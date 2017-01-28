 Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, ученые подписали соответствующую петицию.
"Мы, нижеподписавшиеся, ученые и исследователи из различных областей науки, выражаем нашу озабоченность и решительно выступаем против этой меры по трем причинам", - сказано в тексте петиции.
По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер (документ направлен против людей, объединенных в одну группу на основе страны их происхождения); во-вторых, указ наносит ущерб национальным интересам США, так как ограничивает приток в страну талантливых ученых; в-третьих, указ приведет к чрезмерной нагрузке на членов общин, статус которых в США будет пересмотрен.
"Неэтичное и дискриминационное обращение с законопослушными, трудолюбивыми и хорошо интегрированными иммигрантами коренным образом противоречит основополагающим принципам Соединенных Штатов", - говорится в петиции.
Подписавшиеся призвали Трампа пересмотреть его решение.
В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа. Франция и Германия уже официально выразили беспокойство в связи с данным решением Трампа.
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Один перекрыл въезд в Штаты и все загорешие рванут в явропу
ввХ уже погнал сирийцев.вангую,явропе настанет оппа...
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Иранский президент Хасан Рухани подверг критике лидера США Дональда Трампа в связи с его решением построить стену на границе с Мексикой и ужесточить контроль за прибывающими в США из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирана.
"Сейчас не время строить стены между народами", - сказал он.
"Они (США) забыли, что берлинская стена рухнула много лет назад. Даже если стены между народами и существуют, их необходимо убрать", - отметил Рухани.
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Уверен, что ни один из этих ученых не захочет жить в районе с латиносами или муслимами.
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...ну прямо самые крутые ученые там растут...
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У них свой, вчёный взгляд на проблему Аллаха и у каждого из этих вчёных своя гипотеза...
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Все знают, чтобы попасть в США действительно толковому челу, типа "мозга" - его США должны сначала найти, а потом настойчиво попросить к себе, беря на себя оформление кучу всех бумажек, подтверждений, гарантий и прочего разного.
Ну это речь идет действительно о "бриллианте")))
А эти "две тысячи" ученых у себя в стране не пробовали найти так же нужных им "талантливых ученых"?))))))))))))))))))) Им именно из Сирии или Афганистана нужны такие спецы?)))))
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http://antikor.com.ua/articles/148995-muharsjkij_u_vladi_sidjatj_hlobi_i_bidlo_jaki_diktujutj_svoju_mentaljnistj
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И какато нє валнуєт...Своя рідніше
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Трамп отличнейший президент!
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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit.
Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California в Twitter, передает Европейская правда.
Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).
Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция США - основным законом страны.
Референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для того, чтобы Calexit состоялся, необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.
Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и «оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям».
«Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами», - говорится в заявлении на сайте Yes California.
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Или права и свободы, лучше всего, защищать из более безопасных мест?
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