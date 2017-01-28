 Боевики из 120 и 82 мм минометов обстреляли Авдеевку и Троицкое, - пресс-центр штаба АТО

О этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении боевики из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Троицкому. На Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое", - говорится в сообщении.
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...ещё тут, и Штайнмайер мухой соскочил с должности, как-то с(т)ранно... ...пора опять средний палец навазелинивать...*)
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командует.
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Мешают разговору Трампа и Пуйла :D
Источник: http://censor.net.ua/n425360
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