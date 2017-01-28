 Суд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении суда от 25 января, передают Українські Новини.
Указано, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.
15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.
Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.
28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.
17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.
Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.
В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.
Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.
Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена.
В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.
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13 ч ·
Зараз про блокаду і піар депутатів!!!! Який з депутатів в такий мороз сидить під мостом в мороз з нами! Чи Павло Костенко чи Парасюк чиСемен Семенченко чи Соболеву не краще сидіти дома в Києві чи ще десь в теплі? Але вони з нами!!! Підтримують ветеранів !!! Сидять на морозі і блокують!!! Який піар???? Просто пороха з матіосами з муженками і якимось туками взяли за яйця! Перекрили їх бізнес!!!
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Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.
По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html
Я утверждаю что власть в украина ублюдочная как и государство эбанутое
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Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".Источник:http://censor.net.ua/n425340
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