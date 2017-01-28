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Материалы по теме:
Все про:Германия (2602) мигранты (463) Франция (1731) Эро (75) Трамп (575) Габриэль (2)

 Франция и Германия обеспокоены скандальным антииммигрантским указом Трампа

Новые иммиграционные ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом, вызывают беспокойство у союзников США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, выступая на совместной пресс-конференции в Париже со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что многие из решений Трампа вызывают беспокойство у союзников США, в том числе новые иммиграционные ограничения.

Эро отметил, что в ближайшее время пригласит своего будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы, ценности и видение мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики

"Принимать беженцев, бегущих от войны и угнетения, является частью нашего долга", - сказал Эро.

"Соединенные Штаты являются страной, где христианские традиции имеют важное значение. Любить ближнего является одной из основных христианских ценностей, что включает в себя и оказание помощи людям", - сказал Габриэль.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"
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Вони постійно чимось стурбовані.............. Всі вже давно звикли до цієї стурбованості.
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беспокоит -а вы его не чешите
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Я вже хвилююся-а в них цієї "обеспокоенности" точно на всіх вистачить? Може, краще чергу зарані зайняті?
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А хвилюються ці двоє не дарма-їхні виборці їм добряче по дупі можуть надавати за їх власну політику по відношенню до мігрантів.
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Те страны,где у него бизнес,тремпель из списка исключил,палевно как то
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В Японию , например, нельз провозить "Коран". Также куча законов против мусульман. Где подписи 10000000 ученых + Мадонны против Японии? Почему Японии можно, а США нельзя?
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Потому шо Япония - мононациональное государство с одним-единстненным нац.меньшинством -Айну.
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а они такими бы не были, если бы мигрантов принимали веками.
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мигрантов веками,откуда с Корей или Китая,они сами лезли к ним,Япония страна маленькая островная,в Японии есть такая забава китайцев на рынках гонять
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Принимали и принимают. Другое дело,шо никакому иммигранту гражданство Японии никогда не светит,если он не имеет японских корней.В Японии масса гастарбайтеров,в основном из Ю.-В. Азии. Знакомый живет на Хоккайдо с середины 80-х,преподает в университете,имеет японское образование и научные степени,женат,4 детишек,скоро на пенсию.....гражданство не светит.Там с миграционным законодательством все серьезно.
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А сама Мадонна законами Японии ваще интересуеццо? Небось и не подозревает о попрании прав ипонских муслимав...
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ну там и христианство было запрещено,гоняли христиан в 17 веке еще как,разрешили проповедовать только в конце 19 века под давление США и Европы,сейчас в Японии примерно 2 млн христиан в основном католики,многие исповедуют лже христианство, смесь буддизма с христианством,японцы вообще запрещают навязывать любую религию,последних миссионеров из Европы в середине 19 века казнили
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Стоит ли нам поддержать таких расистов, а может лучше молча наблюдать, пока они не уничтожат друг друга?
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Та эти европейцы вообще еба"нулись.. Свой теремок напхали так, что ближневосточные цыгане уже из окон торчат, а теперь давай американцев учить..
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Вместо того чтобы путьку придавить санкциями и Свифт , они на шею европейского налогоплательщика посадили ближневосточных беженцев и террористов.
Трамп - застройщик. Он хорошо знает психику дешевой нелегальной рабочей силы- сам их нанимал, чтобы уменьшит затраты .
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Трамп молодец, хотя и говно. Парадокс Ткнул европейских политиканов мордой в их же говно, и был таков. Вот еще бы Хуйла ткнул мордой, и я бы поаплодировал даже. А к этому идет.
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Ну говно он или нет увидим. За те 9 ДНЕЙ что он у власти он сделал только хорошее.
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Трамп скорее уничтожит свою страну. Кто поверил рюзким свиньям, тем потом бизда будет, доказано историей.
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А что возмущаться? "Делай, как Я!"
пускай хуйло беженцев принимает. Само заварило, само пусть и жрет...
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Но беженцы не такие дурные, нахрена им из одной нищеты перебираться в другую нищету.
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А смысл, тогда перебираться? Если суждено умереть в нищете, то лучше это сделать дома, чем на чужбине.
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Вот и я о том же. А бабки уже затрачены хуйловские...
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Заварили европейцы ещё до х...ла, и они это знают, поэтому и не жужжат.
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ну вообще-то заварили они вместе с США.

только США далеко и не принимает беженцев, а в Германию летом еще тыщ 200 приедет
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Вам пацаны теперь все время пребывать в заботках
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Хто б пояснив - чому ми 25 років прагнули брати приклад не з тих, хто створив все те, чим ми користуємося, а з тих, хто з покоління в покоління були нездарами і невежами!
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Все очень просто . Через год , эти " беженцы " создают свою партию . Через два имеют 25% в правительстве . Долбни ! Вы Хуйло не знаете .
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Трамп проводит телефонный разговор с хуйлом, несколько
человек следят чтобы он не пи\\\нул лишнего,один на всякий случай со стволом,(руки за спиной) ,все буде добре
(с)
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Вот это правильно. Все узнают если он сморозит что-то лишнего.
Не то что у нас, когда о чем говорил президент можно только из пранков...
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Трамп просил хуйла на пмж в рассею, если его выкинут с президентства.
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думаю что клоун уже в марте не будет президентом.
много на себя берет.
деньги любят тишину. как и массоны.
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Ты же не думаешь, что он один такой выскочка и за ним нет реальных мощных сил?
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нет. он сам. его бабки и путя. но миром правят другие люди. их немного. и они непубличные.
одно дело делать бабки на медиа, нефти и проститутках, другое управлять Америкой.
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А мне кажется, что по-любому он контролируется. Возможно, что ему разрешают это делать, что бы понаблюдать за реакцией на него. И где-то что-то там записывают.
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нет ну ты это поторопился ,,... в марте...,, но, что пристреляет его через пару тройку лет и свои мафиозные структуры совместно с ЦРУ. и будем ,,мы петь,, песню, - Кеннеди... тьфу, Трамп. он у кого то отберет грандиозные потоки налички и золотого запаса. нас ждут при интереснейшие времена. застой кончился, началось движение и мы не последние в нем, мир меняется стремительно и дерзко, где наше место в нем? и это зависит только от нас. не от трампа и путина, а от нас.
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Что, европейцы, страшно? Вот оно - второе нашествие варваров! А вас ведь предупреждали! Откройте доклад "Наше общее будущее", 70-тые года! Там четко и недвусмысленно сказано, что одна из угроз устойчивому развитию - демографический взрыв в странах Азии и Африки. Вот время и пришло, озабоченные вы наши.
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Азиатов столько понаехало, что скоро их будет больше в Европе, чем европейцев.
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Да. Это рэконкиста. Привет из колоний, и подтверждение того что за все приходится платить, и за колонизацию, в том числе.
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Та дааа.. Чоловіки , які можуть тримати зброю в руках , тікають в інші країни???
Тут Трампа підтримую!!
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А при чем тут христианские традиции и ценности к мусульманам????
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понаедут здесь разные и потом орут, это русская земля это русская... сука, что и не говори здесь он чертовски прав.
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А ведь на очереди визовый режим для немецких толерастиков. Так что стоит им пельку прикрыть.
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Про 4 срок гебнявая старушонка может забыть
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Франции и Германии надо не обеспокаиваться , а в знак протеста удвоить, или утроить поток беженцев.
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они у нас всего лишь транзитом, но парк у вокзала засрали совсем
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Все, капец вам, вечно встревоженным и озабоченным либералам)))))

В этом вопросе "мигрантов" я на стороне Трампа.
Вот лично я не желаю быть "гражданином всего Мира".

У меня есть своя земля, Богом данная, свой дом, своя история, свои традиции, ну ни как мы не сойдемся с, предположим, китайцем или австралийцем, во мнениях.

И я не желаю ехать Х знает куда, и у себя дома я не желаю видеть дохненища "гостей".

Все должно быть в меру.

А идея "всемирного правительства" про глобализацию благополучно, не просто накрылась медным тазом, но и дала, в разных странах, второе дыхание такому забытому и анахроничному понятию как "национализм".
Живи там, где ты родился, плохо там - подними жопу и меняй что-то у себя дома, а не, хватая свои устои и порядки, драпай в другой дом и начинай там строить свой "мир".
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вот так постепенно и полюбите "глупого" Трампа
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С хера ли мне его любить? Я всех своих, любых, терпеть не могу, а тут чужой... Я говорю про то, что новоизбранный през США, именно в этом вопросе, полностью согласен со мной - не больше не меньше. А "любить" власть - это удел тупого люмпена...
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Kaba Mota
Що ми хотіли, те і маємо. Теперь Европа может быть только обеспокоена.
Построить стену будет стоить от $10 млр. до $25 млр. А нелегалы обоходятся Америке $113 млр.
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и не стыдно им?это позор уже обеспокаиваться столько
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Не, им не стыдно, они действуют по регламенту, а в нем, походу, установлены квоты на "обеспокаивания"))))) Типа, сколько раз в год надо именно "встревожиться", сколько "выразить опасения", сколько "обеспокоиться" и т.д.))))))))))
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Их когда нибудь разорвет от такого беспокойства .Тот случай, когда аплодирую Трампу. Стоя. Да, пожалуй, есть от чего так беспокоиться - Британия мигрантские потоки завернула, Штаты теперь тоже. Все эта шелупень навалится сейчас на старую европу - им бы завернуть их, но у прогнивших насквозь от политкорректности старых пи...оров получаются только вскукареки типа, мы должны принять всех, а то евросоюз перестанет выделять деньги на мигрантов, и чьи то жопы, сидящие на этих денежных потоках лишатся своего влияния и состояния. Вишенка на торте - порывшись в старых потрохах, вспомнили о христианских ценностях - на моей памяти они их скорее забывали, чем вспоминали .
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Получается, что теперь все беженцы останутся в Европе, в Америку им уже никак, не разбавить? Во попали европейцы, они утонут в мигрантах
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Извени но это же полный дебилизм принять за год 1 миллион неизвестно кого.Пусть немцы с французами озабочиваются когда муслы им бошки будут резать. Так и с Украиной они все озабочивались.
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100500%! Эти изнеженные дерьмократы, имея влияние и рычаги, развезли розовые сопли по вопросам вооруженных конфликтов вместо того чтобы занимать жесткую позицию и жестко пытаться разруливать эти ситуации.
Но большое бабло и виденье себя всемирным белым голубем, в ароматах духов, им напрочь стер мозг и аннулировал инстинкт самосохранения.

Вместо того, чтобы..., да хер там говорить, что они могли, все вместе, сделать!

Но, вместо этого, они сами подпитывают эти конфликты да еще и далют добро на то, чтобы "беженцы" из зон этих конфликтов приезжали к ним в страну!!! Сюр какой-то.
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Потом эти беженцы убивают невинных людей. Нет уж правильно Трамп все сделал. Не нужно этого сброда в Севеной Америке.
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Дональд ТРАМП- Президент для Граждан USA -
а не всей ш у ш е р ы Земли .
http://bambuch.livejournal.com/20639.html


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А ф р а н ц у з о в и немцев толерантные разбавляют !
http://stuki-druki.com/facts1/VIDEO-kak-migranti-nasilovali-nemok-v-Kelne.php

07 января 2016: ВИДЕО: как мигранты насиловали немок в Кельне


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Опять обеспокоенность... ТРАМП, не обращай внимания! Прессуй иммигрантов! Быстрее импичмент объявят!
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Из за иммигрантов????????????
Да он на этом получит такие бонусы, которые перекроют все его последующие косяки, а если уменьшение налогов - это реальная тема (кто из США ответьте - да или нет???), то можно считать, что его косяки - уже будут считаться "перемогой"
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с США надо бы еще рашистких иммигрантов выслать на родину
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Какой цинизм!
Во Франции и Германии, арабы устроили покатушки на грузовиках, отправив в райские сады Аллаха несколько десятков человек, а США - законодательство иммигрантское ужесточает.
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"Соединенные Штаты являются страной, где христианские традиции имеют важное значение. Любить ближнего является одной из основных христианских ценностей, что включает в себя и оказание помощи людям", - сказал Габриэль.
Ну да ну да, сирийцы и негры - ближние, а украинцы дальние.
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Так що спочатку для емігрантів - зони безпеки в Сірії, чи не пускати в США?
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Хозяйка одного из моих щенков живет в небольшом городке далековато от Брюсселя, в Арденнах, почти на границе с Францией и Люксембургом.
Арабов у них в городке почти нет, поэтому и относилась к ним достаточно толерантно.
Отношение к ним резко изменила, когда мою/её собаку рядом проживавший араб "присвоил" - собака выбежала на улицу через случайно незакрытые ворота.
Собаку вернули благодаря чипу и тому факту, что в Бельгии каждая собака должна быть обязательно зарегистрирована в мэрии (как и человек).На регистрации в мэрии араб и прокололся.
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Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа Трамп знает толк в строительстве
"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену -

поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.
"20%" с каждого Мексиканского товара привезенного через границу USA - Д. ТРАМП принял Указ ! Гринго в глубокой ..... !
http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-37312154?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml
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На окраїні Берліну від витоку газу вибухнув триповерховий будинок. На третьому поверсі загинула сім"я палестинців з 5 чоловік, на другому поверсі загинула сім"я сирійців з 7 чоловік, а німецька сім"я з першого поверху залишилась жива, бо всі були на роботі.)))
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А что это цукерберги не принимают мусульманских мигрантов в Израиле? Это возмутительно.
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трамп по сравнению с могущественным пецей просто прыщавый юнец с рогаткой в кармане -он боится его, как шмата сала
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