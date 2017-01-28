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 Происшествия, Здоровье
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Все про:отравление (787) прокуратура (2580) Запорожская область (488)

 Семеро школьников госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Запорожской области

Запорожская местная прокуратура №2 начала производство по факту отравления школьников Марьевского учебно-воспитательного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в Запорожской центральной районной больнице госпитализированы 7 школьников с заболеванием острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.

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"Запорожской местной прокуратурой №2 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлением в местном учебно-воспитательном учреждении, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным отделом Запорожского ОП ДВП ГУНП Украины в области, проводятся необходимые следственные действия.

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- надо мыть руки и всё дезинфицировать - прокуратуре меньше "понты колотить" а проверять сан. состояние. учреждений. Хотя я о чем? и кто такая прокуратупа?
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Порошенко и Гройсман,почему вам наложить на здоровье граждан Украины? Почему они каждый день травятся? Кто контролирует общепит,пищевые предприятия и магазины продуктов?Почему у нас в магазинах продается дерьмо? Маргарин под видом масла и по цене масла,белила под видом молока и непонятного состава творог и сметана? Почему в Украине применяются химически вредные и запрещенные во всем мире пищевые добавки? Сколько будет украинский олигархат при попустительстве власти травить и укорачивать жизнь украинцам?
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ты траванулась тролльчиха...? тебе уже ничего не поможет...\хотя есть один доктор...\
каких только троллей сюда запускают...?
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В общем правильно, только порошенко и гройсман не будут вместо СЭС проверять качество продуктов и вместо прокуратуры возбуждать уголовные дела. Да и у руководителей садиков, школ, особенно школ-интернатов, вместо СОВЕСТИ в глазах только деньги. Одним словом - страна барыг. И лекарства пока не вижу.
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-шакал я паршивый, вот ворую и ворую.
-а что жто ты воруешь?
-вот на шухере здесь сижу..
- петр алексеич?
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Параллельные новости .Редкий кадр , самец ментая откладывает икру .
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В каждой школе пусть первыми директор и завстоловой пайку школьную едят....
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Не! Но конечно ерничать можно. Но! Кто проверит и кому это нахрен надо?
И вообще это писанина не о ЧЕМ!
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