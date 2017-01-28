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 Боевики из 120 и 82 мм минометов обстреляли Авдеевку и Троицкое, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18-00 зафиксировано 23 обстрела, оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций из тяжелого вооружения.

О этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении боевики из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики на Луганщине сообщают в "МГБ ЛНР" о приказах обстреливать жилые районы, - разведка

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Авдеевке и Троицкому. На Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое", - говорится в сообщении.

Смотрите: В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж
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- это были лучшие люди. аппалченцы. мининистры и замминистры. особенно жалко телефон...

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...именно предвидя это, я за дядю Коля голосовал... ...а за Шрёдера и Меркель, эррекции хватило только на факер.
...ещё тут, и Штайнмайер мухой соскочил с должности, как-то с(т)ранно... ...пора опять средний палец навазелинивать...*)
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Стрелять надо конечно! А ТО ГЕШЕФТ БАРЫГ КОНЧИТСЯ. Вы хоть не метьте друг в дружку!
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...если каждому сепару одиночку давать -- в Украине всех хрущёб не хватит... -- а сталинские коммуналки на врагов народа не расчитаны... *)
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оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций из тяжелого вооружения
Мешают разговору Трампа и Пуйла :D
Источник: http://censor.net.ua/n425360
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики из 120 и 82 мм минометов обстреляли Авдеевку и Троицкое, - пресс-центр штаба АТО
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