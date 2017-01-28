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 Политика Украины
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Все про:критика (194) сотрудничество (547) Тимошенко (25218) Батькивщина (1836) Народный фронт (1057) оппозиционный блок (278)

 Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - "Народный фронт" о заявлении Тимошенко

Заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что эта политсила больше не будет ни с кем объединяться, свидетельствует о том, что она и дальше будет сотрудничать с "Оппозиционным блоком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батькивщина" не будет объединяться ни с какой политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не расширять свой состав", - убеждены партийцы.

"Совместные голосования фракций "Батькивщины" и "Оппоблока" в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, показывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о "ширке" с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у "регионалов" Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревнованиях за звание лучшего "друга Путина" в Украине. А о прямых отношениях и плодотворном сотрудничестве Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды", - сказано в заявлении.

"То, что "Батькивщина", наконец, нашла себе истинных союзников, может, и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы за власть, опираясь на российские деньги и поддержку", - подчеркнули в "Народном фронте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко

"Что же касается того, что Арсений Яценюк возглавил объединенную оппозицию после победы на выборах Януковича, что Яценюк вместе со всей командой сохранил партию "Батькивщина", предотвратив монополизацию власти тогдашним режимом, это правда. Как и то, что одним из первых решений, принятых после победы Революции достоинства по инициативе лидеров нынешней команды "Народного фронта", стало освобождение из харьковской тюрьмы Юлии Тимошенко. Однако после назначения Арсения Яценюка премьер-министром характерная черта Юлии Владимировны - жадное и неконтролируемое стремление к власти - привела ее в лагерь тех сил, которые не являются украинскими, и Тимошенко занялась системной разрушительной работой против страны", - отметили партийцы.

"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.



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Та Тимошенко вже нічим не могла здивувати людей тому рішилась на таке! Це останнє що можна було зробити мабуть! Ніколи не думав шо Тимошенко дійде до такого, але згадати тільки як вона Фірташа любила, то стає все на свої місця!
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А уж как Петя его любил, так тут порнушку снимать можно.
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ВРОТФРОНТОВСКИЯ конвульсії??? ГыыыЫЫЫ...

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Чудо! Йуля пошла! Свершилось чудо!!! Йй-уу-ляяяя!

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Эх, как даме хочется власти и чтобы с ней не делиться! Была у Ющенка премьером. Могла спокойно добыть премьером до конца его срока или хотя бы подольше, заработать авторитет, себя показать. А потом - в Президенты. Этим путем на Банковую прошел сам ЮЩ. Но даме хотелось полной власти и быстро, началось копание под Юща....Итоги мы помним: двое дрались и победил третий.
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Як я подивлюсь, що у Путіна, Юлі і Савченко є одна спільна риса характеру - величезні амбіції і гігантська пиха
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Досада. В сотый раз НФ так и не смог оторвать свой рейтинг от плинтуса.)))) А если серьезно, наличие в Раде Оппоблока после Майдана прежде всего и был организован нынешней верхушкой в ответ на договоренности после бегства овоща поддержать кандидатуру Турчинова на пост и.о. президента. Не у всех, к счастью, короткая память.
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ЮВТ конечно замочит всех оппонентов чтоб любой ценой пробитая к высшей власти. Это мы уже поняли
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Тимошенко хочется к власти и она готова на любые союзы абы быстрее прийти к власти. Но только у неё были возможности, была власть и использовала она их не лучшим образом, это мягко говоря.
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Юля вже зовсім з глузду з'їхала? Як можна товаришувати з опоблоком? Вона хай ще скаже що допоможе легитимного повернути, це взагалі буде новина номер один для цілого світа!
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как раз товарищує с оппаблоком - бпп (партия пукина-поросенко)..
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Пізно пити "Боржомі" - Юліну репутацію уже не врятуєш. Як політик вона пропахлась нафталіном...
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Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - "Народный фронт" о заявлении Тимошенко
Не видимо, а точно, как будто в этом еще кто-то сомневается.
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Поддерживаю очень точное заявление Народного фронта. Всё так.
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Такое ощущение, что ЮВТ прям свою тарелку нашла, когда начала с ОП сотрудничать.
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Вам ригошоколадные пиздно пить боржоми. ВЫ СЕБЯ ПОКАЗАЛИ В ПОЛНОЙ КРАСЕ!!
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Савченко не дарма видно до Тимошенко в партію пішла, Надію завербували і видно вона лідера своєї партії теж нормально пропрацювала! Такими темпами ми делаке підемо!
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Однозначно риго-бариги єдиним фронтом виступають проти "вароффки". Гниломорде ч м о, допомогло Хаму пийти до влади! Про якусь "ширку" тут "звиздять". В як бути з _ "Два віктора - одна Україна"?А забулося, як "кроля" всією оппозицією тримали за руки і за ноги, щоб воно не сіло в кресло премьер-міністра в уряді Хама в кінці 2013 року? В нас було вже пять презиків, саме презиків! Кравчук - 4 роки, кучма - 10 років, іуда - 5 років, хам - 4 роки і нинішній - майже три роки! А "вароффка" - пів року в 2005 році і два - в 2008-09 роках - премьер-міністром. І це при лютих друзях іуди з одного боку і ригонутих - з другого. До того ж, мирова криза! І що, в тій дупі, в якій зараз знаходиться Україна, Юлька винна? Люди, та ви що?
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Зате всьо в шєкаладє сягодня у нас бо війна і пуТлєр нападьоть тому не гойдайте човен бо Шатун випадьоть.
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Яценюк, пока
Тимошенко сидела в тюрьме, сыграл роль «козла-провокатора».

Яйценюк с его
НФ - это второй эшелон ПР, который скорее всего финансировался Фирташем и Ко.
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Юля, так а шо тебе ответили в суде, в который ты, раз в год, носишь тонны макулатуры и торжественно, перед камерами, заявляешь, что в этот раз ты уж точно решишь вопрос с необоснованно высокими тарифами?
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поросенко - дважды предал Майдан, а в 2004 году - один из первых преребежал к януковичу..
поэтому, и поросенко, и янукович - одинаково ненавидят Тимошенко..
поросенко - это помесь вора и хама януковича, а так же - труса и предателя ющенко..
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Це взагалі важко уявити, але видно вони щось домовилися, якщо Юля хоче в такій жорстокій спарці працювати, але для Юлі це не дивно, вона з Кремлем, як у своїй тарілці! Але що з того толку взагалі не буде, шкода мені Тимошенко!
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Мало толку, що вигнали Яника. Треба було займатись УСІМА РИГАМИ. Бачте, скільки від них зараз зла
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Только в усмерть тупой дебил может понять словосочетание "не будем объединяться" в словосочетание "будем объединятся".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВидимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - "Народный фронт" о заявлении Тимошенко
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