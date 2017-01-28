 Видимо, "Батькивщина" и дальше намерена работать в жесткой спайке с "Оппозиционным блоком", - "Народный фронт" о заявлении Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".
"Народный фронт" расценивает заявление Юлии Тимошенко о том, что "Батькивщина" не будет объединяться ни с какой политической силой, как констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Тимошенко с "Оппозиционным блоком" и в дальнейшем будет работать в жесткой спайке и не расширять свой состав", - убеждены партийцы.
"Совместные голосования фракций "Батькивщины" и "Оппоблока" в парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами, показывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о "ширке" с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у "регионалов" Януковича, который не мог терпеть конкуренции в соревнованиях за звание лучшего "друга Путина" в Украине. А о прямых отношениях и плодотворном сотрудничестве Юлии Владимировны с Виктором Медведчуком, кумом российского фюрера, ходят целые легенды", - сказано в заявлении.
"То, что "Батькивщина", наконец, нашла себе истинных союзников, может, и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы за власть, опираясь на российские деньги и поддержку", - подчеркнули в "Народном фронте".
"Что же касается того, что Арсений Яценюк возглавил объединенную оппозицию после победы на выборах Януковича, что Яценюк вместе со всей командой сохранил партию "Батькивщина", предотвратив монополизацию власти тогдашним режимом, это правда. Как и то, что одним из первых решений, принятых после победы Революции достоинства по инициативе лидеров нынешней команды "Народного фронта", стало освобождение из харьковской тюрьмы Юлии Тимошенко. Однако после назначения Арсения Яценюка премьер-министром характерная черта Юлии Владимировны - жадное и неконтролируемое стремление к власти - привела ее в лагерь тех сил, которые не являются украинскими, и Тимошенко занялась системной разрушительной работой против страны", - отметили партийцы.
"Народный фронт" заявляет, что и впредь будет бороться против "пятой колонны" российского агрессора в украинской политике и разоблачать ее примитивные манипуляции и ложь", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.
3699 142
"Батькивщина" больше не будет ни с кем объединяться, - Тимошенко(229)
"Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко(491)
Необходимо расширить "нормандский формат", давайте приглашать туда администрацию нового президента Трампа, - Бойко(106)
Кремлевские мальчики, МИД РФ уполномочен заявить, коктейль в Давосе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(12)
Раскол Оппоблока. Террариум единомышленников(0)
Вилкул и Шурма хотят снять Супрун с должности и.о. министра здравоохранения(135)
Социологи выяснили, в ком украинцы видят новых политических лидеров(392)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Такі знайомі пики
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не видимо, а точно, как будто в этом еще кто-то сомневается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тимошенко сидела в тюрьме, сыграл роль «козла-провокатора».
Яйценюк с его
НФ - это второй эшелон ПР, который скорее всего финансировался Фирташем и Ко.
Ответить
Ответить
Ответить
сашко дрыщатык...
Ответить
Ответить
поэтому, и поросенко, и янукович - одинаково ненавидят Тимошенко..
поросенко - это помесь вора и хама януковича, а так же - труса и предателя ющенко..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить