 Мэр Перемышля Хома ждет от СБУ объяснений о причинах объявления его персоной нон-грата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Господин посол Украины Андрей Дещица передал мне вчера утром по телефону информацию об отмене мне запрета на въезд в Украину, которую я воспринимаю с удовольствием", - заявил Хома.
В то же время он добавил, что свое участие в форуме "Европа-Украина" (27-28 января в Жешуве) он ставит в зависимость от письменного объяснения со стороны СБУ о запрете ему въезжать в Украину.
"Как мэр города Перемышля и представитель его жителей я имею право ожидать полного выяснения дела и обвинений в мой адрес и адрес жителей города, тем более, что они по-прежнему непонятны в Перемышле и в Польше", - заявил Хома.
Он выразил надежду, что украинская сторона выполнит свои заверения о полном разрешении этого инцидента.
Напоминаем, в субботу, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.
17 января 2017 года мэра Перемышля Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.
18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр. Замглавы МИД Польши Джеджичак, в свою очередь, заявил: "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества".
27 января СБУ отменила запрет на въезд в Украину Хоме, поскольку "положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе".
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Теперь еще и извиняться заставят перед Хамой, пророссийскому пшеку только того и надо или стравить украинцев с поляками , или унизить Украину выставив скотами.
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В Ізраїлі болт поклали на рішення ООН і будують собі що хочуть, а тут сраний Хома і наші хвіст підібрали.
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Украинці будут раді послушать
Пусть поссорятся,кто в Польше работать будет,ввместо удравшей в Европу местной молодежи..Польские пенсі?!Ну-ну..
Єтого Хому нужно біло нотами на весь мир вместе с властью ославить"
не умеем обіжаться"! климкин - двоЯЧник!
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