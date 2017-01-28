 30 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста въехали на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемую территорию последовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. 23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине".
Остальные 7 машин были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест". Гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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З/п Коболева в нафтогазе больше 2 млн.... По крайней мере такое сообщение имеется...
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Главный "гумамнитарий" лапти склеил на медни...)))
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