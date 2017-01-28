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 За рубежом
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 После разговора с Абэ и Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным, - пресс-служба Белого дома

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, разговор с российским лидером - следующий после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут. О деталях не сообщается.

Всего, как отметил Спайсер, у Трампа на сегодня 5 телефонных переговоров с мировыми лидерами. Так, он уже успел побеседовать с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого Трамп пригласил на встречу в Белом доме 10 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн - Трампу: Во время разговора с Путиным помните, что он убийца и бандит

После разговора с Путиным Трамп пообщается также с президентом Франции и премьер-министром Австралии.

Разговор лидеров США и России - первый после приветственного звонка из Москвы в связи с инаугурацией Трампа 20 января. К этому разговору приковано особое внимание мировой общественности в связи с возможным изменением политики санкций США в отношении России.

Читайте: Желание администрации Трампа достичь прорывов в отношениях с Кремлем наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ, - Климпуш-Цинцадзе

В пятницу на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй президент США заявил, что о снятии санкций с России "говорить пока слишком рано". Ранее старший советник Трампа Келлиенн Конвей заявляла все же, что отмена санкций против РФ "рассматривается".
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Встретились на Одере в 1945 году,бухали с Омериканцами обнимались до 10 августа 1945 года.Что произощло 10 августа??? СССр внезапно напал на Японию...начало Холодной войны..
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Тут такая ситуёвина,что ка-бы не поступил Трамп-нашей владе не позавидуеш.Спустит путена с поводка-гаплык.А если нет,то устроит аудит средств вложенных в Украину.
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Что то долго усатый навка не озвучивает разговор . Или путлер жалуется на обоссаные подъезды ...............
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Придумывает. Седьмой пот сошел. Шоб складно было.
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И забыл ещё сказать:есть у Трампа в Украине такой друган-Михо зовут.Кстати хвастался дружбой с Трампом.
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Путин стоял в очереди к телефонной будке третьим?????????????????
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Крысы Путлерские АМБА вам.Отопление закончилось на РАБссии в трёх областях около 2 000 домов без воды и тепла.....Скрепы ЛОПНУЛИ..
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НЕ ПАНИКУЙ. у кацапов это в порядке вещей.у них пол страны без газа до сей поры сидит,а ты про отпление. главное БОЯРЫШНИК .
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теперь понятно что китай само больше трампа пугает -то что он с ними по телефону не связывается-а йухло это так .шнырь какой-то
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зараз самий вліятєльний робить мінет по телефону містеру Трампу
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Хуйло после разговора с Трампом подкоректирует свой анус ботоксом
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Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете проводит телефонный разговор с президентом РАБсии :
Если что , Дональд слева
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"...Если что , Дональд слева..."(c) - пока не факт.
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Салямчик! А шо настроение...жизнь продолжается,с Рыжехитрозачесанного просто ржут,по большей части.Некоторым,правда,не особо весело,напр. Индейцам Лакота в Сев.Дакоте,по древним кладбищам которых таки протянут нефтепровод,по личному указы Рыжего.Это те самые Лакота,которые уже 6 месяцев в голой степи майданят против той трубы.
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Привет)
Короче, ничего нового-хорошо там, где нас нет)
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Ну как сказать,ничего нового...внуча моя София Литтл Клауд(Little Cloud),она же Сонька-Ураган, научилась говорить "москалив на ножи!!!", кровожадно скаля зубки при этом.
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Фак на литцо! Слева Дональд(Дак) - железно ! В фас :в профиль :
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Если,не дай Бог,окажется,шо хуйло таки имеет компромат на Рыжего,то Доне придется стать Дуней.
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Американцы, изрядно поторговавшись, купили у раисси мавзолей и поставили его на крышу небоскреба.
Проснулся чЛенин, глянул вниз и говорит:
- Вот так я себе все и представлял!
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По результатам переговоров стороны опубликовали совместное коммюнике.


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я знал Путлера в 1999 году,шпрехен зи дойчил по немецки нефиг делать.Сегодняшний Путлер и 2 предложения не сочинит по нямецки.....
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он стал забывать немецкий язык так как изучает китайский
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Вот и жена его устала угадывать с каким новым рисунком ушной раковины очередной "Путин" рядом проснется. Не говоря уже об остальных деталях...
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В этом плане и не только он как герой этого анекдота:

Поймал мужик золотую рыбку. Загадывай желание говорит она ему. - Хочу, что бы у меня все было. - Хорошо, мужик. У тебя все было.
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WP: Трамп приказал Пентагону разработать стратегию борьбы с Россией, Китаем и ИГИЛ.

Военное американское издание Defense News сообщает, что среди главных угроз в его указе открыто названа террористическая организация "Исламское государство" а так же указание на Россию и Китай в качестве стратегических противников.

Газета Washington Post пишет, что, согласно указу, Мэттису поручено в течение 30 дней подготовить документ, в котором он опишет потребности армии в том, что касается войны с ИГИЛ, а также стратегию проведения операций против "почти равных по силе соперников", под которыми должностные лица США обычно понимают Россию и Китай, хотя они прямо и не фигурируют в документе.....
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краткое содержание:
- Hello! I'm huylo!
- I know. Deneg net! You tam don't give up! Schastya! Na zdorovya! Have a good mood!
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по ходу завтра Киселев прочитает свой стишок---ОДИН АМЕРИКАНСКИЙ ПРИДУРОК,ДРОЧИЛ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ ОКУРОК...
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РАБссия равный сорперник США ,особенно дымоход Ад Кузя пол Европы прошагал пол Земли и на Атлантике насрал..ЖИДКО
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"Наши девки знают дело,
Ведь Алиса - лейтенант,
А полковника Анжелу
Помнят Меркель и Оланд.
Помотало их по свету,
Представительниц Руси,
Их на свете лучше нету,
Хоть у Путина спроси!

Лучших в мире проституток
Тут, в Росссии - пруд пруди!
Сомневаешься? Минутку!
Телевизор погляди:
Там полно телеведущих
Льют потоки жёлтых слов,
Лучшие из вездессущих -
Соловьёв и Киселёв".
Орлуша
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Спинным мозгом чувствую,-опять в носильщики чемоданов напрашивается!
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Ждём спича Писькова - по его болтовне, будет понятно насколько "глубоко засадил" Трамп Ху#лу...
А может и Захерову заставят потрындеть...
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Лукашенко вправляет мозги Лаврову http://andreistp.livejournal.com/8807908.html
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Машка Хазарова скажет примерно так : стороны договорилис избавицца от ядерного дерьма,Омерика полностью, кацаПсины на 5 копеек....Путлер опять переиграл западных агрессоров против Украины...,
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Я догдалсо, потчему молчат Письков и Захерова.
Белый человек 45 минут унижал обезъяну с гранатой.
А почему белые люди не обнародовали содержание сеанса психотерапии?
Выжидают, чтобы кремлядь еще раз облажалась, перевирая содержание беседы. почему бы не обратить себе на пользу слабость противника, которая выражается в непреодолимой тяге патологических лжецов к патологическому вранью.
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Завтра ватники начнут дрочить тему:
"...появилачь возможность снятия санкций..."
Хотя возможно Трамп - сказал что то типа:
Наш. из Крыма, Донбасса, Сирии... И плюс бонус:
сокращение наполовину ядерного арсенала...

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на РАБссии многие быдлосы считают что США напали на Украину,а РАБссия защищает рюсскаЯзычное насэлэние...
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Хмммм. последняя новость...?
Значит хвастать точно нечем...

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Звонит Трамп Путину.
- Господин Путин, вы недавно публично заявили, что в России самые лучшие проститутки. Это что был намек на моё прошлое посещение вашей замечательной страны?..
- Что вы, господин Трамп! Считайте, что это было неофициальное приглашение посетить нашу замечательную страну опять!

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Каждый день одни картинки лепишь, бот на зарплате? Нормально платят?
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Козломордый, ну чё ты скулишь так жалобно..?

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А ты его корешок-петушок?
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Может, радиоизотопами ее и ли там гамма-ножом?
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Совершенно секретная информация.
вначале 2009 года в космосе столкнулись 2 космических аппарата РАБссии и США на высоте 378 км. Оба аппарата взорвались..Подробности завтра...
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А мне похуй руский мир вместе с путиным и его прихлебателеми. УКРАИНЦЫ, ВЫ что,? не в сотстоянии отстоять свое будущее? Если президент не заинтересован в защите Родины, мне кажется должно сыграть народное слово. Пора чтобы у руля стал действительно ПАТРИОТ
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В Калифорнии стартовала официальная кампания за выход штата из состава США
В американском штате Калифорния начался сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit.

Об этом сообщает официальный аккаунт инициативы под названием Yes California в Twitter, передает Европейская правда.
Министр внутренних дел Калифорнии два дня назад официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8% всего населения штата).
Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является неотъемлемой частью США, а конституция США - основным законом страны.
Референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для того, чтобы Calexit состоялся, необходимы явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55% в участников референдума.
Сторонники референдума считают, что в США появилось слишком много вещей, которые конфликтуют с ценностями калифорнийцев, и «оставаться в составе страны означает, что Калифорния продолжит субсидировать другие штаты в ущерб себе и в ущерб нашим детям».
«Имея шестую по величине экономику в мире, Калифорния является экономически более сильной, чем Франция и имеет население больше, чем Польша. Калифорния сравнивается и конкурирует со странами, а не только 49 другими штатами», - говорится в заявлении на сайте Yes California.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле разговора с Абэ и Меркель Трамп беседует по телефону с Путиным, - пресс-служба Белого дома
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