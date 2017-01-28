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 Политика Украины, Общество
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Все про:блокада (1285) железная дорога (952) Луганщина (3621) Донбасс (12108)

 "Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский

Ветераны Антитеррористической операции (АТО) планируют расширить торговую блокаду оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.

"На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка: около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята с Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области", - рассказал он.

"Мы будем эту блокаду расширять. Речь идет о всей линии границы со стороной агрессора", - добавил Виногородский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. 26 января они заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.
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решение будет обгадить и дискредитировать тех кто блокирует, обзовут ворами, мощенниками ит.д.
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Я хочу , чтобы вы ее расширили до зам министров и зам прокуроров
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Семенченко говорил что эта не та дорога по которой возят уголь. Что они никому не мешают возить уголь. Кажется он испугался уголовного преследования после заявления Луценко. Тогда нахрена эта фальшивая блокада? Даже чиновники уже все успокоились.
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Чинуши мовчат , тому що сьогодні шабат,тому з зрозумілих причин, щось робити неможна ))))
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Семенченко блокирует одну дорогу, грузы идут по десятку других. Все при деле, все герои, все довольны. Всё как обычно.
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Позаварювати треба всі рейки навколо Даунбасу і замінувати всі дороги і стежини )))))
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Один з 450 . От і все . Але наразі це лише початок . Недоторкані мають стати недоторканими на індійський манер .
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Ребята похоже кусочек прохода решили прихватить, помните анекдот про один метр границы.
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если порохоботня забулькала против, значит все правильно делают ветераны.
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вы их, для начала, по лондонам и монте-карлам соберите..
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Вам интересно с дивана наблюдать за схваткой? Возьмите попкорн. А нам бесконечно тревожно , стараемся поддержать ребят, некоторые люди едут туда из других областей, а вы наблюдайте молча пожалуйста
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Но один нюанс интересен- то, что в СМИ постоянно говорили шо ТЭЦ могут работать только на угле из оккупированных зон. Как по мне- то в огне горит все , любой мусор,ЭТО ФАКТИЧЕСКИ МУСОРОСЖИГАЮЩИЙ ЗАВОД -который так нужен городам.
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Я думаю,шо смиття треба палити починати з Банковои , и дали вниз по спискам !!! До весни вистачить !!!
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Продолжать торговать с оккупантом, но героически блокировать оккупированных - это мне одному дико?
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Вообще то блокада должна быть сразу после анексии Крыма и референдумов на лднр.Хотели независимости-пожалуйста...А то,как дети-не хотим жить с родителями,отделимся,но вы нас кормите,поите,денег давайте.Бред...Блокада должна быть полная-и тогда посмотрели бы каково то без Украины.А так-свет, вода,товары, пенсии...Всем обеспечиваем.Так можно ДНРить до бесконечности...
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Як можна заблокувати товарняк?.. Що, от так взяли і на рельси всі гуртом стали?..
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фальдавн ты мабуть думаешь ежли паровоз большой и с тяжёлыми вагонами

то на него управы нету ?

представь оно агромадное зализзяка а забоится прутка шестёрки-восьмёрки на рельсе

безо всяких мин иля гранат

а если на скорости чуть больше то и одним гвоздиком сковырнуть паровоз с рельсов мона

ты не ссцы фендуль мужики знают что делают

.
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у не знаю, как то хочетса думать, тот обжиревшйи педрилла изпользует АТОшников не по делу, сепарам не хватае мяса, вот же им и наруку - а где детса шахтёру.
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Шахтар хай іде туда куда і решту українців влада бариг послала,або нехай в Донецьку касками по асфальту погупают,на це в них великий досвід ))))
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согласен и не согласен - что же получаетса (не нуможет у меня не полная инфа), платить тамс буджета пенсии и пособия, снабжать водои и электрикои и не выкачивать от туда денги - скажи, кому это выгодно!
я с 100% уверенностю могу сказать - как будет послобление санкцый - так рашку завалят товарами, конечно с предоплатой, как то надо выкачать валюту и пустить их голой попкой по миру, а вы даваи блокируите и дальше - не всегда первое печетление о результате то самое верное.
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Напомни-кто бегал с авафрешами,триперлорами,кричал "Путлер,введи" и бегал по митингам за Рашку-не шахтеры?
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тоже верно, так же как слышал, что не которые из тех дурных бабок повесилис.
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нет не спрашивал, скорее всего, те кто колеблялса - те точно будет не в восторге. Это так же как и на выборах - целевая аудитория реклами не те, кто всегда за одно и тоже хомнецо голосует и уже на следующии день прокленяет свои выбор - а те которые не решили за кого голосовать.
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кстати - судья по твоим друзьям - тебе там с этими шахтёрами лучше контакт - так возми и спроси, чего меня спрашиваешь - спросил ли я?- в любом случие это будет инфа тогда из третьих рук, я же могу и подкоректировать её.
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идти в ВСУ и выбивать оккупанта с Украины
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расширять, я так понимаю, на 112-м, который единственный усирается, и в соцсетях, потому что в реале пока по нулям, зато Парасюк, отакой классный пацан зарисовался.
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Что то там не видно Гаврилюка,Савченко,Тетерука,Мельника и прочих великих патриотов Украины.От кормушки тяжело оторваться?
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У них выходные- на лыжах за январь не накатались.,
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Как говорил один мой хороший знакомый: Деньги не портят людей, деньги их проверяют.
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Є такий Слава Власенко, "Філін"! Оце командир 2-го батальону резерву, що називається "Донбас". Весь час саме він, офіційно начштабу, а фактично - виконуючий обов'язки командира батальону. В усі скрутні часи! І ті бійці, хто дійсно був і в Іловайську і в інших операціях добре знають хто є хто! Може пан Семенченко хоче від них почути, хто він був, та скоріш за все таким і залишився!?
Тому всі нинішні дії "Семена Семенченка" бажано розглядати з урахуванням його "подвигів" і дій раніше. Так швидше і наглядніше громадяни побачуть його нутро.
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Семенченко ПЕРВЫЙ создал Добробат! Только за это он достоен награды. Хоть и говнюк )))
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Більше того - він завжди казав ( і робив) все чесно !
Коли , на початку серпня 2014 , вся Україна думала , що АТО йде до кінця , він попереджав - все тільки починається !
Це так , до слова ...
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Чует носом, чуйка, уловить настроение масс- свойство лидеров. В момент , когда ХТОТО наверху уже считал , шо у народа теперь одна забота- как выжить, и народу недо политических игр , НАРОД ОПЯТЬ ВЗВЫЛ. Украинцы- бойцы по природе и наступать на горло им нельзя.
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Угу - от тільки "бойцы по природе" ніколи б не допустили , над собою , таких знущань , які вже 3 роки робить ця "нова" влада ...
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о Филине своя сказка...и не понаслышке...Где сейчас Филин? О нем ничего не слышно...
На то время когда он исполнял обязанности но дефакто и де юре он не был командиром Донбасса...но зато его эго создало «Донбас-Україна»...
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Є такий Слава Власенко, "Філін", так він казав , що Ви, підарас. Доведіть обратне.
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Дай Вам Бог главное здоровья, удачи и чтобы Вам все удалось! Слава Украине!
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Вот скажите , как всплывает какое то ге ( то ли человек, то ли партия, то ли проблема) так в егда с именем Ахметова. Это шо за наказание такое Украине, шо украинцы справиться с ним не могут? Первый Майдан- против Янека и Ахметова. Потом рыги уползли в Донецк раны зализывать. Второй Майдан опять против них . Теперь рыго в Москве раны зализывают. А Азметов опять из Украины соки и жизни тянет. Тьфу! Укртелеком под ним, а значит под ФСБ. Универмаг у киевлян забрал. Киевэнерго скоро коммуналкой задушит . Кому-то горе- а ему все валюта . И курс доллара ему на руку- вон сколько на экспорт идет, пока хлопцы гибнут.
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Ничего особо не изменится, пока ветераны АТО не начнут уничтожать физически этих гадов. Один, другой десяток уничтожат - остальные сбегут, сдохнут или будут бояться воровать и работать на врага.
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Ставить бочки и различные преграды этого мало для надежности пару сотен метров ж.д. полотна на каждой ветке вообще нужно разобрать. Лафа кончилась!
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Тот, кто против блокады лугандона, однозначно - враг, предатель Украины! Те депутаты зРады и политические партии, которые заявляют, что осуществляя блокаду, некоторые политики пиарятся, "ПОПИАРЬТЕСЬ" и ВЫ! Поддержите блокаду лугандонии, если ви против финансирования террористов. Если вы - за Украину. Места для "пиара" всем хватит.
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Молодці, хлопці! Тільки ПОВНА блокада, щоб і шматочок сала "кормільцам" не проскочив - хай антрацит жеруть або спробують його комусь ще продати, але навряд знайдуть таких лохів )))
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Для повної блокади там потрібно декілька десятків тисяч людей !
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Блокади транспортних шляхів достатньо - залізниця і дороги, для цього потрібно значно менше (в сумках багато не ронесуть, а якщо ще й дрібноту хоча б одного з 10 відловлювати будуть - то і кількість бажаючих зменшиться майже до нуля).
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Это ИДИОТИЗМ!
Если дебилоиды решили отгородиться от этой территории, то зачем тогда за нее воевать?!!!
Давайте признаем ЛДНР и на этом все успокоимся.
Все получат точно они хотят. Мы настоящую границу с настоящей контрабандой. Они свое государство, которое долгое время будет жить за счет этой контрабанды. )))
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В том то и дело,признавать не хотим, и воевать с ними не хотим.
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Хотим-не хотим легко рассуждать с дивана.
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Давайте признаем ЛДНР и на этом все успокоимся.
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Баранам задавати питання - заздалегідь марна справа ...
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Дядя ты дурак? А не отгородится Ето за свой счет кормить убийц наших хлопцев?
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Идиотизм - это воевать и торговать. Это путь в никуда. Замороженный конфликт хуже войны - это технология КГБ, если чё. Лугандон при блокаде со стороны Украины погибнет за месяцы, а при торговле будет жить десятилетиями. А оно нам надо?
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обстрелы не прекратятся. сруским в действительности нужна вся Украина.а затем доминирование над миром как когда то США .
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Тому що Росія без України ніколи не була і не може бути великою державою і лишиться лише великою бензоколонкою )))))
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Как Предсказамус настрадал доминировать Срассия будет...никогда.
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Какой резонанс от блокады.А если кто то создаст партизанский отряд в тылу врага?
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ПРОПОНУЄТЬСЯ НАСТУПНА СТРАТЕГІЯ ДІЙ:
1. ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ;
2. НАРОЩУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ, УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ;
3. РОЗВАЛ МОСКОВСЬКОЇ ПЕДИРАЦІЇ (МОСКОВСЬКОГО КАГАНАТУ(САТАНАТУ));
4. ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, ВКЛЮЧНО З КРИМОМ!
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Якщо перше насправді виконаєм, то вважай перемогли.
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Як шокоботи збудились, а ось на ахметівському каналі Україна мовчать, та хоч би словом обмовились.
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Этой картинке уже много лет. Как видно на ней сносят старые дома и строят новые (на заднем плане). Интересно было бы посмотреть на эту улицу теперь.
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Госпидары не в состоянии верно управлять страной, вот и имеем проявление гражданской инициативы, как всегда не равнодушным людям, которым действительно больно видеть что творится в стране приходится выполнять работу вместо специально созданных для этого структур. А карманные чинуши только и сыпят заялениями типо подконтрольные Украине предприятия там работают или нам нужен для ТЭЦ именно лугандонский уголь, единая энергосистема и т.д и т.п. дерьмо ваши аргументы, простое лизание шоколадной жопы и не больше. Полная блокада как минимум плюс постоянное нанесение ракетных ударов по скоплениям террористов и войскам параши и в жопу все обеспокоенности вместе с ОБСЕ-это те аргументы после которых договариваться прибегут все и Европа и США и параша в первую очередь, а пока у власти популисты и ворюги нечо и ловить, но нервы сучарам потрепать это всегда хорошо.
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пора офшорному гавнокомандыющему присоединиться с пламенной речью, что всё это происходит в тесном контакте и одобрении всей власти, но сперва это делали инкогнито....
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Множество людей отписалось. Кто-то за блокаду, кто-то против... Я вам так скажу: торговля с "ЛДНР" - это бизнес на крови. Поддерживая торговлю с этими зонами пправительство оказывает финансовую поддержку террористов. Зачем? Хрен его знает. Возможно, что бы войной аргументировать отсутствие реальных реформ, очистки судейской мафии и чиновников, а ещё затягивания поясов народу (похоже уже на шее)
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БАРЫЖИТЬ НА КРОВИ СОЛДАТ ТЕБЕ КАК ПЕТЕНЬКА НЕ СТЫДНО?

ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ ОТКАТ ТЕБЕ ЦЕННЕЕ УКРАИНЦЕВ?
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Чувствую скоро обвинят этих добробатов в канибализме, массовых изнасилованиях и коллекционировании черепов пенсионеров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский
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