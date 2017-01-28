 "Батькивщина" больше не будет ни с кем объединяться, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.
"Нельзя брать ответственность за других политиков, ведь потом они впадают в коррупцию, сохраняют старую систему, а ответственность за это приходится нести мне", - сказала она.
Тимошенко выразила сожаление по поводу того, что в свое время поддержала на президентских выборах Виктора Ющенко, а также дала согласие на объединение с Арсением Яценюком, который "на мощности "Батькивщины" прошел в парламент, провел своих коррупционеров и стал премьер-министром".
"Никакого объединения и никакого взятия на себя ответственности за других людей, в которых я сейчас даже уверена! Нельзя ни за кого давать гарантии", - подчеркнула парламентарий.
При этом, по ее словам, партия будет сотрудничать с демократическими силами и политиками. "У "Батькивщины" есть партнеры: мы абсолютно четко сотрудничаем, например, с Валентином Наливайченко и будем идти вместе. Мы сотрудничаем с Сергеем Тарутой: у нас общие взгляды. Мы будем находить таких людей, но я лично ни за кого больше брать ответственность не буду. Только за себя! Я уверена в своих силах, в своей команде, которая не предала меня в трудные времена", - подытожила Тимошенко.
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30 000 тролєй Стеця, що лише тим і займаються, що вигадують на Юлю різну мерзоту. За гроші платників податків. Думаю повернуть зароблене у п"ятиразовому розмірі по суду. Або примусові роботи(дорбуд))
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Для тих, у кого є якісь до Юлі питання. Відповіді на геть усі незручні запитання
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против гешефтников Украины
- первая!
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І Юля ще має зробити Україну сильною, заможною, а людей щасливими.
Списки тролєй "абинеюльок" тоді будуть відктитими з табелями заробленого
Але Юля, нажаль, пробачить усіх
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История имеет свойство - повторяться .. с э р !
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Расслабтесь облезлые,будут выборы и желательно для этой многострадальной страны,чтоб презом стала Тимошенко.
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