 Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении суда от 25 января, передают Українські Новини.
Указано, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.
15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.
Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.
28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.
17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.
Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.
В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.
Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.
Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена.
В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.
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Ти юрист?
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Зараз мова про злочини Клюєва ВЗАГАЛІ НЕ ЙДЕ!!!
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"слуги народу"РИЛА + жоппозиційно-ригівський набере ще більше місць. А на рахунок президента.......сумно.....не бачу кандидатури.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/965660/v_rossii_priedlozhien_k_riealizatsii_proiekt_kosmichieskii_ghazprom
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13 ч ·
Зараз про блокаду і піар депутатів!!!! Який з депутатів в такий мороз сидить під мостом в мороз з нами! Чи Павло Костенко чи Парасюк чиСемен Семенченко чи Соболеву не краще сидіти дома в Києві чи ще десь в теплі? Але вони з нами!!! Підтримують ветеранів !!! Сидять на морозі і блокують!!! Який піар???? Просто пороха з матіосами з муженками і якимось туками взяли за яйця! Перекрили їх бізнес!!!
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Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.
По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html
Я утверждаю что власть в украина ублюдочная как и государство эбанутое
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Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".Источник:http://censor.net.ua/n425340
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Видать шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ выгоден этот клоповник.
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Коллег испугались ?
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За год люстрации в Украине только уволили немного более 700 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами уволились или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию судьи. За год действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Теперь вплотную Украинское государство и украинский народ должен взятся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями,за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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"Все представители трех служб МВД придерживались инструкций, своих обязанностей, им будет выплачена компенсация, она составляет около 700 тысяч гривен", - сказал Геращенко.
Подскажите, сколько получают семьи погибших АТОшников???
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А Кононенко лечить? Да пусть сам здохнет!
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Чому це суд вирішує, чи можна виконувати свої обов'язки?
Чи я маю випитувати у суда, чи маю право сьогодні сісти до комп'ютера?? Або перднути??
Муйня це все - натуральна!!!
Це просто-напросто ВІДМАЗКА БРЕХЛИВИХ СЛУГ поХЄРАНТА !!!!!
Вони виконують його команди а народові втирають мульку про те, що я не я і хата не моя !!!
Ця вся паршивенська скотиняка як не брехне, то не дихне !!!!!
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НУ А ЧЕГО Б НЕ ОТКАЗАТЬ,
КОЛЬ У СУДЕ ВСЁ ТА ЖЕ РыГОНАЛЬНА РАТЬ?
ВСЁ ТЕ ЖЕ СУКИ, ШО МАЙДАН СУДИЛИ,
ВСЁ ТЕ ЖЕ ПАДЛЫ, ШО ПАДЛ ХРЯКА У РАССЕЮ ОТПУСТИЛИ...
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И запрет после срока занимать гос. должности !
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