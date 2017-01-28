 На лечение одного ребенка в интернатах предусмотрена 1 гривня в день, - Кулеба

Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в пятницу на конференции в Херсоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В интернатных учреждениях только 27 гривен в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривни - питание, 1 гривня - лечения и 3 гривни - одежда", - рассказал Кулеба.
Раньше он сообщил, что в течение последних трех лет в Украине государственное финансирование интернатных учреждений для детей ежегодно росло на 1 млрд гривен и в 2016-ом достигло 7 млрд гривен. Кроме того, данные учреждения в 2016 году официально получили также 250 млн гривен благотворительной помощи, которая оказывалась преимущественно на лечение детей и приобретение для них одежды.
1143 64
600 тыс. детей проживают на оккупированной территории Украины, - Уполномоченный по правам ребенка Кулеба(10)
Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова на грани закрытия из-за отсутствия финансирования, - директор института Усенко(75)
Россия выделила оккупированному Крыму в 2016 году на 20,5% больше, чем в предыдущем, - "министр финансов" Кивико(47)
"Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда(38)
Ни копейки бюджетных средств, выделенных на закупку угля, не попадает к боевикам, - Кубив(108)
Средства, выделенные на проведение Евровидения, вернутся Украине уже в этом году двойной или тройной прибылью, - Нищук(46)
Ответить
Ответить
В соответствии с военным бюджетом на 2016 год, на безопасность и оборону Украины выделено 5% от ВВП - около 113 млрд грн. - это реальные деньги
и разберись что такое "возмещение НДС" и в каких случаях предприятие имеет право на это возмещение. подсказка - налоги предприятие вначале платит государству, а потом получает возмещение на некую разницу. вот что это за разница - ты разберись для начала.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хакеры из украинской группировки «Киберальянс» получили доступ к электронной переписке Кирилла Фролова - руководителя «Ассоциации православных экспертов» Русской православной церкви Московского патриархата. Из ящика frolov_moskva@mail.ru им удалось получить более десяти тысяч писем за период 2004-2016 годов, которые были переданы волонтерскому сообществу Inform Napalm, а сейчас доступны для всех желающих.
Подробно об Одессе.http://dumskaya.net/news/frolovliks-pravoslavnuyu-chast-antimaydana-i-tra-067809/
Ответить
Ответить
Згідно з ваших е-дефлорацій!!
ДаЙОШ про ЮЛЬКУ! вона і винувата!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть народ гордится !
Ответить
Ответить
"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - заявил в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Исцеляя семью - строим будущее".
Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
Почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.
Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.
Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.
Также Кулеба заявил, что в детских интернатных учреждениях предусмотрено финансирование в день на ребенка всего 27 гривен.
Ответить
https://prmira.ru/news/v-novosibirskoj-bolnice-rebenk..
Ответить
Ответить
От и думайте, не полицейское ли государство строит свин.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И это не юмор...
Ответить
ГОИ есть ГОИ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поздравляю!
Ответить
В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает Укринформ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но если нет серьезных заболеваний, то достаточно.
По крайней мере , у меня на двоих детей для лечения разных "простуд" и мелких травм примерно столько и уходит. Просто воровать у детей не надо.
Ответить
Ответить
http://life.pravda.com.ua/society/58762cc429d8f/
Ответить