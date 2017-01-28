 "Мы будем эту блокаду расширять", - экс-комбат "Донбасса" Виногородский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский.
"На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка: около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята с Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области", - рассказал он.
"Мы будем эту блокаду расширять. Речь идет о всей линии границы со стороной агрессора", - добавил Виногородский.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. 26 января они заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.
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то на него управы нету ?
представь оно агромадное зализзяка а забоится прутка шестёрки-восьмёрки на рельсе
безо всяких мин иля гранат
а если на скорости чуть больше то и одним гвоздиком сковырнуть паровоз с рельсов мона
ты не ссцы фендуль мужики знают что делают
.
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я с 100% уверенностю могу сказать - как будет послобление санкцый - так рашку завалят товарами, конечно с предоплатой, как то надо выкачать валюту и пустить их голой попкой по миру, а вы даваи блокируите и дальше - не всегда первое печетление о результате то самое верное.
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Тому всі нинішні дії "Семена Семенченка" бажано розглядати з урахуванням його "подвигів" і дій раніше. Так швидше і наглядніше громадяни побачуть його нутро.
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Коли , на початку серпня 2014 , вся Україна думала , що АТО йде до кінця , він попереджав - все тільки починається !
Це так , до слова ...
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На то время когда он исполнял обязанности но дефакто и де юре он не был командиром Донбасса...но зато его эго создало «Донбас-Україна»...
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Если дебилоиды решили отгородиться от этой территории, то зачем тогда за нее воевать?!!!
Давайте признаем ЛДНР и на этом все успокоимся.
Все получат точно они хотят. Мы настоящую границу с настоящей контрабандой. Они свое государство, которое долгое время будет жить за счет этой контрабанды. )))
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1. ПОВНА ІЗОЛЯЦІЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ;
2. НАРОЩУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ, УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ;
3. РОЗВАЛ МОСКОВСЬКОЇ ПЕДИРАЦІЇ (МОСКОВСЬКОГО КАГАНАТУ(САТАНАТУ));
4. ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ, ВКЛЮЧНО З КРИМОМ!
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ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ ОТКАТ ТЕБЕ ЦЕННЕЕ УКРАИНЦЕВ?
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