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 Политика Украины
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Все про:объединение (160) сотрудничество (547) Тимошенко (25218) Батькивщина (1836)

 "Батькивщина" больше не будет ни с кем объединяться, - Тимошенко

Партия "Батькивщина" больше не будет объединяться ни с одной политической силой, чтобы не нести ответственность за действия других политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

"Нельзя брать ответственность за других политиков, ведь потом они впадают в коррупцию, сохраняют старую систему, а ответственность за это приходится нести мне", - сказала она.

Тимошенко выразила сожаление по поводу того, что в свое время поддержала на президентских выборах Виктора Ющенко, а также дала согласие на объединение с Арсением Яценюком, который "на мощности "Батькивщины" прошел в парламент, провел своих коррупционеров и стал премьер-министром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко

"Никакого объединения и никакого взятия на себя ответственности за других людей, в которых я сейчас даже уверена! Нельзя ни за кого давать гарантии", - подчеркнула парламентарий.

При этом, по ее словам, партия будет сотрудничать с демократическими силами и политиками. "У "Батькивщины" есть партнеры: мы абсолютно четко сотрудничаем, например, с Валентином Наливайченко и будем идти вместе. Мы сотрудничаем с Сергеем Тарутой: у нас общие взгляды. Мы будем находить таких людей, но я лично ни за кого больше брать ответственность не буду. Только за себя! Я уверена в своих силах, в своей команде, которая не предала меня в трудные времена", - подытожила Тимошенко.
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Подивись її біографію,з якого гніздечка ця зозульку вилитіла ))))
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Это уже ни для кого не новость. Только как она себя ведёт перед пенсионерами, хоть бы совесть имела
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В довершении всего сказанного,отмечу. Что те, кто состоит в Батькивщине,будут отвергать любые доводы ,надеясь получить место повыше позже.Тоже самое будут делать ,шоколадники. Я же,ни к одной партии не отношусь. Так,что логика для партийных не работает.Они работают на партии.
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Тролі мінстеця аж підплигують від бажання вилити на Юлю побільше бруду. Це є їх зіркова година! Найбільший тариф!
30 000 тролєй Стеця, що лише тим і займаються, що вигадують на Юлю різну мерзоту. За гроші платників податків. Думаю повернуть зароблене у п"ятиразовому розмірі по суду. Або примусові роботи(дорбуд))
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Вы действительно так думаете?))))))))))) А вы не допускаете мысли, что пэтя, понимая, что шансов выиграть выборы у него -0,0001%, но абсолютно не желая попасть в тюрягу, нашел способ уберечь себя от преследований путем мирной сдачи (передачи) своего президентства именно бабе юле, как более или менее подходящей соучастнице, из этой всей шайки-лейки (пэте больше ставить просто не на кого), и поэтому минстецю и дана команда начать пиар Воной, как положительный так и отрицательный, дабы прокачать лохторат и надуть ему в уши именно всю такую непогрешимую НашуЮлю?
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Правильное решение. Просто будут получать свое бабло. Молодцы ребята!
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Веб пресконференція Тімошенко від 23.01.2017р.

Для тих, у кого є якісь до Юлі питання. Відповіді на геть усі незручні запитання
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так её никто и не зовет объединяться,а при виде её крестятся
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Всегда в бою на баррикадах

против гешефтников Украины
- первая!

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Пуйло Баригу образити не дасть. Як тільки у Бариги якийсь черговий корупційний скандал, відразу загострення на Сході
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А яких корупціонерів привів злодій яценюк,всі ближні соратники тимошенко супер хапуги на них не має де клеймо ставити як і на їхній колишній шефовій,послухайте тільки ці прізвища:пашинський,аваков,турчинов.
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Лише Турчінов. Інших привів Миздобул ще в померанчеву
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Ще такий хероічний борцун з браконьєрами Лозинський і богаточисельна стая "тушок",літаючих по зРаді з однієї фракціі в другу )))))
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У меня такое впечатление сложилось что ты видать работаеш в силовых органах бо все знаеш -даже без суда и следствия то сядь и напиши бумагу что такой сякой занимается взятками и пусть органы это проверят и если окажется все это неправдой то тебя посадят за клевету -так что смело вперед если не боишся но нам здесь пожалуйста без доказательств туфты не втискивай -в раше приняли закон о недоносительстве -как раз тля тебя подошел бы -знаеш о преступлении но не доносиш -надо чтобы в Украине приняли такой закон и тогда получиш или за недоносительство или за клветуи сразу тут на сайте половина губашлепов пропадьот .
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Бля, такого затятого борцуна вилоносця забули,вигищувача скотиняк---шЛюшка,теж БЮТівець заслужений )))
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А это значит что вступает в сделку с так называемой оппозыцией -я всегда говорил что Тимошенко плевать на реформирование государства-ее только интересует кресло президента и не более-наивная женщина -еще надеяется что у нее что получится -я говорю прямо что поезд ее ушел и то благодаря януковичу -пусть ему скажет спасибо что он ей такую свинью подсунул бо говор у нее как был почти десять лет назад популисткий -им и остался .
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Стопудово,як їй і казали на Майдані--На пенсію,по інвалідності!!!!)))))
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Юля зробила для України найбільше за Новітню Історію. Одна Кріворіжсталь принесла в бюджет 5 млрд. живих грошей лише одним її вольовим рішенням.
І Юля ще має зробити Україну сильною, заможною, а людей щасливими.
Списки тролєй "абинеюльок" тоді будуть відктитими з табелями заробленого
Але Юля, нажаль, пробачить усіх
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Ийолка !
История имеет свойство - повторяться .. с э р !


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У меня всегда один риторический вопрос......ЗАЧЕМ был нужен Майдан???Если поменялось с шапкокрада на барыгу и ВСЯ шваль осталась в Украине,судя по комментам!!!!Вы в 2010 г.навыбирали на войну и Майдан.ХВАТИТ.
Расслабтесь облезлые,будут выборы и желательно для этой многострадальной страны,чтоб презом стала Тимошенко.
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Шкода що витратили час,але це треба було пройти. Добре, що у Тимошенко є здатність визнавати свої помилки ,робити висновки. Нам потрібен такий політик, як Тимошенко з досвідом ,впливом в світі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" больше не будет ни с кем объединяться, - Тимошенко
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