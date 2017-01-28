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 Политика Украины, За рубежом
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 Местонахождение Клыха неизвестно уже 3 недели, - адвокат Новиков

Адвокаты и семья 3 недели не имеют информации о месте и условиях пребывания незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха.

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Его больного повезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что у человека и раньше были проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", - сообщил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние здоровья украинского политзаключенного Клыха ухудшается, - адвокат Ицлаев

Он также отметил, что на сегодня ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать какую любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

"В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем ", - сказал Новиков.

Читайте: Украинского политзаключенного Клыха 7 января этапировали из Грозного в Челябинск, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Напомним, 19 мая суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

Также читайте: Украинский политзаключенный Карпюк находится во "Владимирском централе", - адвокат Новиков

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
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Как скажет этот дядя.который живе по новому


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Кремлевский сосунок - стукачек, есть такая падла...
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этот дядя очень жёстко прогуливает кладбище..
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скажет-"Клыха я там не увидела",,,
п.с.человека реально пережовывают...сводят с ума...такая обида настаёт когда эту суку-надю,раскручивали и раскачивали...и скажем откровенно-народ нае...ли
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Там нет законов . Действительно очень жаль . ПаРаша - есть параша . . Нужно брать заложников в аэропорту . Там чертей хватает. .
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- в отношении к росии позволенно всё и ничто не есть преступление...
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Значит, сообщение о том, что КЛЫХ во "Владимирском централе", не соответствует действительности?
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Человек очень болен, очень жаль его маму, которая страдает не меньше, чем ее сын. А эта сволочная страна и дальше продолжает издеваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМестонахождение Клыха неизвестно уже 3 недели, - адвокат Новиков
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