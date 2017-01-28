 По состоянию на 18:00 в результате обстрелов ранен 1 военнослужащий, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По состоянию на 18:00 зафиксировано 23 обстрела. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении.
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...я куею, хлава... ...прикидываю эту же фразу от пресс-центра МО РФ... ...
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Міномети і артилерія не стихають по фронту вже кілька діб. От під прикриттям мінометів дуже близько підійшла диверсійно-розвідувальна група сєпарів. В хлопця влучила куля, пробила бронежилет, пробила легеню. Шансів вижити практично не було…
Хлопця звали Сергій Непсов. Йому було лише 22 роки. Колись один дядько мені сказав, що 22 роки - нічого особливого для війни. Що це вже не діти у 22, що гинуть і молодші. Не роби, мовляв, сенсацію з їхнього віку, бо цим нікого не здивуєш…
Але знаєте що? Це не просто загинула людина. Це зупинилося життя цілої сім'ї. У них вже ніколи не буде так, як завжди. Його батьки ніколи не спатимуть спокійно. Всі плани, надії і сподівання - все можна перекреслювати і передумувати заново… Коли вщухне біль. Через роки. З цим болем просто навчаться жити. Пристосуються.
Розумієте? Скільки б їх не гинуло - це не загибель кожної окремої людини, це загибель цілої сім'ї. Кожної мами, кожної дружини, кожної дитини.
Чортова війна декому не дає навіть шансу спробувати життя на смак. І байдуже чи йому 22 роки, чи 45. З людиною зникає цілий світ.
Можливо Сергій міг вижити, якби ДРГ помітили раніше, якби вони не підходили під прикриттям мінометів, ще купа «якби».
Зрештою, яка різниця - людини немає, але є війна. І смертями вона нагадує про себе. Нагадує, що не закінчена. Нахабно просить не ігнорувати її.
Давайте не будемо забувати про те, що на нашому Сході вбивають наших хлопців!
Вічна пам"ять...
Daria Bura
Проект "Повернись живим"
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