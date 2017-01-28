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Все про:карантин (138) Новиков (152) тюрьма (612) политзаключенные (532) Карпюк (153)

 Украинский политзаключенный Карпюк находится во "Владимирском централе", - адвокат Новиков

Украинский политзаключенный Николай Карпюк переведен в российскую тюрьму "Владимирский централ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Илья Новиков на Facebook.

"Николай Карпюк во "Владимирском централе" на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенте собирают подписи за обмен Карпюка и Клыха на российских дезертиров Одинцова и Баранова, - нардеп Лозовой

Напоминаем, 26 октября 2016 года Верховный суд России признал законным приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которых приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

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