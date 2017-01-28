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 Политика Украины
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 Боевики на Луганщине сообщают в "МГБ ЛНР" о приказах обстреливать жилые районы, - разведка

Боевики российско-террористических войск на Донбассе заявляют о приказах командования обстреливать мирные населенные пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, военнослужащие "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка) "2-го армейского корпуса" (Луганск) Вооруженных сил РФ из числа местных жителей подают в т. н. МГБ ЛНР анонимные заявления, в которых сообщают о преступных приказах российских офицеров совершать артиллерийские и минометные обстрелы жилых районов и передовых позиций подразделений "корпуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж
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Може і таке. То будуть перелякані трупи.
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Хвост голове жалуется на голову!! Дибилы! Слов нет!
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ну чого ви так на ваших" освободителей"?- вони ж з "хлібом і сілью"- як і в 1920-33 му..ви ж так просили....вот вони і стріляють..
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А что вы хотели лугандонцы , ихтамнет выполняют учения вяликого пуйла прячутся за спинами женщин и детей , уничтожают города и поселки где вы жили , заводы где вы работали и все это делают вашими руками. Вы вообще имеете мозг ? Где вы будите жить работать, когда все закончится? Вас как баранов ведут на убой , а вы и рады. Не нужны вы параше , для пуйла вы отходы производства , мусор . Счастливой дороги в выгребную яму.
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Ну и пусть обстреливают! Или есть дураки, что думают мнение дурных даунбасов сменить?
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Боевики на Луганщине сообщают в "МГБ ЛНР" о приказах обстреливать жилые районы, - разведка

ВСПОМИНАЙТЕ КАК ОРАЛИ (((( РАССЕЯ ))))
ВСПОМНИТЕ, КАК ОРАЛИ ((( ПУТИН )))
вспомните, как ху-ло взрывало дома своих граждан и остальные падлости
https://www.youtube.com/watch?v=PGqfF8NEn6Y

http://yablor.ru/blogs/putin-i-vzrivi-domov-v-moskve-v-199/3121998

http://paus144.livejournal.com/137781.html

ТАК, ШО ПРИВЫКАЙТЕ И ТИХО МОЛЧА ПОДЫХАЙТЕ ЕЖЕЛИ ТОГО ЗАХОЧЕТ ВАШ КУМИР
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Дидываевали чтобы параша устроила новую войну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Луганщине сообщают в "МГБ ЛНР" о приказах обстреливать жилые районы, - разведка
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