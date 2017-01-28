 "Мы хотим реализации минского мирного процесса", - глава МИД Германии назвал условия для снятия санкций против России

Отмена санкций против России зависит от прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию в отношении санкций... Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", - отметил он.
Кроме того, Габриэль подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности он отметил, что Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов по Украине и России.
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(Ф. Кафка)
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p.s. ...и припой...
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под видом уборщиц
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Один из сотрудников был ранен.Музей Новороссии сейчас закрыт. Дверь опечатана и заварена но на ней все равно видны следы от пуль. Некоторые пробили металл насквозь, некоторые нет. Стреляли изнутри по сотрудникам полиции, которые сегодня утром пошли на штурм. Так называемы музей Новороссии находится во дворе в центре петербурга. Несколько местных жителей слышали стрельбу. Некоторые даже видели как люди в форме бегали и стреляли. Один сотрудник полиции получил ранение, ему попали в ногу. Восстанавливая хронологию событий, удалось выяснить, что ночь во дворе завязалась драка, человек из музея Новороссии выстрелил в воздух. После этого несколько человек забаррикадировались в подвале. Полиция на штурм пошла только утром. Трех человек задержали. По рассказам соседей в последнее время в так называемом музее Новороссии жили и лечились боевики воевавшие на востоке Украины.
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Чтобы сделать прививку от нацизма, в Германии - под наблюдением союзников (в первую очередь, из США), местное население заставили вручную откапывать все массовые захоронения, где были похоронены жертвы нацизма. И, положив каждого выкопанного в гроб, население германское с почестями их перезахоронило. Это было сделано для того, чтобы потом, со временем, никто не сказал: а мы не знали, что творит Гитлер. Раз не знали - узнайте.
А теперь новое поколение германских политиков пытается навязать Украине свои правила. Вы, твари, забыли, как жертв нацизма перезахоранивали?
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Ukraine segodnja uzhe ne nado ne kakih podarkov Rossie zdelat, nado dogovoritsa tak kak narod Ukraine hotshet!
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