 Франция и Германия обеспокоены скандальным антииммигрантским указом Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, выступая на совместной пресс-конференции в Париже со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что многие из решений Трампа вызывают беспокойство у союзников США, в том числе новые иммиграционные ограничения.
Эро отметил, что в ближайшее время пригласит своего будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы, ценности и видение мира.
"Принимать беженцев, бегущих от войны и угнетения, является частью нашего долга", - сказал Эро.
"Соединенные Штаты являются страной, где христианские традиции имеют важное значение. Любить ближнего является одной из основных христианских ценностей, что включает в себя и оказание помощи людям", - сказал Габриэль.
В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.
4918 90
Материалы по теме: Президент Трамп
После разговора с Абэ и Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным, - пресс-служба Белого дома(256)
Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post(256)
У Администрации Трампа нет политики и нет стратегии для киберпротивостояния РФ, - Маккейн(53)
Президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за вопроса о строительстве стены на границе(53)
Трамп сознательно или несознательно атакует весь мировой порядок – блогер(0)
Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"(86)
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики(120)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп - застройщик. Он хорошо знает психику дешевой нелегальной рабочей силы- сам их нанимал, чтобы уменьшит затраты .
Ответить
Ответить
http://echo.msk.ru/sounds/1917574.html
Ответить
Ответить
Ответить
пускай хуйло беженцев принимает. Само заварило, само пусть и жрет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только США далеко и не принимает беженцев, а в Германию летом еще тыщ 200 приедет
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
человек следят чтобы он не пи\\\нул лишнего,один на всякий случай со стволом,(руки за спиной) ,все буде добре
(с)
Ответить
Не то что у нас, когда о чем говорил президент можно только из пранков...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
много на себя берет.
деньги любят тишину. как и массоны.
Ответить
Ответить
одно дело делать бабки на медиа, нефти и проститутках, другое управлять Америкой.
Ответить
https://thezog.info/who-controls-donald-trump/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут Трампа підтримую!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В этом вопросе "мигрантов" я на стороне Трампа.
Вот лично я не желаю быть "гражданином всего Мира".
У меня есть своя земля, Богом данная, свой дом, своя история, свои традиции, ну ни как мы не сойдемся с, предположим, китайцем или австралийцем, во мнениях.
И я не желаю ехать Х знает куда, и у себя дома я не желаю видеть дохненища "гостей".
Все должно быть в меру.
А идея "всемирного правительства" про глобализацию благополучно, не просто накрылась медным тазом, но и дала, в разных странах, второе дыхание такому забытому и анахроничному понятию как "национализм".
Живи там, где ты родился, плохо там - подними жопу и меняй что-то у себя дома, а не, хватая свои устои и порядки, драпай в другой дом и начинай там строить свой "мир".
Ответить
Ответить
Ответить
Що ми хотіли, те і маємо. Теперь Европа может быть только обеспокоена.
Построить стену будет стоить от $10 млр. до $25 млр. А нелегалы обоходятся Америке $113 млр.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но большое бабло и виденье себя всемирным белым голубем, в ароматах духов, им напрочь стер мозг и аннулировал инстинкт самосохранения.
Вместо того, чтобы..., да хер там говорить, что они могли, все вместе, сделать!
Но, вместо этого, они сами подпитывают эти конфликты да еще и далют добро на то, чтобы "беженцы" из зон этих конфликтов приезжали к ним в страну!!! Сюр какой-то.
Ответить
Ответить
Ответить
а не всей ш у ш е р ы Земли .
http://bambuch.livejournal.com/20639.html
Ответить
http://stuki-druki.com/facts1/VIDEO-kak-migranti-nasilovali-nemok-v-Kelne.php
07 января 2016: ВИДЕО: как мигранты насиловали немок в Кельне
Ответить
Ответить
Ответить
Да он на этом получит такие бонусы, которые перекроют все его последующие косяки, а если уменьшение налогов - это реальная тема (кто из США ответьте - да или нет???), то можно считать, что его косяки - уже будут считаться "перемогой"
Ответить
Ответить
Ответить
Во Франции и Германии, арабы устроили покатушки на грузовиках, отправив в райские сады Аллаха несколько десятков человек, а США - законодательство иммигрантское ужесточает.
Ответить
Ну да ну да, сирийцы и негры - ближние, а украинцы дальние.
Ответить
Ответить
Арабов у них в городке почти нет, поэтому и относилась к ним достаточно толерантно.
Отношение к ним резко изменила, когда мою/её собаку рядом проживавший араб "присвоил" - собака выбежала на улицу через случайно незакрытые ворота.
Собаку вернули благодаря чипу и тому факту, что в Бельгии каждая собака должна быть обязательно зарегистрирована в мэрии (как и человек).На регистрации в мэрии араб и прокололся.
Ответить
"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену -
поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.
"20%" с каждого Мексиканского товара привезенного через границу USA - Д. ТРАМП принял Указ ! Гринго в глубокой ..... !
http://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-37312154?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить