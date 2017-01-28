 Боевики на Донбассе уничтожают друг друга, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, двое военнослужащих "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" (Донецк) Вооруженных сил РФ убили своего командира взвода. Он требовал деньги, задержав боевиков в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, один из командиров взвода того же "полка" зарезал своего подчиненного шлифовальной машиной "болгарка".
Для сокрытия данных фактов командование подразделения приняло решение оформить документы об увольнении данных военнослужащих задним числом.
7516 135
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Житель Луганщины подорвался на мине боевиков, - разведка(21)
Министерство изучает возможность выкупа у переселенцев государством права собственности на жилье на оккупированных территориях, - Тука(164)
По приказу оккупационного командования РФ в Горловке были уничтожены личные дела более 120 погибших российских военных(34)
Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"(575)
Видаємо бажане за реальність(0)
Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз(424)
Заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак(64)
Ответить
Ответить
Слишком многих надо было бы убрать , например прежде всего российскую армию с Донбасса , ее присутствие имеет массу доказательств, равно как и военнопленные из россии.
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чёт вспомнилось...)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет!!!!
Ответить
Небоевые потери украинской армии составили более тысячи человек. Об этом в интервью изданию МИР сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Я вам сейчас цифры назову небоевых безвозвратных и санитарных потерь украинской армии. Три полка. Более тысячи человек - это небоевые потери в АТО", - рассказал Матиос.
По его словам среди основных причин небоевых смертей - расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечья, что привели к смерти, ДТП и "якобы болезни сердца".
Прокурор также рассказал о случае, когда пьяный военный бросил гранату в буржуйку. "Тридцать человек легло! Куда их записать? Какой украинец это хочет слушать?" - заявил Матиос.
Ответить
бабулек шмонал - всех пропускал,
не платили,
сам бы пришел - дети дома, в иркутске, плачут (тут бонус).
плешивый? - та он погиб в 18м году после позавчерашнего....
шо тоже у вас?
ранили?
предатель...
Ответить
Труффальдино из Бергамо
Ответить
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сьогодні в свої права впевнено вступив Вогняний Півень. І для того, щоб у Новому році він приніс вам щастя та достаток, потрібно трохи його задобрити.
Зробити це дуже легко - болгаркою знищити моцкаля на украінській землі
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Т.е. где-то 61 сент за литр.
Ответить