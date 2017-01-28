 Местонахождение Клыха неизвестно уже 3 недели, - адвокат Новиков

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"Его больного повезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что у человека и раньше были проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", - сообщил адвокат.
Он также отметил, что на сегодня ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать какую любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.
"В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем ", - сказал Новиков.
Напомним, 19 мая суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.
17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.
В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
1676 13
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Боевики на Донбассе в 2016 году задержали 9 проукраинских активистов, - Amnesty International(9)
Российский суд продлил на 3 месяца арест Сущенко, - Фейгин. ВИДЕО (обновлено)(2)
Фейгин о деле Сущенко: Я иллюзий не питаю и уверен, что они продлят арест, однако позитивные подвижки уже есть(6)
Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко(118)
"Мы вне политики", - из интервью ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка(1)
Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко(20)
Защита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
п.с.человека реально пережовывают...сводят с ума...такая обида настаёт когда эту суку-надю,раскручивали и раскачивали...и скажем откровенно-народ нае...ли
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить