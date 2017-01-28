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 Боевики на Донбассе уничтожают друг друга, - разведка

На оккупированном Донбассе двое боевиков убили своего командира, а другой командир зарезал подчиненного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, двое военнослужащих "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) "1-го армейского корпуса" (Донецк) Вооруженных сил РФ убили своего командира взвода. Он требовал деньги, задержав боевиков в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяные полицейские в РФ устроили драку, угрожая оружием сотрудникам кафе, - российские СМИ. ВИДЕО

Кроме того, один из командиров взвода того же "полка" зарезал своего подчиненного шлифовальной машиной "болгарка".

Для сокрытия данных фактов командование подразделения приняло решение оформить документы об увольнении данных военнослужащих задним числом.
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Перемога Украины -неизбежна , и то , что дохнут лидеры "новодроссии" только это подтверждает , первыми пошли шестерки подгавкивающие кацапии и такие как ты , специалисты по грязной работе.
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Наша победа дальше, чем была год назад. Это я Вам со 100% уверенностью говорю. А тех, кто стоял у истоков, всегда убирают. Потом выставят, как внутренний конфликт. А свидетелей уже не будет.
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Зачем это делают , я догадываюсь,а Украина победит , и это неизбежно.
Слишком многих надо было бы убрать , например прежде всего российскую армию с Донбасса , ее присутствие имеет массу доказательств, равно как и военнопленные из россии.
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...теж нормально, враховуючи вчорашніх жмурів дир-лир...
...
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Такие сообщения подают народу как обезболивающее .
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В Мексике как-то видел "крысиные бои"...
Чёт вспомнилось...)))
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Ребята в Киеве всего навсего закрыли казино Авакова)
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет!!!!
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По причинам, не связанным с войной, в зоне АТО погибли более тысячи бойцов.
Небоевые потери украинской армии составили более тысячи человек. Об этом в интервью изданию МИР сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Я вам сейчас цифры назову небоевых безвозвратных и санитарных потерь украинской армии. Три полка. Более тысячи человек - это небоевые потери в АТО", - рассказал Матиос.
По его словам среди основных причин небоевых смертей - расстрел сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, увечья, что привели к смерти, ДТП и "якобы болезни сердца".
Прокурор также рассказал о случае, когда пьяный военный бросил гранату в буржуйку. "Тридцать человек легло! Куда их записать? Какой украинец это хочет слушать?" - заявил Матиос.
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на посту стоял..
бабулек шмонал - всех пропускал,
не платили,
сам бы пришел - дети дома, в иркутске, плачут (тут бонус).
плешивый? - та он погиб в 18м году после позавчерашнего....
шо тоже у вас?
ранили?
предатель...
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А тем временем :D
Труффальдино из Бергамо

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Донецкая вата уже поняла что их мечтам о самостоятельности , как и мечтам о рэспубликах в составе засРашки , близится кердык . Всё ещё кочевряжится , по инерции , но уже фактически смирилась с тем что рано или поздно придётся таки возвращаться назад в Украину . Деваться просто больше некуда .. Одно их очень пугает , отсутствие амнистии .! Они там уверены что сразу же , как только Украина восстановит контроль над границей , в Луганде начнутся большие чистки . В принципе , так и должно быть . !! .По другому нельзя , ибо сепаратизм там будет тлеть бесконечно .

.
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Гідна смерть для кацапських скажених псів , яких посилає ху**ло ! .Нехай на кожну москальську тушку знайдеться своя болгарка!
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почему украинец не завербуется в ополчение и начнет незаметно выпиливать боевиков
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Может эпидемия какая?Или это я пересмотрел зомби-фильмов?
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Сьогодні в свої права впевнено вступив Вогняний Півень. І для того, щоб у Новому році він приніс вам щастя та достаток, потрібно трохи його задобрити.
Зробити це дуже легко - болгаркою знищити моцкаля на украінській землі
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.)) А ещё для этого сгодятся бензопила и гидравлические ножницы ..!!
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Правильно!!!Только это надо делать масссовей и регулярней!
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Для выходного новость таки ну ооооочень приятная😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Третий год такие новости. А АТО все не кончается.
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Хохлы поверят в этот бред
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Для интересующихся (см. выше) галлон бензина в центре Флориды около $2,30.
Т.е. где-то 61 сент за литр.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики на Донбассе уничтожают друг друга, - разведка
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