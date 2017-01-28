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 Происшествия, Общество
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Все про:Винницкая область (362) дети (2902) несовершеннолетние (55) подростки (127) Нацполиция (5665) роды (34) убийство (4601)

 14-летняя жительница Казатина выбросила своего новорожденного ребенка с 5-го этажа

В Винницкой области несовершеннолетняя мать выбросила из окна своего новорожденного ребенка. Ребенок погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, сегодня ночью ​​14-летняя жительница Казатина в своей комнате родила ребенка и выбросила его из окна 5-го этажа. Когда ее состояние ухудшилось вследствие возникшего кровотечения, родители вызвали скорую помощь. По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. Тело мертвого ребенка было обнаружено возле дома.

По словам начальника Казатинского отделения полиции Олега Швеца, девочка воспитывалась в благополучной семье.

Открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

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эээ.. По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице....???

7-9 месяц.. НЕ видели живота???
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у нас сразу после 9го одна родила. до приезда скорой думали аппендицит. всегда имела лишний вес. но там сложно было семью назвать благополучной. но и не такой, где можно было ожидать подобное
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так оно ж "несовершеннолетнее", как сажать???
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Зачем грех на душу брать, стерилизовать и все пусть бегает мужиков радует
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Воспитывать и доверительно относиться к детям надо. Что-то много желающих убивать развелось.
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В 14 родила. Забеременела в 13, итатся начала в 12. Убить родителей к опанай матери.
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Родители должны были на нее пояс верности надевать?
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для этого у поколения некст есть интернет.
а папа на работе, мама по дому, девочка походу даже не знает чей ребенок.
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не важно это,что там у них есть.У них есть даже предмет "основы здоровья" в школе, где старые строители коммунизма просто обязаны им об этом говорить.НО,родители....какая работа и какое по дому,дочь и внуки самое дорогое что есть на свете,и любую ситуацию решить можно,в нормальной семье.
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Для таких не пояс верности, а нужен ремень кожаный по заднице. Воспитывать надо вовремя. Если между ног зудит и в голове пусто, то это не оправдание для секса в детстве и тем более для убийства младенца.
Родителей таких сучек судить надо за полное отстранение воспитания и от ответственности за ребенка который растет таким же ЧМО как и они сами.
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Ну зачем же сразу так сразу, для начала нужно было воспитанием этой iстоты заняться :, а уж апасля, хотя если эти потенциальные бабушка с дедушкой не заметили беременности своей прынцэсы, не трудно догадаться, чем они глаза заливали вместе с курвой малолетней.
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В нормальних сім"ях дівчата починають так шпілиться, більше від оточення (школа,вулиця) залежить ,а не від бальків.
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Залещанин, ты в курсах, что Перепелица был из украинского села Яблоневка?
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Цензор! Коменты убери, не позорься. Нечего устраивать пляски на костях.
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Гоша - подними статистику в ДФ.
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По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. Да там родители должны сесть в первую очередь а не мать.
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пля, накуй, йопнуцца й не встать,
уж лучше б попыталася продать...
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Должны быть наказаны родители. А дурочку малолетнюю, к психологу. Если бы девочка не боялсь бы родителей, а горе-родители не третировали ее, такого бы не случилось. Разговаривать с детьми надо, а не орать или спихивать на интеренет и школу.
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"Благополучная семья". Согласна с Вами - при всем "благополучии" просто боялся ребенок сказать родителям....
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И сколько таких "благополучных" с виду? Пока деньги будут выше морали, таих случаев будет миллионы.
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прочитал "14-летняя жительницы Казантипа..." ... ппц
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Займатись дітьми треба регулярно. Кричати, бити, це всі вміють... Батьків до відповідальності притягти-однозначно
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Можно вести себя с детками "благородно", не шпиёнить, не вмешиваться, не обращать внимания на друзей, а потом сразу тынц! И уже слишком поздно, тебя просто послали.
Занимайся своими детьми сам, не надейся на садик и школу. Там преподы со своими собственными проблемами.
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Без детей нет будущего. А с этим у страны ситуация аховая. В Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое.
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Еще нарожаю, - сказала дивчина затянувшись сигаретой...Мы нарожаем !,- поправил ее новый друг и взяв ее за руки потянул на чердак..
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Була б дитинка ... А тепер на все життя тавро дитинковбивці.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия14-летняя жительница Казатина выбросила своего новорожденного ребенка с 5-го этажа
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