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 Политика Украины
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Все про:гражданство (487) паспорт (488) Порошенко (10518)

 Порошенко в 2016 году предоставил украинское гражданство 131 россиянину

Всего, согласно сообщению, в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц, из них 809 иностранцев и лиц без гражданства по их ходатайствам приняты в украинское гражданство указами президента.

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".


131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 - Сирии, 75 - лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее не указано).

64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 - Афганистана, 52 - Ирана, 47 - Грузии, 43 - Молдавии, 31 - Ливана, 30 - Узбекистана.

26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Беларуси, по 11 - Палестины и Египта.

9 лиц, принятых в украинское гражданство в 2016 году, были гражданами Нигерии, 8 - Турции, 7 - Бангладеша, 6 - Туркменистана, 5 - Вьетнама, по 4 - Казахстана и Туниса, по 3 - Индии и Алжира, по 2 - Анголы, Камеруна, Ливии, Марокко, Судана.

Также в гражданство Украины в 2016 году были приняты по 1 гражданину США, Германии, Израиля, Греции, Северной Кореи, Кубы, Непала, Саудовской Аравии, Конго, Йемена и Таджикистана.

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Я про тех, что воюет за Украину, а не про воров в законе.
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"64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении"

"26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении"

Вот тут я не понял...
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Как не понял? Если в тексте есть слово "Порошенко", то там обязательно будет ложь,пиар и бред! Это уже все украинцы знают! Или ты недавно "огражданился" и слепо веришь?
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если в тексте есть слово Порошенко то ниже под новостью обязательно будет зрада, высери и всепропальщина от зрадодрочеров
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В источнике такая же путаница.
Двойная бухгалтерия, не иначе.
Таков обычай (с)
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Сейчас вся гопота с новости о Тимошенко сюда перекочует...
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кочевничество у них в крови это же наследники тюркских племен средней Азии
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А цікаво - десь можна прочитати про цих 131 кацапів ..? Хто вони такі ?
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за 9 месяцев 2016 года гражданство РФ получили 75 тыс 497 человек, граждан Украины...несопоставимые цифры..
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глупое замечание при том что на востоке Украины идёт война и в последствии этого в первые месяцы войны с тех территорий было куча переселенцев и беженцев в том числе и в Россию
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Якщо взяти до уваги чисельність сепарської колорадської гидоти в Україні, то 75,5 тис. це дуже мало,краще булоб якби ці потври забрались всі )))))
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Дуже часто закордонні політики в інтервью кажуть, що реформи в Україні ідуть не
достатньо швидко, ідуть повільно, слід прискорити реформи...
А насправді, якщо перекласти це на звичайну людську мову, то це означає: "УКРАЇНСЬКА
ВЛАДА НІХУЯ НЕ РОБИТЬ КОРИСНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ".
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як твоя морда на цензорі з'явилась, то лише матом хочеться відповідати.
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В россии работает несколько миллионов украинских "заробитчан" даже парень Насти Дмитрук автора стиха "Никогда мы не будем братьями" сбежал от мобилизации в россию.
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сколько же вас козломордых под украинскими флажками здесь срет?
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А національний склад цих новоявлених громадян слабо вказати,та і національність в паспорт повернути, пора брати досвід Ізраіля
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шуруй в Израиль бандеривець.. там тебя сотрудники Яд Вашем повесят , нацистского недобитка и спалят, а потом пепел развеют...
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...зараз саме час обіднього отсоса в Кремлі...гбіст недобитий
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А чего они бегут ?Кто в кацапии порядок наводить будет?
Вспоминается снова Донбасс, россия изгнала , отобрав все , Украина приняла и обогрела, но лишняя хромосома не исчезла во внуках -правнуках, вот и маемо тэ що маэмо на Донбассе.
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цікаво за які заслуги було отримано громадянство...майбуть за участь у АТО ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в 2016 году предоставил украинское гражданство 131 россиянину
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