкин был найден мертвым в своей машине 26 декабря прошлого года при загадочных обстоятельствах. Он был ключевым помощником Игоря Сечина, бывшего вице-премьера РФ, а в настоящее время главы "Роснефти", который неоднократно упоминается в материалах досье.
"Еровинкина называли связующим звеном между Сечиным и президентом России Владимиром Путиным. Стил (экс-сотрудник британской разведки MИ6 Кристофер Стил. - Ред.) пишет в отчете для разведки от 19 июля 2016 года, что он имеет источник, близкий к Сечину, который раскрыл вероятные связи между членами команды Трампа и Москвой", - говорится в публикации.
Смерть Еровинкина вызвала спекуляции о том, что она якобы связана с досье Стила, которое было обнародовано в начале этого месяца.
Российское СМИ сообщили, что тело Еровинкина "нашли в черном "Лексусе"... было начато масштабное расследование. Тело было отправлено в морг ФСБ".
Ни одна причина смерти не была подтверждена, и ФСБ продолжает расследование. Позже российская власть объявила, что Еровинкин умер от сердечного приступа. СМИ допускают, что его смерть была результатом нечестной игры, отмечает издание.
Болгарский эксперт по угрозам, связанным с Россией, и сотрудник Billingcat Христо Грозев считает Еровинкина основным источником, который Стил упоминал в своем досье.
"Инсайдеры по очереди описали мне Еровинкина как казначея Сечина и посредника между Путиным и Сечиным... У меня нет сомнений в том, что на момент его смерти Владимир Путин имел на столе досье Стила на Трампа. Он, вероятно, знал, основывается ли это досье на фактах, или на выдумках", - написал он в своем блоге.
"Как бы там ни было, Путин имел мотив искать - и нашел "крота"... Он должен был сделать вывод, что Еровинкин был по меньшей мере заинтересованным лицом", - отметил Грозев.
В то же время эксперт по российских спецслужбам Марк Галеотти со скептицизмом относится к этой теории: "Как правило, такие люди, как генерал Еровинкин, не умирают, как показывают в триллерах".
Напомним, что накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
В своей публикации BuzzFeed вспоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имя не называлось. BBC смогла выяснить, что идет речь, вероятнее всего, о Кристофере Стиле. По данным СМИ, Стил передал документ независимой организации, которая пыталась помешать избранию Трампа.
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