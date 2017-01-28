 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



Не путайте! Если у женщин "пониженная социальная ответственность", это проститутки, а когда при этом еще и повышенная социальная активность, это уже политики.







2.



Путин:

- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?

Китайцы:

- Во-первых, ихтамнет! Во-вторых, исключительно в мирных целях! В-третьих, для защиты китайскоязычного населения РФ.







3.



Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь всех наших депутатов, мы станем только крепче! И даже не заплачем!







4.



Штирлиц шел по Вашингтону, и все его раздражало: и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придется жить с чужой бабой...







5.



Если чиновникам запретить воровать, то, скорее всего, они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…







6.



Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...







7.



Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".







8.



Крымчане напоминают проститутку, с которой рассчитались фантиками вместо денег.







9.



Тем, кто предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.







10.



- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.

- Наївно... Хоч би ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави.







11.



Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников "ДНР" и сторонников "ЛНР".







12.



МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно невыполнимое условие: транш не должен быть разворован чиновниками.







13.



Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду.







14.



Россия - это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.







15.



Настали времена, когда не политиков можно скомпрометировать связями с проститутками, а проституток - связями с политиками.







16.



Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везущие террористам т. н. ДНР рации и оружие, еще раз досмотрят, он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%.







17.



В отличие от Обамы, Путин не исполнит прощальное танго: в гробу танцевать неудобно.







18.



Нардеп Новинский, известный также как "с#ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запрещают русскоправославным развешивать иконы Путина и молиться на них...







19.



"92% телефонных разговоров - пустая болтовня", - сообщает социологическая служба СБУ.







20.



Зимбабве за неимением средств будет оплачивать внешний долг слонами. Украина может успешно выплатить все долги депутатами и чиновниками.