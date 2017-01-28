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 Политика Украины
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 30 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста въехали на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба

На оккупированную территорию Донбасса въехали 30 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неконтролируемую территорию последовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью. 23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Красного Креста посетили место содержания украинских заложников в "ДНР"

Остальные 7 машин были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест". Гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Читайте: Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гуманитарных грузов ООН, - Госпогранслужба
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КАКОЙ СМЫСЛ ЭТУ ГОПОТУ БЕСПЛАТНО КОРМИТЬ ????

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Ох*еть,пан з ОБСЄ повідомив нам що "військові з того боку" "теж страждають",не треба блокувати
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Скоро гордые жители лугандона получат шифер по тройному тарифу.
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Скоро красный крест будет помогать на основной территории тем, кто не может оплачивать тарифов, которые не имеют под собой логики.
З/п Коболева в нафтогазе больше 2 млн.... По крайней мере такое сообщение имеется...
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Поддерживайте коззломордых , они вас " педиков европейских " очень любят !
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Та Дааа...А че " кармильцы" - прогонорируют враждєбный харч????

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Так там щас закрыто...
Главный "гумамнитарий" лапти склеил на медни...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста въехали на оккупированную территорию Донбасса, - Госпогранслужба
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