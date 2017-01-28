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Все про:анекдот (2574) курьезы недели (346)

 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.

Не путайте! Если у женщин "пониженная социальная ответственность", это проститутки, а когда при этом еще и повышенная социальная активность, это уже политики.



2.

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?
Китайцы:
- Во-первых, ихтамнет! Во-вторых, исключительно в мирных целях! В-третьих, для защиты китайскоязычного населения РФ.



3.

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь всех наших депутатов, мы станем только крепче! И даже не заплачем!



4.

Штирлиц шел по Вашингтону, и все его раздражало: и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придется жить с чужой бабой...



5.

Если чиновникам запретить воровать, то, скорее всего, они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…



6.

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...



7.

Вести с антикоррупционного фронта: "Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов, вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов".



8.

Крымчане напоминают проститутку, с которой рассчитались фантиками вместо денег.



9.

Тем, кто предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.



10.

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоч би ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави.



11.

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников "ДНР" и сторонников "ЛНР".



12.

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно невыполнимое условие: транш не должен быть разворован чиновниками.



13.

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду.



14.

Россия - это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.



15.

Настали времена, когда не политиков можно скомпрометировать связями с проститутками, а проституток - связями с политиками.



16.

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везущие террористам т. н. ДНР рации и оружие, еще раз досмотрят, он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%.



17.

В отличие от Обамы, Путин не исполнит прощальное танго: в гробу танцевать неудобно.



18.

Нардеп Новинский, известный также как "с#ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запрещают русскоправославным развешивать иконы Путина и молиться на них...



19.

"92% телефонных разговоров - пустая болтовня", - сообщает социологическая служба СБУ.



20.

Зимбабве за неимением средств будет оплачивать внешний долг слонами. Украина может успешно выплатить все долги депутатами и чиновниками.
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