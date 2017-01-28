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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1387) Клюев Андрей (915) СНБО (3085) суд (19950)

 Суд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении суда от 25 января, передают Українські Новини.

Указано, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.

Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

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28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.

17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.

Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.

В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.

Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.

Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена.

В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

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На очкастого ПИСТАБОЛА, самый гуманный в отношении к РЫГО-АНАЛАМ Печерский "суд", ложил большой и толстый
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За что? За соблюдение нормы закона? С какого?
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Но я конечно понимаю ихние проблемы! Но что бы суд прокуратуре запрещал, это уже действительно РЕВОЛЮЦИЯ в секс отношениях!!
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Юга попробуй на Петю ,может прокатит и суд разрешит??? Народ очень ждет,помоги!
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Пока старых "судей" не перестреляем порядка в стране не будет.
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И кому же из вышестоящих,так нужно чтобы не чипали клюева ? Суды ведь в Украине ,подневольные.Неужто президенту, регионала жаль ? А может это ,..любовь ?
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Суды в одних руках.По определению.Хотя можно и так ,сказать.
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Если боишься не говори. А они все на крючку харанта, шантажем разных дел не праведных! Это уже не судьи. Это инструмент .
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Александр Владимирович
13 ч ·

Зараз про блокаду і піар депутатів!!!! Який з депутатів в такий мороз сидить під мостом в мороз з нами! Чи Павло Костенко чи Парасюк чиСемен Семенченко чи Соболеву не краще сидіти дома в Києві чи ще десь в теплі? Але вони з нами!!! Підтримують ветеранів !!! Сидять на морозі і блокують!!! Який піар???? Просто пороха з матіосами з муженками і якимось туками взяли за яйця! Перекрили їх бізнес!!!
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Ага, а честные непиарящиеся депутаты по закордонам, теплым морям. А Ляжко даже особняк купил, думает коров завести и производство вил наладить! Зато в Америку гайнули, аж пыль столбом стояла. на Трампа посмотреть!
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Бояться мабуть, щоб після зміни влади - проти них самих не розпочали розслідування.......
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судья писанец из печерского суда неправ....я мог бы сказать это по другому и посуровее, но в блогах матерится нельзя.... судья писанец , твое решение народ Украины не забудет!
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Спустя три недели после того, как президент Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией, он вернулся на свое рабочее место.

Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.

По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.

Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html

Я утверждаю что власть в украина ублюдочная как и государство эбанутое
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Миннуточку!!! А развев все судьи и судилища находятся не в подчинении прокурватуры???
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чого ви докопалися до суду...якщо прокурори не змогли подати переконливих доказів щоб суддя міг відкрити справу...краще не відкривати взагалі ніж відкривати те що починає валитися на першому ж засіданні...а якщо суддів було якось"зацікавлено" то у нас ціла куча "БОРЦУНІВ" з коррупцією і якщо вони такі речі пропускають при їхніх "носках" ....то така їхня "ціна"
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Если чиновникам запретить воровать, то, скорее всего, они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…
Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".Источник:http://censor.net.ua/n425340
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева
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