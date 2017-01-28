 Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - НФ о заявлении Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".
"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батькивщина" не будет объединяться ни с какой политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не расширять свой состав", - убеждены партийцы.
"Совместные голосования фракций "Батькивщины" и "Оппоблока" в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, показывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о "ширке" с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у "регионалов" Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревнованиях за звание лучшего "друга Путина" в Украине. А о прямых отношениях и плодотворном сотрудничестве Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды", - сказано в заявлении.
"То, что "Батькивщина", наконец, нашла себе истинных союзников, может, и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы за власть, опираясь на российские деньги и поддержку", - подчеркнули в "Народном фронте".
"Что же касается того, что Арсений Яценюк возглавил объединенную оппозицию после победы на выборах Януковича, что Яценюк вместе со всей командой сохранил партию "Батькивщина", предотвратив монополизацию власти тогдашним режимом, это правда. Как и то, что одним из первых решений, принятых после победы Революции достоинства по инициативе лидеров нынешней команды "Народного фронта", стало освобождение из харьковской тюрьмы Юлии Тимошенко. Однако после назначения Арсения Яценюка премьер-министром характерная черта Юлии Владимировны - жадное и неконтролируемое стремление к власти - привела ее в лагерь тех сил, которые не являются украинскими, и Тимошенко занялась системной разрушительной работой против страны", - отметили партийцы.
"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.
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Промолчали бы в тряпочку и НЕ получили бы свою порцию дерьма.
Вас ненавидит не только пЭця.........вас реально ненавидит ВСЯ страна с вашим "экономическим чудом" яйценюхом.
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В Росії готові прийняти і всім забезпечити авіаконструкторів славетного українського підприємства "Антонов".
Таку заяву зробив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін під час відвідування Воронезького акціонерного літакобудівного товариства, пише "ТАСС".
"Ми чекаємо переїзду у Росію українських авіаконструкторів, що створювали "Ан". Ми готові їх прийняти і всім забезпечити, щоб не вмерла школа Антонова", - сказав він.http://24tv.ua/chekayemo_pereyizdu_aviakonstruktoriv_antonova_v_rosiyu__vitsepremyer_rf_n775907
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Дмитро Ківа. Останній конструктор
З 1 жовтня 2016 р. посади генконструктора на ДП "Антонов" більше немає… До речі, повноваження генконструкторів визначалися розпорядженням Кабміну, тому ліквідація посади керівництвом ДК "Укроборонпром" виглядає, м'яко кажучи, не вповні легітимною. По суті, ліквідація цієї посади на ДП "Антонов" не означає ліквідації посади Генерального конструктора літакобудування України та Положення про генконструкторів, яке регламентує міжвідомчу взаємодію.
Однією з ланок у збереженні антонівської школи став період роботи генеральним конструктором літакобудування України Дмитра Ківи. Заслужений діяч науки, Герой України, академік Національної академії наук України (до речі, єдиний з профілем літакобудування), він стояв біля штурвала вітчизняного літакобудування впродовж 11 років. До того Дмитро Семенович понад 18 років був першим заступником генконструктора Петра Балабуєва, а в цілому (не рахуючи навчання в Харкові) віддав літакобудуванню 57 років. Утім, його місія ще не закінчена - він планує працювати в Азербайджані та, не виключено, зможе вплинути на реалізацію солідного проекту з передачі в цю країну технології виробництва нового військового транспортника - Ан-178. Як у 1990-х роках зовнішньоекономічна діяльність, і, зокрема, передача технології виробництва Ан-140 Ірану, врятувала фірму "Антонова", так і нині цей великий проект може стати свіжим вітром у вітрила та дозволить фірмі розвиватися. До речі, переговори як щодо іранського, так і щодо азербайджанського проекту вів саме Ківа.
Більше читайте тут: http://gazeta.dt.ua/personalities/dmitro-kiva-ostanniy-konstruktor-_.html
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Це брехня. Юля дала відповіді на найбільш незручні для себе питання.
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ЗАПОМНИТЕ, ПРАВИЛЬНО ЗВУЧИТ И ИМЕЕТ СМЫСЛ - КТО ПРОТИВ НАС, ТОТ НЕ СНАМИ.
ВСЁ. А ВАШЕ - КТО НЕ СНАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС ВЫБРОСЬТЕ ИЗ СВОИХ СВЕТЛЫХ ГОЛОВОК СОВСЕМ. НАВСЕГДА.
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Тимошенко-прем'єра першої каденції23.12 25 січня 2017Красномовна
відповідь абинеюлям. Написано з відкритого джерела, а саме української версії
вікіпедії. Все складено по полицях, перевірити можете самі по посиланню
з джерелами звідки ця інформація. Отже, перше прем'єрство з 4 лютого 2005 р. по 8
вересня того ж 2005 р. - тобто при посаді всього 7 місяців, а зроблено: Збільшення
доходів бюджету майже на 70% (за підсумками 2005 загальна сума доходів Державного
бюджету зросла на 49,6%, а доходи загального фонду Держбюджету - на 62,4%). Підвищення
зарплат, пенсій (більш ніж на 73%), стипендій (понад 36%) (у вересні-2005
порівняно з червнем 2004)%). Збільшення грошового забезпечення низці категорій військовослужбовців на 200%. В 2005 р. уряд в 12 разів підвищив розмір "одноразової
допомоги при народженні дитини": до 1.1.2004 - 320 долларов; Після
1.1.2004 - 684 $; 1.4.2005 - 8497, 6 $; 1.1.2008 - 12240 $ (на першу
дитину), 25000 $ (на другу), 50000 $ (на третю).Кампанія
"Контрабанда - стоп", та виведення з тіні "олігархічного бізнесу". У цей
час Громадська рада при Державній митній службi України (згодом
переформатована у Громадську колегію) була сформована здебільшого з
представників малого та середнього бізнесу. Прибутки митниці збільшилися на 73%, надходження податку на додану вартість зросли
удвічі. Заяви про необхідність масової реприватизації 3000
підприємств. У результаті державі було повернуто контроль лише над найбільшим
металургійнім комбінатом "Криворіжсталь" (який перепродали в жовтні-2005 в
шість разів дорожче, тобто дорожче на 4 млрд дол.; а за увесь період
приватизації 1991-2004 "надходження від приватизації в Україні" склали лише 8.5
млрд дол.).
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