 Украинский политзаключенный Карпюк находится во "Владимирском централе", - адвокат Новиков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Илья Новиков на Facebook.
"Николай Карпюк во "Владимирском централе" на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - пишет он.
Напоминаем, 26 октября 2016 года Верховный суд России признал законным приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которых приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
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