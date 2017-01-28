 Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе найден повешенным в СИЗО, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, по предварительной информации, смерть наступила от механической асфикции шеи из-за повешения на простыне.
Начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство", а также по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства).
С 4 января мужчина содержался в одиночной камере. Эта мера была применена по требованию областной прокуратуры в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных.
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Напомним, что 29 декабря в Овидиополе была убита женщина и ребенок (им отсекли головы). Злоумышленник также въехал грузовым автомобилем в дом, где проживала семья.
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Очередной репортаж Хайо Зеппельта о допинговом беспределе в залесском "спорте". На этот раз, основываясь на интервью залесского легкоатлета Андрея Дмитриева, и сделанных их съемках скрытой камерой того, как пожизненно отстраненные залесские тренеры продолжают, внаглую, тренировать.
ИААФ и ВАДА - в шоке.
Источник: "Heuchelei und Lügen" - Neuer Whistleblower belastet russische Leichtathletik : goo.gl/fg86f4
P.S. Отдельный привет залещанской путинской фаворитке Исинбаевой, которая, когда-то, неплохо прыгала с шестом. А теперь - она ничем не отличается от Мутко. Такая же тупая, наглая, лживая и лицемерная гадина
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Совесть замучила?
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