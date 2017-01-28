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 Политика Украины
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Все про:критика (195) сотрудничество (547) Тимошенко (25218) Батькивщина (1836) Народный фронт (1057) оппозиционный блок (278)

 Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - НФ о заявлении Тимошенко

Заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что эта политсила больше не будет ни с кем объединяться, свидетельствует о том, что она и дальше будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батькивщина" не будет объединяться ни с какой политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не расширять свой состав", - убеждены партийцы.

"Совместные голосования фракций "Батькивщины" и "Оппоблока" в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, показывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о "ширке" с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у "регионалов" Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревнованиях за звание лучшего "друга Путина" в Украине. А о прямых отношениях и плодотворном сотрудничестве Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды", - сказано в заявлении.

"То, что "Батькивщина", наконец, нашла себе истинных союзников, может, и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы за власть, опираясь на российские деньги и поддержку", - подчеркнули в "Народном фронте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко

"Что же касается того, что Арсений Яценюк возглавил объединенную оппозицию после победы на выборах Януковича, что Яценюк вместе со всей командой сохранил партию "Батькивщина", предотвратив монополизацию власти тогдашним режимом, это правда. Как и то, что одним из первых решений, принятых после победы Революции достоинства по инициативе лидеров нынешней команды "Народного фронта", стало освобождение из харьковской тюрьмы Юлии Тимошенко. Однако после назначения Арсения Яценюка премьер-министром характерная черта Юлии Владимировны - жадное и неконтролируемое стремление к власти - привела ее в лагерь тех сил, которые не являются украинскими, и Тимошенко занялась системной разрушительной работой против страны", - отметили партийцы.

"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.



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Причем здесь предательство?? Лично голосовал два раза за Юльку,но когда она еле "живая" вылезла с Качановки и сразу в галоп,тут меня прорвало,что не за народ она,а лишь-бы к власти! Ну не уступили ей место ни Порох,ни Яценюк,вот тогда и пошел гавномет в их сторону,она думала,да уверенна была,что ее сразу в презы,а тут раз и облом! Хоть и банили здесь "БОГДАНА",но я с ним во многом согласен,что на сегодня не видно и близко лидера,который за НАРОД,одни барыги и Юлька в первых рядах,так что не сильно рвите за нее одно место! Вчера лично просматривал ее обязательства перед МВФ(после "Черного зеркала,когда Кужель за нее драла свой зад),таки точно она обещала продажу земли,а сейчас вопит: НЕЛЬЗЯ,НЕ ДАДИМ!!!! Короче----все рвутся к кормушке любыми способами!!!!
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такое же дерьмо косатое как и соевый барыга. Имеет свою секту упоротых свидетелей экономических чудес от бахини Воны, где то в раёне 10% населения. Ещё процентов 10% симпатизируют ей типа так - юля гавно но гавно лутше поросяты соевого. Ну типа меньшая куча дерьма. Но реально рейтинги этой путинской косервы очень низкие, как и барыги. Большинство народа все таки здраво понимает что эта косатая профурсетка это пиздец для Украины.
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А на що ще здатні наші політики, крім того, щоб гавном кидатись одне в одного? Дожились уже, що такі клоуни, як Савченко в Верховній Раді, та ще й пропутінські ідеї висказує час від часу. Чому в політиці немає професіоналів?
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Тимошенко профессионал в подписании контрактов, когда миллиарды переплачивали Рашке за одну подпись. ЮВТ неплохой откат получила явно.
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вот не понятно ЗАЧЕМ эти бурбахнуто-тетерухнутые вякнули????
Промолчали бы в тряпочку и НЕ получили бы свою порцию дерьма.
Вас ненавидит не только пЭця.........вас реально ненавидит ВСЯ страна с вашим "экономическим чудом" яйценюхом.
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Чекаємо переїзду авіаконструкторів "Антонова" в Росію, - віце-прем'єр РФ


В Росії готові прийняти і всім забезпечити авіаконструкторів славетного українського підприємства "Антонов".
Таку заяву зробив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін під час відвідування Воронезького акціонерного літакобудівного товариства, пише "ТАСС".
"Ми чекаємо переїзду у Росію українських авіаконструкторів, що створювали "Ан". Ми готові їх прийняти і всім забезпечити, щоб не вмерла школа Антонова", - сказав він.http://24tv.ua/chekayemo_pereyizdu_aviakonstruktoriv_antonova_v_rosiyu__vitsepremyer_rf_n775907
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п.с.
Дмитро Ківа. Останній конструктор
З 1 жовтня 2016 р. посади генконструктора на ДП "Антонов" більше немає… До речі, повноваження генконструкторів визначалися розпорядженням Кабміну, тому ліквідація посади керівництвом ДК "Укроборонпром" виглядає, м'яко кажучи, не вповні легітимною. По суті, ліквідація цієї посади на ДП "Антонов" не означає ліквідації посади Генерального конструктора літакобудування України та Положення про генконструкторів, яке регламентує міжвідомчу взаємодію.
Однією з ланок у збереженні антонівської школи став період роботи генеральним конструктором літакобудування України Дмитра Ківи. Заслужений діяч науки, Герой України, академік Національної академії наук України (до речі, єдиний з профілем літакобудування), він стояв біля штурвала вітчизняного літакобудування впродовж 11 років. До того Дмитро Семенович понад 18 років був першим заступником генконструктора Петра Балабуєва, а в цілому (не рахуючи навчання в Харкові) віддав літакобудуванню 57 років. Утім, його місія ще не закінчена - він планує працювати в Азербайджані та, не виключено, зможе вплинути на реалізацію солідного проекту з передачі в цю країну технології виробництва нового військового транспортника - Ан-178. Як у 1990-х роках зовнішньоекономічна діяльність, і, зокрема, передача технології виробництва Ан-140 Ірану, врятувала фірму "Антонова", так і нині цей великий проект може стати свіжим вітром у вітрила та дозволить фірмі розвиватися. До речі, переговори як щодо іранського, так і щодо азербайджанського проекту вів саме Ківа.
Більше читайте тут: http://gazeta.dt.ua/personalities/dmitro-kiva-ostanniy-konstruktor-_.html
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Барига краще вкраде ще десяток мільярдів, але на розвиток літакобудування не дасть. А Юля підтримувала у свій час Антонов...
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В цій країні немає на кого сподіватись, звідси треба втікати. В людей зараз таке в голові:краще за кордоном мити посуд і жити по-людськи, ніж тут - на Батьківщині, але держава ставиться до тебе, як до безправного раба.
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Уёпуй тварь козломордая. Чище будет
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Ето ж новенький троль Скорее всего с интерната для дэбилов На галоперидол зарабатывает У него приступ Но ничего его санитары и сопалатники Прошурудят слегонца И оно станет поспокойнее
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тварь козломодая - это липецкая барыга вальцман, который на подмахе у пукина..
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Думаю ви праві. Найблищій рік буде найважчім. Ще в цьому році Рашка має накритись, тоді можна буде повертатись
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Батькiвщину нужно вместе с Оппо отправлять по дороге коммунистов им всем рубли дороже гривны будут.
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А Юлі просто хочеться жіночого, звичайного щастя. Такого легітимного, п'ятирічного щастя (це з Кварталу прикол)
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Вся беда наша в том,что видим лишь плохое,хорошее как-то не замечается,хотим все и сразу,но так не бывает. У меня есть знакомые и с США,и Европы(Польша,Германия,Италия),но все в шоке,когда видят тачки на которых вышивают в Украине,у них столько нету как у нас и живут они ни на показуху,а по необходимости,и не жируют особенно,а скромно,и экономят на всех комуналках-- почерному,потому как дорого у них это! Конечно,бесспорно--- уровень жизни у них повыше чем у нас,но и у них если сравнивать Италию и Германию-- очень большая разница. Я для политиков сделал-бы одно------ОТПРАВИЛ ВСЕХ НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ В АТО!!! и не в штаб,а на передок,кто вернется---тот наш,а кто нет .......
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.ВИТЯ,ЮЛЯ,ВИТЯ ,ПЕТЯ,ЮЛЯ...БРАТЦЫ!!! МЫ 20 ЛЕТ ВЫБИРАЕМ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ,НО СИТУАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ХУЖЕ.И ВСЕГДА ЕСТЬ ОТГОВОРКА---"а кого выбирать?некого? лучше кого нибудь из этих .они хоть и ворье,зато лапшу на уши вешают красиво".ПЕРЕСТАНЬТЕ СРАТЬСЯ И ДОКАЗЫВАТЬ ЧЬЕ ГОВНО ЛУЧШЕ ПАХНЕТ.ГОВНО ОНО И ЕСТЬ ГОВНО.НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ ЗА НОВЫХ.ЗА ТЕХ КТО НЕ ЗАМАЗАН.ЛИЧНО Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СААКАШВИЛИ.ЕГО СЕЙЧАС ОТЛУЧИЛИ ОТ ЭФИРА И ПЫТАЮТСЯ ВСЯЧЕСКИ ЗАМАЗАТЬ ДЕРЬМОМ.ЗНАЧИТ ЗА НЕГО СТОИТ ПОБОРОТЬСЯ.ЗНАЧИТ ОНИ РЕАЛЬНО ЕГО БОЯТСЯ.
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а шо там с петицией где эту свихнутую клептократку хотели отправить послом в зимбабве она помница дохера голосов набрала..хули эту кремлёвскую профурсетку туда ещё не запихнули ггг
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свихнутая клептоманка - это кто?? собутыльница поросенко - гонтарева??
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Только я один в стране верю всему народному фронту и лично Арсению,вижу их беспросветную работу во благо государства и простого украинца,евровал построенный фракцией и их победы над высокоставленнымты коррупционерами,или есть ещё кто-то?Отзовитесь однодумцы!!!
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Что Юля заключила кабальные соглашения с путиным пл газу - факт. До 2019 года, до сих пор расхлебываем.
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Врешь дырявый троляка Мы расхлебываем жадобу алчных временщиков Во главе с Петручио
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Мы расхлёбываем тупость козломордых уродов типа тебя. Всех вас вместе с вождём Йулей отправить в крематорий
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Петух иди Юльке между ног Не провоцируй дырявый За что тебе минстець бабки плотит Ты ж клинический идиот
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Це з Кацапії, аутсорсінг мінстеця. Він не знає української взагалі
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І коли ж ВОНО нарешті здохне?...😕😕😕
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Що, Стець сказав Юлю до смерті затролити, тільки тоді заплатить? Співчуваю тобі...
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А ВЕДЬ АНТИНАРОДНЫЙ ФРОНТ ДАЖЕ ТУТ УМУДРИЛСЯ ПОКАЗАТЬ СВОЁ ПРОРОССИЙСКОЕ НУТРО. ОЗВУЧИВ РОССИЙСКУЮ ПЕРЕКРУЧЕННУЮ ВЕРСИЮ ИЗРЕЧЕНИЯ ГОСПОДНЕГО ИЗ БИБЛИИ.
ЗАПОМНИТЕ, ПРАВИЛЬНО ЗВУЧИТ И ИМЕЕТ СМЫСЛ - КТО ПРОТИВ НАС, ТОТ НЕ СНАМИ.
ВСЁ. А ВАШЕ - КТО НЕ СНАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС ВЫБРОСЬТЕ ИЗ СВОИХ СВЕТЛЫХ ГОЛОВОК СОВСЕМ. НАВСЕГДА.
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Досягнення
Тимошенко-прем'єра першої каденції23.12 25 січня 2017Красномовна
відповідь абинеюлям. Написано з відкритого джерела, а саме української версії
вікіпедії. Все складено по полицях, перевірити можете самі по посиланню
з джерелами звідки ця інформація. Отже, перше прем'єрство з 4 лютого 2005 р. по 8
вересня того ж 2005 р. - тобто при посаді всього 7 місяців, а зроблено: Збільшення
доходів бюджету майже на 70% (за підсумками 2005 загальна сума доходів Державного
бюджету зросла на 49,6%, а доходи загального фонду Держбюджету - на 62,4%). Підвищення
зарплат, пенсій (більш ніж на 73%), стипендій (понад 36%) (у вересні-2005
порівняно з червнем 2004)%). Збільшення грошового забезпечення низці категорій військовослужбовців на 200%. В 2005 р. уряд в 12 разів підвищив розмір "одноразової
допомоги при народженні дитини": до 1.1.2004 - 320 долларов; Після
1.1.2004 - 684 $; 1.4.2005 - 8497, 6 $; 1.1.2008 - 12240 $ (на першу
дитину), 25000 $ (на другу), 50000 $ (на третю).Кампанія
"Контрабанда - стоп", та виведення з тіні "олігархічного бізнесу". У цей
час Громадська рада при Державній митній службi України (згодом
переформатована у Громадську колегію) була сформована здебільшого з
представників малого та середнього бізнесу. Прибутки митниці збільшилися на 73%, надходження податку на додану вартість зросли
удвічі. Заяви про необхідність масової реприватизації 3000
підприємств. У результаті державі було повернуто контроль лише над найбільшим
металургійнім комбінатом "Криворіжсталь" (який перепродали в жовтні-2005 в
шість разів дорожче, тобто дорожче на 4 млрд дол.; а за увесь період
приватизації 1991-2004 "надходження від приватизації в Україні" склали лише 8.5
млрд дол.).
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Надоело быдло путинососное своими высерами. Пистуй к братам на лентусру
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Поклонники жопоблока, белого братства богини Йюли - быдло тупорылое козломордое. Вся надежда на законы природы. Дохнут же твари, но не так быстро. Эволюция, пониматли.
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Я проработал еще в союзе 22-а года на предприятиях с очень хорошей зарплатой,а потом захотелось стать бизнесменом и после 23-х лет предпринимательства вышел на пенсию с огромнейшей пенсией,аж 1120грн!!!!!! Сказали,что предпринимательство сожрало все хорошие мои показатели,вот так и в Юльки,подписание газового контракта сожрало все ее заслуги(половина из них---ФЕЙК!!!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВидимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - НФ о заявлении Тимошенко
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