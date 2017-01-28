 14-летняя жительница Казатина выбросила своего новорожденного ребенка с 5-го этажа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, сегодня ночью 14-летняя жительница Казатина в своей комнате родила ребенка и выбросила его из окна 5-го этажа. Когда ее состояние ухудшилось вследствие возникшего кровотечения, родители вызвали скорую помощь. По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. Тело мертвого ребенка было обнаружено возле дома.
По словам начальника Казатинского отделения полиции Олега Швеца, девочка воспитывалась в благополучной семье.
Открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
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7-9 месяц.. НЕ видели живота???
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а папа на работе, мама по дому, девочка походу даже не знает чей ребенок.
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Родителей таких сучек судить надо за полное отстранение воспитания и от ответственности за ребенка который растет таким же ЧМО как и они сами.
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уж лучше б попыталася продать...
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Занимайся своими детьми сам, не надейся на садик и школу. Там преподы со своими собственными проблемами.
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