 Украинская биатлонистка Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
В гонке преследования Джима уступила россиянке Ирине Старых, обогнав при этом другую российскую биатлонистку - Светлану Слепцову.
Напоминаем, вчера Юлия завоевала золотую медаль чемпионата Европы в спринтерской гонке.
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