 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

1.
Не путайте! Если у женщин "пониженная социальная ответственность", это проститутки, а когда при этом еще и повышенная социальная активность, это уже политики.
2.
Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?
Китайцы:
- Во-первых, ихтамнет! Во-вторых, исключительно в мирных целях! В-третьих, для защиты китайскоязычного населения РФ.
3.
Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь всех наших депутатов, мы станем только крепче! И даже не заплачем!
4.
Штирлиц шел по Вашингтону, и все его раздражало: и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придется жить с чужой бабой...
5.
Если чиновникам запретить воровать, то, скорее всего, они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…
6.
Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...
7.
Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".
8.
Крымчане напоминают проститутку, с которой рассчитались фантиками вместо денег.
9.
Тем, кто предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.
10.
- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоч би ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави.
11.
Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников "ДНР" и сторонников "ЛНР".
12.
МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно невыполнимое условие: транш не должен быть разворован чиновниками.
13.
Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду.
14.
Россия - это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.
15.
Настали времена, когда не политиков можно скомпрометировать связями с проститутками, а проституток - связями с политиками.
16.
Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везущие террористам т. н. ДНР рации и оружие, еще раз досмотрят, он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%.
17.
В отличие от Обамы, Путин не исполнит прощальное танго: в гробу танцевать неудобно.
18.
Нардеп Новинский, известный также как "с#ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запрещают русскоправославным развешивать иконы Путина и молиться на них...
19.
"92% телефонных разговоров - пустая болтовня", - сообщает социологическая служба СБУ.
20.
Зимбабве за неимением средств будет оплачивать внешний долг слонами. Украина может успешно выплатить все долги депутатами и чиновниками.
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