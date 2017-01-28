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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1332) ОГХК (7)

 Суд арестовал и. о. предправления ОГХК на два месяца, установив залог 100 млн гривен

Суд арестовал исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и установил залог в 100 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"И. о. председателя правления ОГХК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен", - сказано в нем.

Аналогичная мера пресечения избрана и для остальных подозреваемых по делу ОГХК. В частности, как альтернативу содержания под стражей судом определены размеры залогов: 80 млн грн - для экс-заместителя директора ГП "ОГХК", 5 млн грн - для начальника отдела продаж и маркетинга ОАО "ОГХК".

Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева 27-28 января.

Также читайте: Детективы НАБУ задержали еще одного экс-руководителя ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн.

Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.

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Четыре миллиона долларов для директора государственной компании - подъёмно или нет ?
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На паперти подррааабатываєт...опосля работы основной....
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Нююююю.... Кровати двигаєм в лупанарії нє уставая.. Вже не смішно..і давно....
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Очень гуманные законы. Нужно установить переходной период и принять жестокие законы вплоть до смертной казни, иначе с нашим минталитетом придётся бороться с коррупцией столетия и безрезультатно.
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Суддя - маріонетка від НАБУ виніс постанову, назначив заставу, -один в один, як було і проти дирекції Одеського припортового.Цікаво, це єдине співпадіння в справі ОГХК із справою по ОПЗ? ЧИ цього разу НАБУ буде оригінальнішим?
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Совпадение полное с делом НАБУ по ЗТМК , там многомиллионый залог за арестованного директора заплатил его хозяин - Фирташ. Кстати, ОГХК и ЗТМК - это одна отрасль-титановая.
За арестованным Жулило стоит якобы Мартыненко, наскребёт 100млн. за подельника ?
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Да Соломенский суд штампует решения доя Янабу только так. Пачками, какие они закажут. А ещё свои суды хотят организовать, чтоб проще было решения клепать нужные
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Обычная коррупция - это когда откат меньше 50%. А когда откат больше 50% - это уже наглое и хамское воровство!
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Воруют десятки миллионов, а залог вносят миллион, это не юмор? Остальными откупаются. Надо-же судьям отбивать купленные дипломы, покупать очередной джип, строить очередную " хатынку"
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...ажно на 100 лимонов гривень!!!
...хы... ... ...а мы все, дурни, предполагали, что Паны зарегили наличку, рыжьё и булыжники по своей простоте душевной... -- мол, шо с нас взять? -- всё само собой коллекционировалось на чёрный день Родины! -- тем более, что за спрос денег не берут... -- ну и ни с кого не взяли... ...ни гривни, ни рубля, ни цента... *)
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НАБУ превратилось в некую информационную "пирамиду", "антикоррупционный МММ" . Постоянно публикуется информация об арестах, но все резонансные дела заканчиваются полным провалом НАБУ, и даже те немногие дела, которые доводятся до судов - рассыпаются
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ага, иногда информация публикуется даже раньше, чем в зале суда оглашается))
а потом НАБУ приходится пороть чушь о том, почему так вышло))
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Каждый день Бюро только и делает, что объявляет о новых делах, но своего друга "антикоррупционера" отмазали в считанные дни заявив, что коррупции не видят.
Точно так же как и не видят коррупционеров в окружении президента, эту тему вообще не трогают.
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зайти на прибыльное предприятие, создать ему имидж коррупиоцнного, сорвать работу, остановив его, нанести ущерб государству - и всё для чего? Что бы сорвать еще одну приватизацию? за Одесский припортовой в бюджет должно было поступить 550 млн уе. Но руками НАБУ проведение конкурсов было саботировано, и казна этих средств не получила.
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срочно пусть насирову звонит -то чмо и заплатит и повысит -это ж какой ценный кадр
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Такое впечатление, что НАБУ готовится к выборам. Только то и делает, что пиарится и цифры рисует покрасивше. Хотя Углаве неплохо будет с другом Саакашвили в одной политической силе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал и. о. предправления ОГХК на два месяца, установив залог 100 млн гривен
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