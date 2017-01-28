 Трамп резко раскритиковал The New York Times и The Washington Post

"Неудачная New York Times заняла неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости".
The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.
"Освещение меня (деятельности Трампа. - Ред.) в New York Times и Washington Post с самого начала было настолько мошенническим и злым, что иногда они извинялись перед их подписчиками и читателями, (количество которых) сокращается. Они заняли неправильную позицию по отношению ко мне с самого начала, до сих пор не изменили курса, да и не изменят никогда. Бесчестные", - написал Трамп.
Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its.....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.
...dwindling subscribers and readers.They got me wrong right from the beginning and still have not changed course, and never will. DISHONEST- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 січня 2017 р.
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"нашего" выбирали ватные мозги...
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Создатели ролика описали сценарий, при котором покушения совершаются на Трампа, вице-президента и руководство конгресса.Напомню, именно агентство CNN 10 января сообщило, что разведка СШАзнает о наличии у РФ компромата на Трампа. После чего последний разразился ругательствами в адрес журналистов этого издания на пресс-конференции. http://www.economics-prorok.com/2017/01/cnn_19.html
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трампампам будет заезджать
оттуда удобнее вести переговоры с ввх
только вот в качестве кого... это уже второй вопрос
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Деда хочет показать ,что держит он удар ,на самом деле ввязывается в войну с журналистами.
С одной стороны теперь имя Трампа не сойдет с полос газет , другое- рыть будут под него с особым усердием.
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вже давно їх треба замінити на параша сюдей и параша всемирнен правд
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Зря он журналистов задирает. Это не россия, тут закрыть их (СМИ) фиг получится.
А без медиа-поддержки и наоборот, с войной против прессы, в Америке долго политик не протянет. Локально скандал ему выгоден - упоминаемость и т.д., но через 3 месяца ему начнут задавать вопросы о первых результатах работы. И вот тут ему журналюги горячего сала за воротник зальют.
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я бы сказал, многозначительный факт
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