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Все про:ИСД (28) контроль (108) предприятие (127) Укрзализныця (988) экспорт (472) Донбасс (12104) Метинвест (42) Укрэнерго (113) Черныш (49)

 Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе

Украина сохраняет контроль над оставшимися на оккупированном Донбассе активами государственных компаний "Укрзализныця" и "Укрэнерго", а также над предприятиями-экспортерами "Метинвестхолдинга" и корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Укрзализныця" диспетчеризируется из Киева, поскольку есть объекты, до сих пор работающие в единой энергосистеме. "Укрзализныця", по нашему мнению, и энергосистема, и предприятия, которые работают, как раз и показывают отличие неконтролируемых территорий Донбасса от того, что есть в Автономной республике Крым. Это необходимо, если мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификатом происхождения: это украинский товар. Сертификат так просто не получишь", - сказал он.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц также предоставило перечень работающих на неконтролируемых территориях украинских частных предприятий-экспортеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит иски против России за уничтоженные оккупантами заводы, - Тука

Группа компаний "Метинвестхолдинг" (6 874 человека)
- ПАО "Енакиевский металлургический завод" (металлопродукция непрерывнолитой заготовки, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, а также арматурный прокат для строительства);
- СП ОАО "Метален - сталь";
- ЗАО "Макеевский металлургический завод" (продукция - чугун, сталь и ферросплавы).

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (7 238 человек)

Среди стран-импортеров продукции ИСД - Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

- ПАО "Алчевсккокс" (кокс доменный, кокс доменный из трамбованной шихты, орешек коксовый, коксовая мелочь, а также сопроводительная продукция - бензол сырой каменноугольный, смола каменноугольная, кислота серная, аммония сульфат коксохимического производства);
- ПАО "Экоэнергия";
- ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (металлургическая и коксовая продукция).
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В свое время Финляндия за 1 месяц принудительно эвакуировала почти полмиллиона человек с оккупируемых совком территорий. С детьми, домашними животными и всем имуществом.
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а этот чоколадный министр не считал, что больше...зарплаты которой Ахмет хан платит лугандонам, или налогов? пусть прикинет в вале чего больше, хватит уже туфту народу рассказывать.... пора прекращать торговать на крови людей
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Чудовий жарт. Як кажуть - навмисно не придумаєш : "підконтрольні підприємства на окупованій території"!!!!!!!!!!!!!!!!! Може навіть скластись враження, що серед окупантів є "свої люди", чи частину України окупували "свої" і тепер з нами ж і торгують. Буває навіть нашими хлопцями, які потрапили у полон, торгують. Супер!!!!!! Скотиняки!
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Ёпта! Так это выходит "Укрзалізниця" специально возит из РФ военные эшелоны с боеприпасами и военной техникой для лугандонцев. Однако.
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об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал министр по вопросам Ахметова временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш
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А не назвав, скільки вони сплатили податків до бюджету і скільки ПДВ їм відшкодовано з бюджету?
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А, многие тут возмущались, как это сдали Дебальцево и не взорвали ж/д пути, а во оно как......
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Подконтрольные предприятия на оккупированной территории - монолог сумасшедшего. В истории нет таких примеров.Пацаны поняли, что к власти они пришли временно и их задача сейчас быстро нарубить бабла а там трава не расти .Убитые и искалеченные судьбы людей для них это проблемы будущих поколений.
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Скажите ещё что террористы их не доят и всё идёт в бюджет Украины.
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Значит Украина еще и помогает "бурятам" свой золотовалютный запас от экспорта создавать!
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наверное уроды впопучленцы посмотрели статистику доходности этих предприятий и решили не влетать на бабки....

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...а кто крышевать составы в орДЛо будет???...
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сцуки ПЕНСЫ, вкусна ли вам тварям гречка 2014 с кровью своих внуков ?
.
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Залюбки.Саме через наш намір виконати ці пункти і воює ваш путлєр.
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Майдан був за Україну.
Вся справа в тому,що наше існування не входить в плани вашої орди,тому і стався конфлікт.
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неудобно когда они есть-проблемы создают...
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Не тратьте время. Бесполезно выслушивать нытье кацапа, хлебнувшего секелевской блевотины. Спам или обход стороной. Пускай и дальше бьется пустой башкой ап стену, называя черное белым.
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Постукиваешь, Юрка? Сколько в армии со склада в хату утянул?))
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Украина выплачивает зарплаты железнодорожникам,получающим российское оружие.Это за гранью
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Это Шутка??? Ну тогда ему "место" в донецком цирке Космос в роли клоуна...
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Liza Bogutskaya
Вчора о 10:56 ·
Пару слов о блокаде.
Первое и основное: Я ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Многие считают это пиаром. Возможно. но лучше такой пиар, чем торговля с оккупантом. Вообще-то тема очень широкая. Это не просто пиар или торговля. Давайте вдумаемся.

У нас создано министерство по оккупированным территориям. Абсолютно любопытное министерство, ньюзмейкером которого является Георгий тука. Согласна с Вадим Хомаха, который называет это ОПГ- "министерство капитуляции". Кстати говоря, я до сих пор так и не поняла, какие же оккупированные территории входят в это министерство? Судя по всему, о Крыме там ни слова, как в Минских договоренностях. Остается Донбасс. Если так, то согласно Женевской конвенции оккупант должен взять на себя содержание граждан, проживающих на оккупированной территории. И все блеяния по поводу "там же наши граждане"- это механизм для незаконного обогащения за счет контрабанды. Мы можем долго рассуждать на счет понятия контрабанды. Возможно, мы можем определиться, что т.н. "серая зона" и оккупированная территория- это все- таки Украина, поэтому контрабанды нет. Но вы уверены, что этот груз не идет дальше, в россию и не идет из России в Украину? Я не просто не уверена, я убеждена, что это так и есть.

Теперь давайте остановимся на теме, что это не оккупированные территории, а неконтролируемые. Во- первых, министерство Туки называется " Министерство по вопросам временно оккупированных территорий". Поняли? Оккупированных, а не неконтролируемых. Но даже, если неконтролируемых, то название говорит само за себя. Грузы, зашедшие на эту территорию- не контролируются Украиной. Т.е. мы не знаем, куда они идут дальше. Тука уверен, что они не пересекают незаконно границу с РФ?
Дальше.
Волания о том, что Украина взорвется из-за того, что уголь не будет завозиться на украинские электростанции- это блеф чистой воды. Я очень хорошо помню, как после подрыва электроопор в Крым министерство палева и энергетики билось в истерике, что взорвется Запорожская АЭС, что это будет второй Чернобыль и т.д. Ну, и где Чернобыль?
Кстати говоря, я помню пафосное заявление Яценюка о том, что прокуратура должна расследовать, как был составлен договор о подаче электричества в Крым, как на территорию РФ и почему местом рассмотрения споров в договоре была указана москва? Где расследование? Почему Демчишин- назначенец порошенко до сих пор не сидит в тюрьме? Почему ни один назначенец порошенко не сидит в тюрьме?
Знаете что?
Я не просто поддерживаю блокаду. Я убеждена, что если сейчас на Востоке Украины возобновятся или усилятся боевые действия, можно будет в очередной раз убедиться в том, что война- это большой договорняк между Россией и Украиной в лице президентов, премьеров и ФСБУ!
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Когда то был Росукренерго и зарабатывали как киевские , так и российские власти, ИЗ НАШИХ КАРМАНОВ . Может теперь это новый бизнес- проект?
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чтобы всем был понятен текущий статус лугандодыры

Николай М ( 21.01.2017 10:20) :
Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева
ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб (политолог)
. ==========
любая часть слова " окупований " (окупованих, ...ним, ... )
в текущей редакции закона 1680-18 ОТ-СУТ-СТВУ-ЕТ

.
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Шото мне подсказывает, что если есть НАШИ предприятия ТАМ, то есть ИХНИЕ предприятия ЗДЕСЬ...
Я уже не знаю, у нас гибридная война, или гибридное правительство...
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ТАК ЭТА НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" ПЕРЕВОЗИТ БОЕПРИПАСЫ В ИЛОВАЙСК!!!. ЗАШИБИСЬ...
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Черныш-долбо?б и не более, это они пытаются втюрить людям, что яко бы уголь покупают не у ДНР-идиоты деревенские
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Наблюдатели ОБСЕ пришли к блокаде которую возглавляет Семенченко и выразили недовольство что военные боевики и акупатны по ту сторону очень страдают из-за блокады, ОБСЕ за них очень переживает аж плачет
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Ролланд Мелия
14 ч ·
Всех побратимов блокирующих ОРДЛО я сердечно поздравляю! Благодоря вашим действиям ,мы становимся свидетелями рождения нового подвида порохоботов " ПорохоПуты" . А главный у них , так сказать отец-основатель ,Георгий Тука! Мимикрируют!
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Надо у депутатов наших спросить ( у каждого) про этот цирк. Скоро выборы- ПУСТЬ ПОКАЖУТ СВОЕ ЛИЦО
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нех у них спрашивать

пусть из матрацов доляры вытряхивают на ВСУ и войну с рашкой
без всяких разговоров и всё до последнего цента пусть вытряхивают
.
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Я уверен, что на этих предприятиях сепары и оружие сделают - технологичное оборудование там есть...
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Щоб влада країни офіційно кришувала тероризм на своїй території - такого, здається, ще у світовій історії не було.
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Надо бы гройсмана с кабмином отправить на эти объекты, которые подконтрольны украине, но на оккупирован территории.. Пусть встретится с рабочими предприятий, а 112й покажет в прямом эфире.
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А рабочие этих предприятий свои зарплаты тратят где? Кого они поддерживают своими доходами? Не тех ли кто потом убивает наших лучших ребят на передовой?
Заткнулись бы уже, продажные твари при власти!
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Sophia-Maria Duglass (28.01.2017 16:59)
Надо у депутатов наших спросить ( у каждого) про этот цирк.
. ==========

нех у них спрашивать

пусть из матрацов доляры вытряхивают на ВСУ и войну с рашкой.
без всяких разговоров с соплями и всё до последнего цента пусть вытряхивают
.
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Алчевсккокс и Алчевский МК давно не принадлежат ИСДе
Это заводы ВЭБ банка, т.е. лично путина
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Вадим Черныш сильно головой ударился?

"Черныш назвал подконтрольные Украине предприятия на оккупированном Донбассе" -

«Укрэнерго» - "Донецкая Народная Республика начала национализацию объектов энергосистемы, ранее принадлежавших Украине.
Как сообщается на официальном сайте «Укрэнерго», 1 июля 2016 года вооруженные люди не допустили на рабочие места руководителей Горловского предприятия энергосистемы Донбасса.
В средствах массовой информации сразу посыпались упреки в адрес молодой республики о невыполнении Минских договоренностей и нарушении законодательства Украины.
На самом деле, представители ДНР действовали в рамках распоряжения о национализации объектов энергосистемы, которые ранее принадлежали Украине, и в данный момент уже находятся на территории республики.
Специалистам среднего звена и техническому персоналу было предложено написать заявления о переходе в штат вновь образованных предприятий энергосетей. Поэтому ни о каком отстранении высококвалифицированных специалистов и угрозе перебоев в работе ОЭС Украины речи быть не может."
«Метинвест холдинг» - украинское общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания Группы «Метинвест». Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины.
Акционерами Группы являются Группа СКМ (71,25 % акций), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, Смарт-Холдинг (23,75 % акций), основатель Вадим Новинский и компания Clarendale Limited (5 %), бенефициар Владимир Бойко. С 2006 по 2013 год компанию возглавлял Сырый, Игорь Николаевич. С 2013 года компанию возглавляет Юрий Рыженков.
«Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) - украинская металлургическая компания. Штаб-квартира - в Донецке.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании «Евраз» Александра Катунина. Утверждалось, что сделка по покупке данного пакета акций, осуществлённаая в декабре 2009 года при участии Внешэкономбанка, совершена в интересах самого «Евраза». Владельцами ещё 49,9 % акций ИСД являются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Это раньше было, сказали, что "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" и почти все верили, а сейчас, во времена интернета, любого брехуна легко можно изобличить. По логике Черныша, офшоры Порошенко и других таких же, тоже принадлежат Украине?
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Боже Какие подонки Торгуют на крови наших хлопцев И не видят в етоим ничего зазорного и низкого Нашими тепловозами на нашей соляре Возят танки и боеприпасы И не видит ничего в етом плохого Спрашиваю себя Ну не скот ли я что терплю над собой и своей совестью ? Ето издевательство Неужели пидры Вас Бог не покарает
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Бог может покарать этих подонков только рукой всенародного гнева Граждан Украины.
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Это че бляха за постанова такая, предприятия на оккупированной территории подконтрольные Украине, нонсенс сука, слышал слышал но такое не поддается никакой логике, и это чючело гос служащий? Или тупой шо пробка или шоколад со всех дыр попер, дебил бля, на кол таких деятелей, а начинать с барыги офшорной!!!
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мы хотим, чтобы эти предприятия продолжали работать, экспортировать. А они не могут продать продукцию без подтверждения Украиной сертификатом происхождения: это украинский товар. Сертификат так просто не получишь", - сказал Черныш.Источник: http://censor.net.ua/n425345
Вопрос: Что экспортирует "Укрзализныця"!!!????
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Какие товары она производит? Чиновники нас за лохов держат?
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Каким образом отжатые заводы захерченком и жабой подконтрольные Украине??????
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Згадую, що було б, коли б ми послухались дурних демократів і закрили атомні електростанції?
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Можно список сепаратистов, подконтрольных Украине? Шоб уже все стало на свои места.
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Маємо визнати, що колаборація - це форма здійснення окупації України Московією. Нищити Україну руками її влади, не викликатиме реакції світу
Главу Министерства по вопросам АТО нужно сажать как коллаборанта, - первый генпрокурор Украины: http://dlvr.it/NDHQpf
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Теперь понятно почему ни один эшелон с вооружением из россии не пущен под откос.
Казалось бы чего тут сложного...
Ан нет! Оказывается мы это "контролируем".
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