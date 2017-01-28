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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:мэр (1402) нон грата (303) Перемышль (19) Польша (3607) СБУ (13109)

 Мэр Перемышля Хома ждет от СБУ объяснений о причинах объявления его персоной нон-грата

Мэр Перемышля Роберт Хома ожидает от СБУ письменного объяснения по поводу объявления его персоной нон-грата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Господин посол Украины Андрей Дещица передал мне вчера утром по телефону информацию об отмене мне запрета на въезд в Украину, которую я воспринимаю с удовольствием", - заявил Хома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - замглавы МИД Польши Джеджичак о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме

В то же время он добавил, что свое участие в форуме "Европа-Украина" (27-28 января в Жешуве) он ставит в зависимость от письменного объяснения со стороны СБУ о запрете ему въезжать в Украину.

"Как мэр города Перемышля и представитель его жителей я имею право ожидать полного выяснения дела и обвинений в мой адрес и адрес жителей города, тем более, что они по-прежнему непонятны в Перемышле и в Польше", - заявил Хома.

Читайте: Запрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь для него положительные последствия, - Грицак

Он выразил надежду, что украинская сторона выполнит свои заверения о полном разрешении этого инцидента.

Напоминаем, в субботу, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".

Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.

17 января 2017 года мэра Перемышля Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

Читайте: Климкин держит под личным контролем вопрос о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме, - Беца

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр. Замглавы МИД Польши Джеджичак, в свою очередь, заявил: "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества".

27 января СБУ отменила запрет на въезд в Украину Хоме, поскольку "положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе".
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Пьеро сейчас упадет на колени, барыга-фарисей.....
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Можеш тепер приїхати в Україну і поцікавитись на місці. Попадись мені під руку, я тобі також поясню...
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По-моему зря этому поцу разрешили въезд! Нах такое чмо здесь нужно...
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у него в городе проходят марши нациков, полиция ничего не делает а он еще спрашивает?
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Лихо мэр райцентра великую страну нагнул
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этот мер уже срет неделю под себя. и просит не судить его строго. ну мудак, ну бывает.
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І який же він після всього Хома, просто фомка.
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Вооот ,пошло -поехало. а ведь стоило ожидать этого нашим "политикам", ,посади свинью за стол"., Нельзя было давать отступного,если решили отстоять свою честь.
Теперь еще и извиняться заставят перед Хамой, пророссийскому пшеку только того и надо или стравить украинцев с поляками , или унизить Украину выставив скотами.
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Ну вот на кой этот цирк было затевать, чтобы теперь так обосраться?
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Делать вид, что не "догоняет" это так по-российски.
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- на мера г. Перемышля плевать - есть он или нет его... Меня интересуют рабочие места, экономика и рост благосостояния Украины. Пока ж,опа, - несмотря на все обещания балаболов от правительства..
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Дарме обосрались... Так поваги від Європи не заробиш.
В Ізраїлі болт поклали на рішення ООН і будують собі що хочуть, а тут сраний Хома і наші хвіст підібрали.
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борзеть не надо, а то ведь могут и передумать...)))
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пустьприедет..послушает..заодно привезет об*яснение по документу из Польского МИДа от 2008 года под названием «Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины». О продаже" командой туска Украинской дружбі в угоду интересам раЖкЄ..

Украинці будут раді послушать
Пусть поссорятся,кто в Польше работать будет,ввместо удравшей в Европу местной молодежи..Польские пенсі?!Ну-ну..
Єтого Хому нужно біло нотами на весь мир вместе с властью ославить"
не умеем обіжаться"! климкин - двоЯЧник!
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Хотелось бы так же увидеть письменные объяснения этого мэра, по поводу поведения жителей его города!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Перемышля Хома ждет от СБУ объяснений о причинах объявления его персоной нон-грата
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