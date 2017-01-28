EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 За рубежом
  9607  186
Материалы по теме:
Все про:критика (195) СМИ (3157) США (11784) Трамп (573)

 Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post

Новый президент США Дональд Трамп раскритиковал влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещают его деятельность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в субботу на своей страничке в Twitter.

"Неудачная New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампа ждут два первых испытания в отношениях с Путиным, - The Wall Street Journal

"Освещение меня (деятельности Трампа. - Ред.) в New York Times и Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Трамп.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы закрепят в законе санкции против РФ, если Трамп не откажется от "безрассудного курса", - Маккейн
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Злопам'ятний все-таки цей Трамп................. А хто там його називав "земляним черв'яком" і "котив на нього бочку" під час передвиборчої компанії???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Може дійти до того,що мститися йому буде вся Америка,ще прийдеться як овочу на пмж в росію тікати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло с этого же начинал сожрал все независимые сми,остальных подчинил как собак,трамп с этого же начинает,интересно когда теперь в США начнут неугодных журналистов убивать
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Влиятельные? Они такие же влиятельные как РТР в Украине - вате мозги промывать. А свобода слова и печати не защищает их от критики за левоту, которую они уже лет 20 гонят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так твой трампакс влиятельный? против него уже пол твоей страны стоит. а он еще и презом небыл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбрали американцы на свою голову семидесятилетнего плейбоя в президенты. Неотесан, в политике как слон в посудной лавке и страсть писать глупейшие посты в твиттере. Лучшего оппонента хуйлу трудно было найти. Впервые вижу политика, враждующего на начальном этапе с прессой, глупейшее занятие, если не сказать достаточно опасное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато он из тех коммерсов, которые, если их кинули, не в суд идут, а бегут киллеров нанимать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це пуста трата сил президента - реагувати на пресу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выбор американцами Трампа несколько снижает мои претензии к тем, кто выбрал нашего. Магнитная буря или массовый психоз?, вот в чем вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас с ними похожие ситуации, что мы выбрали барыгу, что они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно то так, только у американцев есть ограничители в виде Сената и Конгресса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За Клинтоншу голосовало 85% среди негров. То что за Трампа голосовало исключительно сельское быдло - заслуга тех самых СМИ, которые раскритиковал Трамп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ведь клялся Петя, что незакроет Савика ни при каких условиях, вот брехло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так слушай юлю владимировну, она сейчас временно замещает шустера)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В штатах за попытку прикрыть СМИ можно получить импичмент. Если Трамп будит и дальше себя так вести может увидеть красную карточку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто в курсах - а Трамп не молочный брат Жирика? В США наехать на 2 крупнейших издания!Он или самоубийца, или "ТРАМПИК ХОЧЕТ В РОСТОВ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аристократия помойки диктует моду на мораль (с)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
не надо путать своду слова со свободой распространять фейковые новости
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
CNN рассказал об убийстве Трампа на инаугурации и его последствиях.Что произойдет после убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января…смоделировал зловещий репортаж о последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января.
Создатели ролика описали сценарий, при котором покушения совершаются на Трампа, вице-президента и руководство конгресса.Напомню, именно агентство CNN 10 января сообщило, что разведка СШАзнает о наличии у РФ компромата на Трампа. После чего последний разразился ругательствами в адрес журналистов этого издания на пресс-конференции. http://www.economics-prorok.com/2017/01/cnn_19.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
американцы выбрали тролля на роль президента..кацапы молятся на #уйло..французы вот-вот развалят ЕС своим выборам..хорошо хоть в Англии королева, а то эти бы тоже выбрали на свою голову какого не будь петросяна судя по голосованию за брексит..короче говоря мы на фоне всех самые умные со своим гарантам правда перед этим у нас был зек с двумя судимостями и просто мразь..мораль сей басни, демократия это хорошо, но она крайне уязвима и могут реально все пострадать из-за дебилов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто ,это страна где мусульмане составляют 30% или уже и больше,Эмиль хорош прикалываться да еще с таким серьезным выражением на лице
 показать весь комментарий
Ответить
 
раисся свою собственную задницу от крохотного горского племени спасти не может уже 12 лет...спасители неумытые
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу. Спасет. Как сибирская язва спасет организм от гибели от рака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ватазатихла в пабликах... трамп с хуйлом разговаривает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дональд ты либо обсыкай подьезды-либо не кизди.все ждут когда ты в северодвинске обоссышь пару закутков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чую скоро в барвихе янык будет выезджать...
трампампам будет заезджать
оттуда удобнее вести переговоры с ввх
только вот в качестве кого... это уже второй вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как показывает история, со СМИ лучше дружить, чем враждовать. Думаю, Трамп, это вскоре осознает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И вдруг, типа "неожиданно", возникнут альтернативные СМИ. И тоже будут называть себя рупором правды, но уже проТрамповской направленности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты путаешь США со своей страной-помойкой,москалик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже, Трамп попал в чужой курятник, это добром не закончится для него, если сбавит обороты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется , Трамп будет круче Рейгана . Достали парня .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это пошла ответка на письмо к Трампу от представителей американских СМИ.
Деда хочет показать ,что держит он удар ,на самом деле ввязывается в войну с журналистами.
С одной стороны теперь имя Трампа не сойдет с полос газет , другое- рыть будут под него с особым усердием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это он зря...на такие медиальные монстры попер .Они ему этого не простят. Думаю на этом и закончился Трамп как президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
щас подсунь им лопату с блинами, и лопаты не будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ай, малаца!
вже давно їх треба замінити на параша сюдей и параша всемирнен правд
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну что за старый брюзга.. Бубнит, бубнит.. На всех и вся.. Какого хрена оно вообще в президенты полезло?? Ему уже пора в дом престарелых.. Какой-нить элитный дом престарелых.. Тошнотище какое-то а не президент самой сильной страны мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дональд, не плюй в колодец - пригодится, воды напиться.

Зря он журналистов задирает. Это не россия, тут закрыть их (СМИ) фиг получится.
А без медиа-поддержки и наоборот, с войной против прессы, в Америке долго политик не протянет. Локально скандал ему выгоден - упоминаемость и т.д., но через 3 месяца ему начнут задавать вопросы о первых результатах работы. И вот тут ему журналюги горячего сала за воротник зальют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Американцы, свободный и гордый народ. Они СМИ, телевизорам не сильно доверяют, в отличие от некоторых. И судят действия своего президента по делам, а не по мнению писак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хуйло тоже судят по его действиям. И ни чё-все в обмороке от счастья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп проводит политику подавления свободной прессы в США. Это начало проявления диктатуры. Боже , спаси Америку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень интересен факт, что Трамп разговаривает с хуйлом под присмотром заместителя
я бы сказал, многозначительный факт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оппа...а где ж теперь вумная кацапня столоваться будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
на федеральных каналах начался шабаш после разговора с хуйлом. СНИМАЕТ САНКЦИИ!!! ура!! Трампу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да пока Трамп президент, все время так будет. Пресса будет покусывать его за бока, а он - поднимать срачи в интернете - к обоюдному удовольствию и пиару. Ни ему, ни прессе ничего за это не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верю. Что Трамп в БД зажигает в twitter, в FB, и даже в комиксах о бэтмэнах и мстителях. Верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Максим Максимович Исаев размерено шёл по Вашингтону и его всё раздражало: и этот дурацкий рыжий парик, и новый костюм взамен мундира штандартенфюрера СС, и то, что ещё 4 года придётся жить с чужой шикарной женщиной, и непонятно откуда взявшиеся дети с чизбургерами. Ну все было непривычно и все было не так.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия РФ Батькивщина Госпогранслужба добровольцы Донбасс железная дорога Киев Крым Луганщина Минобороны налоговая милиция Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий пограничники Порошенко разведка Россия санкции СБУ смерть стрельба суд США Тимошенко Трамп Турчинов
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти