 Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its..... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.

...dwindling subscribers and readers.They got me wrong right from the beginning and still have not changed course, and never will. DISHONEST - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом Трамп написал в субботу на своей страничке в Twitter "Неудачная New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости"."Освещение меня (деятельности Трампа. - Ред.) в New York Times и Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Трамп.