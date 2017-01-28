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 За рубежом
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Все про:Германия (2601) Россия (64951) санкции (5828) Эро (74)

 "Мы хотим реализации минского мирного процесса", - глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России

Отмена санкций зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Отмена санкций против России зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций... Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", - отметил он.

Кроме того, Габриэль подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности он отметил, что Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.

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Новости Кафки‏@Kafka_News ЕщеПричиной проблем и происходящего в стране последние 26 лет стала подмена технологии и документации. ©
(Ф. Кафка)
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p.s. ...и припой...
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А Воронеж в душі таки залишився Українським містом.
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чо им подменили? .атпо моему-подмена спецов на рогозиных
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Надежда на полуватного Габриэля у кацапов не оправдалась
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Габриэль с Фионой еще прямым текстом не говорят что это Украина не выполняет минский договорняк????!!!!
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не ну немцы таки настоящие фашисты для цапов))))
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5:03, 28 января 2017Полиция заварила дверь в музей Новороссии в Петербурге, который ночью штурмовали правоохранители
Один из сотрудников был ранен.Музей Новороссии сейчас закрыт. Дверь опечатана и заварена но на ней все равно видны следы от пуль. Некоторые пробили металл насквозь, некоторые нет. Стреляли изнутри по сотрудникам полиции, которые сегодня утром пошли на штурм. Так называемы музей Новороссии находится во дворе в центре петербурга. Несколько местных жителей слышали стрельбу. Некоторые даже видели как люди в форме бегали и стреляли. Один сотрудник полиции получил ранение, ему попали в ногу. Восстанавливая хронологию событий, удалось выяснить, что ночь во дворе завязалась драка, человек из музея Новороссии выстрелил в воздух. После этого несколько человек забаррикадировались в подвале. Полиция на штурм пошла только утром. Трех человек задержали. По рассказам соседей в последнее время в так называемом музее Новороссии жили и лечились боевики воевавшие на востоке Украины.
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Послали нашого любого Штангенціркуля в відставку. Щож ми тепер робити будемо?
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Мені пофік, що хочуть "викормиши" путлера. Найголовніше тільки те, що бажає народ України - вигнати путлерівців із країни, прямо в Гаагу.
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в Гаазі 20 років трясли яйцями над Мілошевичем, поки той не здох природною смертю, а полковник путін має закінчити, як полковник Каддафі
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А че это сегодня многие коменты просто берут и удаляют без причины.
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"............Отмена санкций против России зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке....."...................... Щось насторожує таке формолювання. Адже до "прогресу" можна віднести багато чого....... Та і про Крим - ні слова.....
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За Крым отдельные санкции,вспоминайте хронологию событий.
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Напомню, недавно в СМИ ходили слухи, что Тимошенко якобы заказывала себе столик на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, за один миллион долларов. В "Батькивщине" эту информацию опровергли и заявили, что Тимошенко и не собиралась на инаугурацию Трампа.Минстецевские брехуны подпустили пердежа.
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Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций... Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций - Твою дивизию! Эти евровоздыхатели ищут пути снять санкции или наказать агрессора?
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Учитывая слабую украинскую власть, где министр иностранных дел выглядит как чучело, которое слушать невозможно - иногда кажется, что оно блевать собирается, а не высказываться по вопросам, касающимся Украины, немчура позволяет себе всё, что ей придет в голову. А я этим скотам хотел бы напомнить, как у них "мирный процесс" решался после 45-го года.
Чтобы сделать прививку от нацизма, в Германии - под наблюдением союзников (в первую очередь, из США), местное население заставили вручную откапывать все массовые захоронения, где были похоронены жертвы нацизма. И, положив каждого выкопанного в гроб, население германское с почестями их перезахоронило. Это было сделано для того, чтобы потом, со временем, никто не сказал: а мы не знали, что творит Гитлер. Раз не знали - узнайте.
А теперь новое поколение германских политиков пытается навязать Украине свои правила. Вы, твари, забыли, как жертв нацизма перезахоранивали?
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"Русские это не национальность а интернациональность . " Да нет , батенька , правильно :" Кацапы это гнусная иррациональность ."
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Лучше быть с санкциями, чем быть повязанными их отменой. Поэтому отмена санкций выгодна Украине, о чем многократно говорил Порошенко
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Pora uzhe novye dogovora dogovoritsa, ili esli ne udastsa unitshtozhat terroristov.
Ukraine segodnja uzhe ne nado ne kakih podarkov Rossie zdelat, nado dogovoritsa tak kak narod Ukraine hotshet!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы хотим реализации минского мирного процесса", - глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России
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