"Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"Укрзализныця" диспетчеризируется из Киева, поскольку есть объекты, до сих пор работающие в единой энергосистеме. "Укрзализныця", по нашему мнению, и энергосистема, и предприятия, которые работают, как раз и показывают отличие неконтролируемых территорий Донбасса от того, что есть в Автономной республике Крым. Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификатом происхождения: это украинский товар. Сертификат так просто не получишь", - сказал он.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также предоставило перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров.
Группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека)
- ПАО "Енакиевский металлургический завод" (металлопродукция непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства);
- СП ОАО "Метален - сталь";
- ЗАО "Макеевский металлургический завод" (продукция - чугун, сталь и ферросплавы).
Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (7 238 человек)
Среди стран-импортеров продукции ИСД - Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
- ПАО "Алчевсккокс" (кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция - бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства);
- ПАО "Экоэнергия";
- ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (металлургическая и коксовая продукция).
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временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лицВадим Черныш
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Вся справа в тому,що наше існування не входить в плани вашої орди,тому і стався конфлікт.
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Liza Bogutskaya
Вчора о 10:56 ·
Пару слов о блокаде.
Первое и основное: Я ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Многие считают это пиаром. Возможно. но лучше такой пиар, чем торговля с оккупантом. Вообще-то тема очень широкая. Это не просто пиар или торговля. Давайте вдумаемся.
У нас создано министерство по оккупированным территориям. Абсолютно любопытное министерство, ньюзмейкером которого является Георгий тука. Согласна с Вадим Хомаха, который называет это ОПГ- "министерство капитуляции". Кстати говоря, я до сих пор так и не поняла, какие же оккупированные территории входят в это министерство? Судя по всему, о Крыме там ни слова, как в Минских договоренностях. Остается Донбасс. Если так, то согласно Женевской конвенции оккупант должен взять на себя содержание граждан, проживающих на оккупированной территории. И все блеяния по поводу "там же наши граждане"- это механизм для незаконного обогащения за счет контрабанды. Мы можем долго рассуждать на счет понятия контрабанды. Возможно, мы можем определиться, что т.н. "серая зона" и оккупированная территория- это все- таки Украина, поэтому контрабанды нет. Но вы уверены, что этот груз не идет дальше, в россию и не идет из России в Украину? Я не просто не уверена, я убеждена, что это так и есть.
Теперь давайте остановимся на теме, что это не оккупированные территории, а неконтролируемые. Во- первых, министерство Туки называется " Министерство по вопросам временно оккупированных территорий". Поняли? Оккупированных, а не неконтролируемых. Но даже, если неконтролируемых, то название говорит само за себя. Грузы, зашедшие на эту территорию- не контролируются Украиной. Т.е. мы не знаем, куда они идут дальше. Тука уверен, что они не пересекают незаконно границу с РФ?
Дальше.
Волания о том, что Украина взорвется из-за того, что уголь не будет завозиться на украинские электростанции- это блеф чистой воды. Я очень хорошо помню, как после подрыва электроопор в Крым министерство палева и энергетики билось в истерике, что взорвется Запорожская АЭС, что это будет второй Чернобыль и т.д. Ну, и где Чернобыль?
Кстати говоря, я помню пафосное заявление Яценюка о том, что прокуратура должна расследовать, как был составлен договор о подаче электричества в Крым, как на территорию РФ и почему местом рассмотрения споров в договоре была указана москва? Где расследование? Почему Демчишин- назначенец порошенко до сих пор не сидит в тюрьме? Почему ни один назначенец порошенко не сидит в тюрьме?
Знаете что?
Я не просто поддерживаю блокаду. Я убеждена, что если сейчас на Востоке Украины возобновятся или усилятся боевые действия, можно будет в очередной раз убедиться в том, что война- это большой договорняк между Россией и Украиной в лице президентов, премьеров и ФСБУ!
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Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ
.
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Я уже не знаю, у нас гибридная война, или гибридное правительство...
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14 ч ·
Всех побратимов блокирующих ОРДЛО я сердечно поздравляю! Благодоря вашим действиям ,мы становимся свидетелями рождения нового подвида порохоботов " ПорохоПуты" . А главный у них , так сказать отец-основатель ,Георгий Тука! Мимикрируют!
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пусть из матрацов доляры вытряхивают на ВСУ и войну с рашкой
без всяких разговоров и всё до последнего цента пусть вытряхивают
.
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Заткнулись бы уже, продажные твари при власти!
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Надо у депутатов наших спросить ( у каждого) про этот цирк.
. ==========
нех у них спрашивать
пусть из матрацов доляры вытряхивают на ВСУ и войну с рашкой.
без всяких разговоров с соплями и всё до последнего цента пусть вытряхивают
.
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Это заводы ВЭБ банка, т.е. лично путина
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"Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе" -
«Укрэнерго» - "Донецкая Народная Республика начала национализацию объектов энергосистемы, ранее принадлежавших Украине.
Как сообщается на официальном сайте «Укрэнерго», 1 июля 2016 года вооруженные люди не допустили на рабочие места руководителей Горловского предприятия энергосистемы Донбасса.
В средствах массовой информации сразу посыпались упреки в адрес молодой республики о невыполнении Минских договоренностей и нарушении законодательства Украины.
На самом деле, представители ДНР действовали в рамках распоряжения о национализации объектов энергосистемы, которые ранее принадлежали Украине, и в данный момент уже находятся на территории республики.
Специалистам среднего звена и техническому персоналу было предложено написать заявления о переходе в штат вновь образованных предприятий энергосетей. Поэтому ни о каком отстранении высококвалифицированных специалистов и угрозе перебоев в работе ОЭС Украины речи быть не может."
«Метинвест холдинг» - украинское общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания Группы «Метинвест». Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины.
Акционерами Группы являются Группа СКМ (71,25 % акций), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, Смарт-Холдинг (23,75 % акций), основатель Вадим Новинский и компания Clarendale Limited (5 %), бенефициар Владимир Бойко. С 2006 по 2013 год компанию возглавлял Сырый, Игорь Николаевич. С 2013 года компанию возглавляет Юрий Рыженков.
«Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) - украинская металлургическая компания. Штаб-квартира - в Донецке.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании «Евраз» Александра Катунина. Утверждалось, что сделка по покупке данного пакета акций, осуществлённаая в декабре 2009 года при участии Внешэкономбанка, совершена в интересах самого «Евраза». Владельцами ещё 49,9 % акций ИСД являются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан.
Это раньше было, сказали, что "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" и почти все верили, а сейчас, во времена интернета, любого брехуна легко можно изобличить. По логике Черныша, офшоры Порошенко и других таких же, тоже принадлежат Украине?
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Вопрос: Что экспортирует "Укрзализныця"!!!????
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Главу Министерства по вопросам АТО нужно сажать как коллаборанта, - первый генпрокурор Украины: http://dlvr.it/NDHQpf
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Казалось бы чего тут сложного...
Ан нет! Оказывается мы это "контролируем".
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