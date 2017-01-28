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 Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Более двух тысяч научных деятелей решительно выступили против указа президента США Дональда Трампа, которым ограничивается иммиграция из ряда мусульманских стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, ученые подписали соответствующую петицию.

"Мы, нижеподписавшиеся, ученые и исследователи из различных областей науки, выражаем нашу озабоченность и решительно выступаем против этой меры по трем причинам", - сказано в тексте петиции.

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер (документ направлен против людей, объединенных в одну группу на основе страны их происхождения); во-вторых, указ наносит ущерб национальным интересам США, так как ограничивает приток в страну талантливых ученых; в-третьих, указ приведет к чрезмерной нагрузке на членов общин, статус которых в США будет пересмотрен.

"Неэтичное и дискриминационное обращение с законопослушными, трудолюбивыми и хорошо интегрированными иммигрантами коренным образом противоречит основополагающим принципам Соединенных Штатов", - говорится в петиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия обеспокоены скандальным антииммигрантским указом Трампа

Подписавшиеся призвали Трампа пересмотреть его решение.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа. Франция и Германия уже официально выразили беспокойство в связи с данным решением Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"
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На окраїні Берліну від витоку газу вибухнув триповерховий будинок. На третьому поверсі загинула сім"я палестинців з 5 чоловік, на другому поверсі загинула сім"я сирійців з 7 чоловік, а німецька сім"я з першого поверху залишилась жива, бо всі були на роботі.)))
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Трамп и тупин в сговоре и хотят развалить ЕС
Один перекрыл въезд в Штаты и все загорешие рванут в явропу
ввХ уже погнал сирийцев.вангую,явропе настанет оппа...
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по ходу трамп на следующей неделе полетит в киев отчитываться своему шоколадному патрону о проделанной работе
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В Германии Сирийский беженец получает 700 евро в месяц при сравнимых с нашими ценами. Вопрос в студию. А шоб 700 евро в Германии получать, нужно обязательно иметь смуглую внешность??? )))
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Обязательно. Упоротая свихнутая немчура почему то кормит только алах акбаров в паранже. Тебе с белой рожей ничего не дадут.
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700 это же очень мало для Германии - как получая эти деньги можно жениться, обеспечивать детей? Хотя, жить где-то в бараке и получать эти деньги, для сирийцев выход не плохой..
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Критическая цепочка

Иранский президент Хасан Рухани подверг критике лидера США Дональда Трампа в связи с его решением построить стену на границе с Мексикой и ужесточить контроль за прибывающими в США из ряда мусульманских стран, в том числе и из Ирана.

"Сейчас не время строить стены между народами", - сказал он.
"Они (США) забыли, что берлинская стена рухнула много лет назад. Даже если стены между народами и существуют, их необходимо убрать", - отметил Рухани.
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А ему то чего беспокоится - разве что, они в Штаты через Мексику попадают.
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Все он правильно делает в этом плане. А то развели толерастию.
Уверен, что ни один из этих ученых не захочет жить в районе с латиносами или муслимами.
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Красным отмечены страны которых коснулся запрет на иммиграцию...
...ну прямо самые крутые ученые там растут...

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Самые проблемные страны. Упоротые алах акбары у которых войны уже сотни лет идут. Спорят чей Аллах самый классны Аллах..народу за того Аллаха вырезали миллионы, так и не пришли к общему мнению.
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...так и не пришли к общему мнению.

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У них свой, вчёный взгляд на проблему Аллаха и у каждого из этих вчёных своя гипотеза...
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Да ладно, этим "ученым" трындеть)))

Все знают, чтобы попасть в США действительно толковому челу, типа "мозга" - его США должны сначала найти, а потом настойчиво попросить к себе, беря на себя оформление кучу всех бумажек, подтверждений, гарантий и прочего разного.

Ну это речь идет действительно о "бриллианте")))

А эти "две тысячи" ученых у себя в стране не пробовали найти так же нужных им "талантливых ученых"?))))))))))))))))))) Им именно из Сирии или Афганистана нужны такие спецы?)))))
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Еще обеспокоенные... Все эти беспокойства завязаны на одном - на бабках, которые выделяются на мигрантов, и жопы, сидящие на этих денежных потоках, боятся потерять свои состояния и влияние - вот и вся природа этих обеспокоенностей. Ясно, что Штаты - страна эммигрантская, но сейчас мигрантов избыток, и не один здравомыслящий человек не пожелает для своей страны нынешней европейской ситуации - кроме как за бабки. А нам надо быть готовым к тому, что всю эту шелупень будут стараться распихать по третьим странам, предлагая деньги, и наши деятели, в кавычках, за бабло с радостью и под гуманистическими лозунгами впустят все это в Украину, если будем безмолвствовать.
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У нас у самих такой шалупени полно. Весь даунбасик звавший путина сейчас в бегах, да и Украина в нынешнем состоянии не привлекательна для алах акбаров. Они тоже хитровыебанные поцы не дураки хотят только в европу, в германию на пособия В свою парашку почему то не бегут
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Страны Вышеградской четверки отказались у себя принимать сирийцев и других беженцев. Меркель орала орала и заткнулась.
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Та канешна дааааа... Ента их песочница.. Тама, в США, игрался...
И какато нє валнуєт...Своя рідніше
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И что эти ученые понимают,что им все неймется,новая эра наступает...
Трамп отличнейший президент!
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Да, хуйло знал на кого ставит оказывается. Скоро Трамп Крым признает и карлику дает зеленый свет. Украинцы поддержав Трампа, они потеряют свою страну.
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В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США
В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit.
Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California в Twitter, передает Европейская правда.
Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).
Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция США - основным законом страны.
Референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для того, чтобы Calexit состоялся, необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.
Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и «оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям».
«Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами», - говорится в заявлении на сайте Yes California.
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Иметь 6-ю по величине экономику в мире, находясь в составе США это одно, а вот в качестве отдельного государства - совсем другое...
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Ну и что - Смехотворно. Хрен они получат, а не отделение, и в перспективе - обвинения в сепаратизме.
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Интересно, а эти защитники прав "арабских ученных", захотят пожить несколько лет, со своими семьями, в районе, вроде Либерти в Майами, или в Инглвуде, что в Чикаго?
Или права и свободы, лучше всего, защищать из более безопасных мест?
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