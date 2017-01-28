 Порошенко в 2016 году предоставил украинское гражданство 131 россиянину

Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году предоставил гражданство Украины 131 россиянину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
131 принятый указом президента в гражданство Украины человек являлся гражданином России, 97 - Сирии, 75 - лицом без гражданства (гражданами каких государств они были ранее не указано).
64 принятых в 2016 году в гражданство Украины указом президента были гражданами Армении, 61 - Афганистана, 52 - Ирана, 47 - Грузии, 43 - Молдавии, 31 - Ливана, 30 - Узбекистана.
26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении, 22 - Азербайджана, по 13 - Иордании и Пакистана, 12 - Беларуси, по 11 - Палестины и Египта.
9 лиц, принятых в украинское гражданство в 2016 году, были гражданами Нигерии, 8 - Турции, 7 - Бангладеша, 6 - Туркменистана, 5 - Вьетнама, по 4 - Казахстана и Туниса, по 3 - Индии и Алжира, по 2 - Анголы, Камеруна, Ливии, Марокко, Судана.
Также в гражданство Украины в 2016 году были приняты по 1 гражданину США, Германии, Израиля, Греции, Северной Кореи, Кубы, Непала, Саудовской Аравии, Конго, Йемена и Таджикистана.
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"26 получивших в 2016 году украинское гражданство были гражданами Армении"
Вот тут я не понял...
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Двойная бухгалтерия, не иначе.
Таков обычай (с)
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достатньо швидко, ідуть повільно, слід прискорити реформи...
А насправді, якщо перекласти це на звичайну людську мову, то це означає: "УКРАЇНСЬКА
ВЛАДА НІХУЯ НЕ РОБИТЬ КОРИСНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ".
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Вспоминается снова Донбасс, россия изгнала , отобрав все , Украина приняла и обогрела, но лишняя хромосома не исчезла во внуках -правнуках, вот и маемо тэ що маэмо на Донбассе.
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