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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1387) Клюев Андрей (915) СНБО (3085) суд (19952)

 Суд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-главы Администрации Президента Андрея Клюева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в определении суда от 25 января, передают Українські Новини.

Указано, что Генпрокуратура подозревает бывшего секретаря СНБО в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

15 марта 2016 года составлено сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Клюеву.

Стороной обвинения утверждается, что суть обоснованного подозрения заключается в незаконных действиях последнего на посту секретаря СНБО, выразившихся в исполнении противоправного указания бывшего Президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

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28 февраля 2014 года подозреваемый объявлен в розыск. Служба безопасности Украины установила, что Клюев находится на территории России.

17 мая 2015 года в адрес рабочего аппарата Укрбюро Интерпола направлены материалы для объявления Клюева в международный розыск.

Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в этой просьбе, придя к выводу, что дело по подозрению Клюева имеет преимущественно политический характер.

В свою очередь, судья Печерского райсуда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву сообщение о подозрении на неправильный адрес.

Также судья считает, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу.

Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева на территории РФ является предположением и документально не подтверждена.

В связи с этим суд вернул ходатайство Генпрокуратуре как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса.

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хватит. система есть люди. и ее качество это качество людей.
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и закон есть закон. но они его не выполняют, а он у них на побегушках. Саша скажи честно, если бы ты был там наверху, воровал бы?
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Я нигде не воровал бы-не приучен. А здесь вопрос выеденного яйца не стоит-при нарушении закона в момент открытия производства по делу(не уверен, что правильно сказал юридически) должно быть строгое соблюдение Закона. Иначе адвокаты Клюева развалят дело. Это понятно? Ничего страшного в этом решении не вижу. Кроме низкого профессионализма ГПУ.
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Адвокати Клюєва розвалюють справу заносячи гроші прокурорам та суддям!
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Відмова суду у відкритті кримінального провадження це вже факт корупції. Клюєв заплатив за непритягнення.
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Клюєв платив депутатам ВРУ щоб з нього не знімали недоторканості, заплатив і прокурорам з суддями. Факт злочину - масові розстріли на Майдані, як і участь в цих процесах Клюєва -секретаря РНБОУ та керівника Адміністрації Президента - це об'єктивний факт! Судді це розуміли і тому рішення про відмову ГПУ у відкритті кримінального провадження могли винести тільки вороги України!
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Ще раз питаю-ти юрист? Ти розумієш, на яких підставах дається дозвіл саме для ЗАОЧНОГО розслідування?
Зараз мова про злочини Клюєва ВЗАГАЛІ НЕ ЙДЕ!!!
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Кримінальне провадження проти Клюєва має на меті притягнення його до кримінальної відповідальнсті за протиправні вчинки в яких є ознаки злочинів! Якщо ГПУ просить суд про заочне розслідування, то це однозначно йдеться про кримінальні злочини!
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Зараз мова по процесуальним питанням, не по злочинам! В тебе хоч якісь мінімальні юридичні знання є? Хоч щось прочитай про це! Не вводи тут людей в оману своїм невіглаством та здоровенною горлянкою!
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Які процесуальні питання можуть бути якщо кримінальна справа ще не відкрита? Давай розкажи!
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Я так і знав що ти не зможеш пояснити! Бувай.
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та ладно... меня вообще уже не интересуют перипетии судебно - прокурорской шоблы ёблы. я интересуюсь тобой и беру пример с тебя. значит не будешь, ага, понял и я не буду. прочитал тебя и передумал воровать. ну не то, что передумал, я и не знал, как себя надо вести.
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Ты один из немногих, от кого я иногда впадаю в ступор. Как сейчас.
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все нормально. я себя подозреваю... не удержусь и... а потом буду всем говорить - система заставила, с волками жить по волчьи выть. хорошо, что такие как я не имеют шансов. я был бригадиром однажды и меня хотели повысить и на собрании начальство спросило у рабочих - окончит вуз, а пока доверим? они говорят - нет, почему спрашивает начальство, они отвечают, - через месяц здесь не то что мат. ресурсов не останется он и двери и полы снимет и все раздаст бедным, нельзя. и я не то что безнадежный идеалист, просто не умею отказывать.
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Ой Господи и ты такой, не к тому обратился. но ты хоть научился, а меня как горбатого только могила исправит. я и сейчас так иногда делаю... напарник пенится и плюются. просто без меня он не справится и терпит.
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Я собственник фирмы-мне приходится беречь своих людей. Они немножко залезли на голову-вот я ситуацию и подправил. Не более того.
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На очкастого ПИСТАБОЛА, самый гуманный в отношении к РЫГО-АНАЛАМ Печерский "суд", ложил большой и толстый
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Біда в тім що у Луценка в ГПУ немає молодих професіоналів, які могли б якісно посадити всю регіональну банду! порошенку непотрібна якісна ГПУ, порошенко прийшов щоб спустити на гальмах переслідування мафії регіоналів. Треба повертати Касько та Сакварелідзе на посади заступників Генпрокурора які керують слідством по розстрілам на Майдані та по переслідуванні банди регіоналів!
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Нічого не вийде. Повернути Каська та Сакварелідзе не дасть БПП-ригівська банда, радиКАЛи, та інші "слуги народу" і Лученко це розуміє. А якщо він розуміє, то чого воно там сидить, роблячи рух своєї діяльності???? Намагається виграти час, типу "чим довше, тим кращє", як кобили його "папєрєднікі" ярема та запщекін???
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Тоді вихід тільки один - перевибори Президента та Верховної Ради.
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В зраду попадуть тіж самі "слуги народу" РИЛА + жоппозиційно-ригівський набере ще більше місць. А на рахунок президента.......сумно.....не бачу кандидатури.
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В політиці з'явилось багато нових облич патріотів України, а регіональна мафія втрачає сили з кожними перевиборами, бо в них все менше ресурсів! Чим частіше вибори, тим менше в парламенті мафії, це доведено Італією, де мафія просто захопила всю владу в країні! Постійні перевибори змусили мафію відмовитись від просування власних кандидатів в парламент, просто закінчились гроші!
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Мафія перестала впливати на суспільно-політичне життя Італії і формувати політику держави у всіх сферах життя! Тепер мафія в Італії це не влада, а загнаний в кут кримінальний непотріб.
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Коррупция в Италии махровая. Нашим и не снилась, наши ещё груднички. У нас взятничество буйным цветом цветёт - но это уже другая опера.
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мафия бессмертна! потому что в Италии мафия платила за выборы, а в Украине народ!
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Окрім вбитого кучмою та крелядьськими виблядками в 99-му ЧОРНОВОЛА.
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два. второй их всех перестрелять. нет три, или перевешать.
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За что? За соблюдение нормы закона? С какого?
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В Україні суд може прийняти два протилежних рішення і обидва по закону!
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Казки дітям розповідай. Вони клопотання ГПУ розглядали, а не збиту на дорозі курку.
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Клопотання ГПУ було завідомо ущербне, щоб суд відмовив ГПУ. А суд міг погодитись на прохання ГПУ, розглянувши питання по суті. Судді працюють проти ЗАКОНУ та проти народу України!
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КОГДА ПИНДОСЫ ОПЯТЬ ВЫСАДЯТСЯ НА ЛУНЕ, ОНИ ОБНАРУЖАТ УЖЕ ГОТОВЫЕ ЗАПРАВКИ ГАСПРОМА С ПРОТЯНУТОЙ ТРУБОЙ ИЗ ЯМАЛА :D
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/965660/v_rossii_priedlozhien_k_riealizatsii_proiekt_kosmichieskii_ghazprom
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КОСМИЧЕСКИЙ ГАСПРОМ, КОСМИЧЕСКИЕ ИДИОТЫ !!!! :D
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Но я конечно понимаю ихние проблемы! Но что бы суд прокуратуре запрещал, это уже действительно РЕВОЛЮЦИЯ в секс отношениях!!
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Юга попробуй на Петю ,может прокатит и суд разрешит??? Народ очень ждет,помоги!
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Пока старых "судей" не перестреляем порядка в стране не будет.
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И кому же из вышестоящих,так нужно чтобы не чипали клюева ? Суды ведь в Украине ,подневольные.Неужто президенту, регионала жаль ? А может это ,..любовь ?
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Суды в одних руках.По определению.Хотя можно и так ,сказать.
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Если боишься не говори. А они все на крючку харанта, шантажем разных дел не праведных! Это уже не судьи. Это инструмент .
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Александр Владимирович
13 ч ·

Зараз про блокаду і піар депутатів!!!! Який з депутатів в такий мороз сидить під мостом в мороз з нами! Чи Павло Костенко чи Парасюк чиСемен Семенченко чи Соболеву не краще сидіти дома в Києві чи ще десь в теплі? Але вони з нами!!! Підтримують ветеранів !!! Сидять на морозі і блокують!!! Який піар???? Просто пороха з матіосами з муженками і якимось туками взяли за яйця! Перекрили їх бізнес!!!
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Ага, а честные непиарящиеся депутаты по закордонам, теплым морям. А Ляжко даже особняк купил, думает коров завести и производство вил наладить! Зато в Америку гайнули, аж пыль столбом стояла. на Трампа посмотреть!
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Бояться мабуть, щоб після зміни влади - проти них самих не розпочали розслідування.......
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судья писанец из печерского суда неправ....я мог бы сказать это по другому и посуровее, но в блогах матерится нельзя.... судья писанец , твое решение народ Украины не забудет!
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Спустя три недели после того, как президент Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией, он вернулся на свое рабочее место.

Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.

По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.

Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html

Я утверждаю что власть в украина ублюдочная как и государство эбанутое
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Миннуточку!!! А развев все судьи и судилища находятся не в подчинении прокурватуры???
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чого ви докопалися до суду...якщо прокурори не змогли подати переконливих доказів щоб суддя міг відкрити справу...краще не відкривати взагалі ніж відкривати те що починає валитися на першому ж засіданні...а якщо суддів було якось"зацікавлено" то у нас ціла куча "БОРЦУНІВ" з коррупцією і якщо вони такі речі пропускають при їхніх "носках" ....то така їхня "ціна"
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Если чиновникам запретить воровать, то, скорее всего, они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…
Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".Источник:http://censor.net.ua/n425340
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Апяць этот самый гуманный в мире "печерский суд"!!!
Видать шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ выгоден этот клоповник.
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И чего они , дурачки , бежали-то ???
Коллег испугались ?
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Многие убеждают себя, что очищение собственных рядов от недостаточно патриотичных патриотов - это залог будущей победы над Кремлем. Но в действительности это заменитель побед над Кремлем, психологический компенсатор.

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В Украине резко растет недовольство тем, что судей не люстрируют. Будут ли суды Линча над продажными судьями - оборотнями в Украине...
За год люстрации в Украине только уволили немного более 700 чиновников -бандитов из окружения матёрого ЗЭКА в бегах продажного кацапского холуя Януковича, и это по всей стране . Их имена теперь в специальном реестре. Поэтому уволенные не смогут пойти на госслужбу следующие 10 лет.
Еще несколько тысячь служащих сами уволились или перешли на более низкие должности, чтобы избежать люстрационных проверок. Чаще всего увольняли прокуроров и милиционеров.....
Меньше всего попали под люстрацию судьи. За год действия Закона "Об очищении власти" ни один судья так и не прошел процедуру. Теперь вплотную Украинское государство и украинский народ должен взятся и за эту бандитскую свору спрятавшиюся под мантиями,за продажных судей.
Так как через огромный саботаж люстрации судьями, они больше всего сами напрашиваются на суды Линча. Если они не будут люстрированы цивилизованным способом, их ждет страшное будущее. Мы их об этом предупреждаем уже много месяцев, об этом также - рассказал народный депутат Егор Соболев.
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Семьям силовиков, которые погибли 4 декабря, в перестрелке в селе Княжичи под Киевом, выплатят по 700 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов - ред.). Об этом заявил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко в ходе брифинга в кулуарах Верховной Рады.
"Все представители трех служб МВД придерживались инструкций, своих обязанностей, им будет выплачена компенсация, она составляет около 700 тысяч гривен", - сказал Геращенко.

Подскажите, сколько получают семьи погибших АТОшников???
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Висіти їм на гілляці разом з гнидой клюєвим., вчора вже один маєточок півень відвідав.
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Вот Это,действительно,самый "ГУМАННЫЙ" суд в мире...???...???...
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"начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева
А Кононенко лечить? Да пусть сам здохнет!
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и дать кананенку медсестру лет 60-ти согласно пенсионной реформы , чтобы знали закономучители как издеваться над народом!
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Какого хера у нас прокуратура 3 года делает, за что они получают зарплату?разогнать их всех во главе с алкашом, стране это будет дешевле
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Сколько раз уже насрал этот Печерский суд. И накаких вопросов. Все нормально..Поразительно...
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Що це за муйня?
Чому це суд вирішує, чи можна виконувати свої обов'язки?
Чи я маю випитувати у суда, чи маю право сьогодні сісти до комп'ютера?? Або перднути??
Муйня це все - натуральна!!!
Це просто-напросто ВІДМАЗКА БРЕХЛИВИХ СЛУГ поХЄРАНТА !!!!!
Вони виконують його команди а народові втирають мульку про те, що я не я і хата не моя !!!
Ця вся паршивенська скотиняка як не брехне, то не дихне !!!!!
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Чи и не прокуратура...ппц,особенно,что делается в последнее время в Украине!
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Суд отказался разрешить Генпрокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева

НУ А ЧЕГО Б НЕ ОТКАЗАТЬ,
КОЛЬ У СУДЕ ВСЁ ТА ЖЕ РыГОНАЛЬНА РАТЬ?
ВСЁ ТЕ ЖЕ СУКИ, ШО МАЙДАН СУДИЛИ,
ВСЁ ТЕ ЖЕ ПАДЛЫ, ШО ПАДЛ ХРЯКА У РАССЕЮ ОТПУСТИЛИ...
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Всё продаётся и всё покупается. Старая система своих не сдаёт. Кумы, сваты, браты, друг, подруга, всё крепко завязано, а чтобы развязать, нужно всех разогнать и 50% посадить, и только так можна навести порядок, иначе ещё 50 лет буем наводить порядок.
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Разогнать ? А куда ? Они уже столько нахапали , что просто разогнать это как то не правильно . Как минимум - срок с конфискацией . А как максимум - вышка с конфискацией !
И запрет после срока занимать гос. должности !
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ГПУ не знает адрес Пещерного суда в Киеве? А Генпрокурор Украины осужден был каким судом, не подскажете? Как уже этот цирк достал!
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Директор "Интерфакс-Украина" А. Мартыненко на вопрос медиа-ресурса "Гордон" : "Сколько действующих украинских политиков так или иначе связаны с Кремлем, например, через бизнес- или секс-компромат?" ответил: " Думаю, процентов 70. На тех, кто находится в украинской политике дольше пяти лет, в Кремле обязательно есть компромат" (!!!). Отсюда и все эти рожки да ножки растут, в т.ч. и по судьям. В Украине очень много всего "проданного и купленного" тем более своим "бывшим старшим братом". Если все силовые структуры, включая Минобороны и СБУ, ещё совсем недавно возглавляли конкретные граждане России с задачей развалить эти структуры, так чего же ждать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд не разрешил ГПУ начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО Клюева
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