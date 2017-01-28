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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:дети (2902) финансирование (1091) интернат (40) Кулеба Николай (13)

 На лечение одного ребенка в интернатах предусмотрена 1 гривня в день, - Кулеба

В Украине в детских интернатных учреждениях на лечение одного ребенка предусмотрено финансирование в размере 1 гривни на день.

Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в пятницу на конференции в Херсоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В интернатных учреждениях только 27 гривен в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривни - питание, 1 гривня - лечения и 3 гривни - одежда", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко

Раньше он сообщил, что в течение последних трех лет в Украине государственное финансирование интернатных учреждений для детей ежегодно росло на 1 млрд гривен и в 2016-ом достигло 7 млрд гривен. Кроме того, данные учреждения в 2016 году официально получили также 250 млн гривен благотворительной помощи, которая оказывалась преимущественно на лечение детей и приобретение для них одежды.

Также читайте: 600 тыс. детей проживают на оккупированной территории Украины, - Уполномоченный по правам ребенка Кулеба


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В 2016 році олігархам відшкодували 94,5 млрд грн ПДВ, це тільки грошима і ще на 1,5 млрд грн було зменшено податків! Тобто на олігархів під час війни влада витратила більше ніж на армію та флот разом! Потрібні перевибори Президента та ВРУ які грабують Україну! ПДВ має бути відмінений як найбільш кримінальний та грабіжницький податок на якому заробляє мафія!
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опять чушь с умной мордой несешь?
В соответствии с военным бюджетом на 2016 год, на безопасность и оборону Украины выделено 5% от ВВП - около 113 млрд грн. - это реальные деньги

и разберись что такое "возмещение НДС" и в каких случаях предприятие имеет право на это возмещение. подсказка - налоги предприятие вначале платит государству, а потом получает возмещение на некую разницу. вот что это за разница - ты разберись для начала.
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Немного было лучше, но это вообще куздец! Тырят в смутные времена без памяти.
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Что им там читать? Там бюджет мизерный и ничего не обломится, поэтому интереса никакого.
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Думаешь они ето читают? Они читают когда очередной транш от МВФ придет...ну еще перед выборами вспомнят и забудут...
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А депутати з мільйонними деклараціями беруть допомогу на житло!!!
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«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы

Хакеры из украинской группировки «Киберальянс» получили доступ к электронной переписке Кирилла Фролова - руководителя «Ассоциации православных экспертов» Русской православной церкви Московского патриархата. Из ящика frolov_moskva@mail.ru им удалось получить более десяти тысяч писем за период 2004-2016 годов, которые были переданы волонтерскому сообществу Inform Napalm, а сейчас доступны для всех желающих.
Подробно об Одессе.http://dumskaya.net/news/frolovliks-pravoslavnuyu-chast-antimaydana-i-tra-067809/
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Ага, падлюки, а ви спите не перинах та подушках з $$...$$!!
Згідно з ваших е-дефлорацій!!
ДаЙОШ про ЮЛЬКУ! вона і винувата!!!
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це сама бідна жіночка Всесвіта, кумир лохов
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А че... на Мальдівах так і спасался на лежаке на пляжах....
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Для сравнения озвучьте цифру , сколько забили на лечение 450-ти долбо"бов .
Пусть народ гордится !
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В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает Укринформ.

"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн", - заявил в Херсоне Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на конференции "Исцеляя семью - строим будущее".

Кулеба отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
Почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.
Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.
Минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.
Также Кулеба заявил, что в детских интернатных учреждениях предусмотрено финансирование в день на ребенка всего 27 гривен.
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В новосибирской больнице ребенка привязали пластырем к кровати, чтоб не следить за ним, это же #залесская_медицина
https://prmira.ru/news/v-novosibirskoj-bolnice-rebenk..
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у залещан с рождаемостью плоховато, но это только верхушка айсберга, т.к. даже те показатели которые есть обеспечивает кавказ и выходцы из средней азии, в то время как исконные мокшемонгольские помеси вырождаются от бояры.
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А сколько предусмотрено на содержание одного порошеновского нацгвардейца?
От и думайте, не полицейское ли государство строит свин.
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Пока пенсионеры гибнул как мухи, пока в Украине царит голод и нищета, пока 95% украинцев живут за гранью бедности, пока идет кровопролитная война, борец с Путиным, Патриот Украины и наш слуга, - Олег Ляшко купил себе дом и два земельных участка стоимостью $15 млн. в пгт Козин Киевской области.
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значить гривна чого-то "стоіт"- це вам не долар...
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А на зарплату директора УБЫТОЧНОГО Нафтогаза выделяют 100 тысяч гривен. В ДЕНЬ!!!
И это не юмор...
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Больше трёх .Ты забываешь выплату на всякую херню , вроде представительских расходов .
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Ему пофиг. ,,четамухохлов,,-это как проснуться утром.
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комуто 1 гривна на лечение а таким как Коболев 2 ляма на зарплату
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В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое. Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
В Украине за годы ее независимости численность детского населения снижается с пугающей скоростью, сократившись почти вдвое, сообщает Укринформ.
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9855 грн. в год. на 10 детей в интернате за год тратят как на одного директора НАеБУ в месяц. отакое оно, життя по-новому...
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А деклараций с 6-ю нулями,не занимаясь ни дня бизнесом,кто-то стесняется?Неужели нельзя создать какой-то фонд для решения таких проблем,который бы наполняли богачи?Или для этого нужна воля главного богача?Вот они накрали разными способами,нарушая законы,все про это знают-кто и когда с них спросит?За месяц не заплатишь за свет-было дело,потерялась платёжка,сразу бригада на отключения электричества.Оперативно!
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Желаю этим тварям,чтобы ВСЕ их дети болели и лечили их на эти "деньги".............
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В то же время, содержание одного заключённого в Англии, равно стоимости обучения в Итоне, за тот же промежуток времени. Хочу в тюрьму...аглицкую!)))
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Это уже полный пиз-ц, а харант ничего не желает людям сказать в глаза или бздит на улице появиться т.к. порвут суку на месте.
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А на даже самого паскудненького дерьмопутата - тысяча...
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Мало конечно.
Но если нет серьезных заболеваний, то достаточно.
По крайней мере , у меня на двоих детей для лечения разных "простуд" и мелких травм примерно столько и уходит. Просто воровать у детей не надо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа лечение одного ребенка в интернатах предусмотрена 1 гривня в день, - Кулеба
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