EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Происшествия
  1632  10
Все про:Одесская область (1340) прокуратура (2579) расследование (1834) самоубийство (470) СИЗО (870) смерть (4395)

 Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе найден повешенным в СИЗО, - прокуратура

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек в Овидиополе (Одесская область) в конце декабря 2016 года, найден мертвым в камере следственного изолятора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, по предварительной информации, смерть наступила от механической асфикции шеи из-за повешения на простыне.

Начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство", а также по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства).

С 4 января мужчина содержался в одиночной камере. Эта мера была применена по требованию областной прокуратуры в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе пошел на преступление из мести и хотел напугать Одессу. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, что 29 декабря в Овидиополе была убита женщина и ребенок (им отсекли головы). Злоумышленник также въехал грузовым автомобилем в дом, где проживала семья.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ARD: Залесская легкая атлетика. Вранье и лицемерие.
https://vk.com/video17092528_456240880?list=c88f9530194f78576e

Очередной репортаж Хайо Зеппельта о допинговом беспределе в залесском "спорте". На этот раз, основываясь на интервью залесского легкоатлета Андрея Дмитриева, и сделанных их съемках скрытой камерой того, как пожизненно отстраненные залесские тренеры продолжают, внаглую, тренировать.

ИААФ и ВАДА - в шоке.

Источник: "Heuchelei und Lügen" - Neuer Whistleblower belastet russische Leichtathletik : goo.gl/fg86f4

P.S. Отдельный привет залещанской путинской фаворитке Исинбаевой, которая, когда-то, неплохо прыгала с шестом. А теперь - она ничем не отличается от Мутко. Такая же тупая, наглая, лживая и лицемерная гадина
 показать весь комментарий
Ответить
 
Легко отделался....дпсяток бет пожить с ежедневной долбежкой в "ароматную пещеру"😷 - самое то ему было бы....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Овидиополе найден повешенным в СИЗО, - прокуратура
 Облако тегов
армия РФ Батькивщина взятка граница дети добровольцы Донбасс Закарпатье Киев Крым Минобороны налоговая милиция Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко разведка Россия санкции СБУ смерть СНБО стрельба суд США Тимошенко Трамп Турчинов
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти