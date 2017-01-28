 После разговора с Абэ и Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным, - пресс-служба Белого дома

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, разговор с российским лидером - следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут. О деталях не сообщается.
Всего, как отметил Спайсер, у Трампа на сегодня 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами. Так, он уже успел побеседовать с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого Трамп пригласил на встречу в Белом доме 10 февраля.
После разговора с Путиным Трамп пообщается также с президентом Франции и премьер-министром Австралии.
Разговор лидеров США и России - первый после приветственного звонка из Москвы в связи с инаугурацией Трампа 20 января. К этому разговору приковано особое внимание мировой общественности в связи с возможным изменением политики санкций США в отношении России.
В пятницу на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй президент США заявил, что о снятии санкций с России "говорить пока слишком рано". Ранее старший советник Трампа Келлиенн Конвей заявляла все же, что отмена санкций против РФ "рассматривается".
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Если что , Дональд слева
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Короче, ничего нового-хорошо там, где нас нет)
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Американцы, изрядно поторговавшись, купили у раисси мавзолей и поставили его на крышу небоскреба.
Проснулся чЛенин, глянул вниз и говорит:
- Вот так я себе все и представлял!
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Поймал мужик золотую рыбку. Загадывай желание говорит она ему. - Хочу, что бы у меня все было. - Хорошо, мужик. У тебя все было.
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Военное американское издание Defense News сообщает, что среди главных угроз в его указе открыто названа террористическая организация "Исламское государство" а так же указание на Россию и Китай в качестве стратегических противников.
Газета Washington Post пишет, что, согласно указу, Мэттису поручено в течение 30 дней подготовить документ, в котором он опишет потребности армии в том, что касается войны с ИГИЛ, а также стратегию проведения операций против "почти равных по силе соперников", под которыми должностные лица США обычно понимают Россию и Китай, хотя они прямо и не фигурируют в документе.....
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- Hello! I'm huylo!
- I know. Deneg net! You tam don't give up! Schastya! Na zdorovya! Have a good mood!
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Ведь Алиса - лейтенант,
А полковника Анжелу
Помнят Меркель и Оланд.
Помотало их по свету,
Представительниц Руси,
Их на свете лучше нету,
Хоть у Путина спроси!
Лучших в мире проституток
Тут, в Росссии - пруд пруди!
Сомневаешься? Минутку!
Телевизор погляди:
Там полно телеведущих
Льют потоки жёлтых слов,
Лучшие из вездессущих -
Соловьёв и Киселёв".
Орлуша
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А может и Захерову заставят потрындеть...
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Белый человек 45 минут унижал обезъяну с гранатой.
А почему белые люди не обнародовали содержание сеанса психотерапии?
Выжидают, чтобы кремлядь еще раз облажалась, перевирая содержание беседы. почему бы не обратить себе на пользу слабость противника, которая выражается в непреодолимой тяге патологических лжецов к патологическому вранью.
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"...появилачь возможность снятия санкций..."
Хотя возможно Трамп - сказал что то типа:
Наш. из Крыма, Донбасса, Сирии... И плюс бонус:
сокращение наполовину ядерного арсенала...
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Телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым28 января 2017 года, 11:10
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Значит хвастать точно нечем...
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- Господин Путин, вы недавно публично заявили, что в России самые лучшие проститутки. Это что был намек на моё прошлое посещение вашей замечательной страны?..
- Что вы, господин Трамп! Считайте, что это было неофициальное приглашение посетить нашу замечательную страну опять!
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вначале 2009 года в космосе столкнулись 2 космических аппарата РАБссии и США на высоте 378 км. Оба аппарата взорвались..Подробности завтра...
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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit.
Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California в Twitter, передает Европейская правда.
Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).
Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция США - основным законом страны.
Референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для того, чтобы Calexit состоялся, необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.
Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и «оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям».
«Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами», - говорится в заявлении на сайте Yes California.
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