 Боевики на Луганщине сообщают в "МГБ ЛНР" о приказах обстреливать жилые районы, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, военнослужащие "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ из числа местных жителей подают в т. н. МГБ ЛНР анонимные заявления, в которых сообщают о преступных приказах российских офицеров совершать артиллерийские и минометные обстрелы жилых районов и передовых позиций подразделений "корпуса".
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ВСПОМИНАЙТЕ КАК ОРАЛИ (((( РАССЕЯ ))))
ВСПОМНИТЕ, КАК ОРАЛИ ((( ПУТИН )))
вспомните, как ху-ло взрывало дома своих граждан и остальные падлости
https://www.youtube.com/watch?v=PGqfF8NEn6Y
http://yablor.ru/blogs/putin-i-vzrivi-domov-v-moskve-v-199/3121998
http://paus144.livejournal.com/137781.html
ТАК, ШО ПРИВЫКАЙТЕ И ТИХО МОЛЧА ПОДЫХАЙТЕ ЕЖЕЛИ ТОГО ЗАХОЧЕТ ВАШ КУМИР
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