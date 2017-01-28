EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова
 Спорт
  886  11
Все про:биатлон (88) женщины (514) спорт (1529)

 Украинская биатлонистка Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы

Украинская спортсменка Юлия Джима завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

В гонке преследования Джима уступила россиянке Ирине Старых, обогнав при этом другую российскую биатлонистку - Светлану Слепцову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил

Напоминаем, вчера Юлия завоевала золотую медаль чемпионата Европы в спринтерской гонке.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Старых и Логинов с РФ после дискалификации из-за допинга вернулись, вот и выиграли... за старое опять взялись, по честному ни на что не способны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапку на допінгу спалять і золото буде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Джима Слепцову только подранила, но и сама подставилась под Старых" - так точнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Порошенко уже не поздравляет если с серебром?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинская биатлонистка Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы
 Облако тегов
армия РФ Батькивщина взятка граница дети добровольцы Донбасс Закарпатье Киев Крым Минобороны налоговая милиция Нацполиция ОБСЕ обстрел оккупация Парубий Порошенко разведка Россия санкции СБУ смерть СНБО стрельба суд США Тимошенко Трамп Турчинов
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти