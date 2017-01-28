 Семеро школьников госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Запорожской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что в Запорожской центральной районной больнице госпитализированы 7 школьников с заболеванием острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.
"Запорожской местной прокуратурой №2 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлением в местном учебно-воспитательном учреждении, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования, которое осуществляется следственным отделом Запорожского ОП ДВП ГУНП Украины в области, проводятся необходимые следственные действия.
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каких только троллей сюда запускают...?
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-а что жто ты воруешь?
-вот на шухере здесь сижу..
- петр алексеич?
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И вообще это писанина не о ЧЕМ!
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