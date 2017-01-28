 Суд арестовал и. о. предправления ОГХК на два месяца, установив залог 100 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"И. о. председателя правления ОГХК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен", - сказано в нем.
Аналогичная мера пресечения избрана и для остальных подозреваемых по делу ОГХК. В частности, как альтернативу содержания под стражей судом определены размеры залогов: 80 млн грн - для экс-заместителя директора ГП "ОГХК", 5 млн грн - для начальника отдела продаж и маркетинга ОАО "ОГХК".
Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева 27-28 января.
Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.
Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
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З лівої кишені.
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За арестованным Жулило стоит якобы Мартыненко, наскребёт 100млн. за подельника ?
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...хы... ... ...а мы все, дурни, предполагали, что Паны зарегили наличку, рыжьё и булыжники по своей простоте душевной... -- мол, шо с нас взять? -- всё само собой коллекционировалось на чёрный день Родины! -- тем более, что за спрос денег не берут... -- ну и ни с кого не взяли... ...ни гривни, ни рубля, ни цента... *)
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а потом НАБУ приходится пороть чушь о том, почему так вышло))
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Точно так же как и не видят коррупционеров в окружении президента, эту тему вообще не трогают.
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