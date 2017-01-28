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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (21339) выборы (21400) коалиция (3757) Парубий (1273) Тимошенко (25216) Батькивщина (1834) Блок Петра Порошенко (1375)

 "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко

Сегодня в Верховной Раде коалиции фактически нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

"Андрей Парубий засекретил фамилии людей, которые входят в коалицию. Это сейчас самая большая государственная тайна. Это делается потому, что ни "Народный фронт", ни БПП, ни сам Петр Порошенко не хотят допустить выборов", - сказала она.

"Народные депутаты, которые имеют совесть и видят это коррупционное хамство, массово выходят из фракции БПП. В частности, это уже сделали Фирсов, Томенко, Бублик, Мищенко. Поэтому сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - добавила парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бублик вышел из фракции БПП и коалиции. ДОКУМЕНТ


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«В бессильной злобе против
Тимошенко лютуют все украинские олигархи… и подсылают своих наймитов…»
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перекрестись сектант))
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КонеЧЧно. Наймитов. Майдан помните, колясочницу на сцене? Одни наймыты, олигархические, так сказать, подосланные. Лютовали, значит, лютовали, и хором начали скандировать Юле слова написанные, выученные... Вы шутите?
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Юля спешит пока Михо не набрал еще силы для парламентских выборов. А вот тогда будет знатная драка между оппозиционерами. Порох будет только посмеиваться.
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Ця сиротка Хася вже дістала.Замазана і всіх президентів замазала. Нудить...
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Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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там люлька даже рядом не стояла со своим мизерным рейтингом - вот ляшко в спину дышал...
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Цей приспособленец, він просто барига - що зробив для України те усе сам собі компенсував.
Так, що він по нулям, тобто нульовий.
А Юлька не нульова, вона з добрячою цифрою і перед тією цифрою добрячий мінус.
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в июле 1995 года в айропорту Внуково были задержаны ЮВТ и её муж со 100 000 баксов налички.Кому и зачем везли конрабандное бабло супруги доселе неизвестно.Тёмная Ыстроия что и все проделки ФСБэшные.Григорий Омельченко,бывший Юлин соратник утверждает что после задержания Джулию Владимировну ФСБ РАБссии завербовало.О чём было немеленно доложено тогдашнему президенту Кучме.
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Да-а-а... Якщо боти Мінстеця виколупати з дупи Юща-Дрища хероя уркаїни Грицька Омельченка-Педофільного і використовують його "інформацію", хрінові справи в міністервства ім Йозефа Геббельса.
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Парламента у нас нет, это факт.Нет нормального закона о выборах, это тоже факт.Порошенко
на выборы в раду не пойдёт. Ему тогда просто жесть.
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Дурна ботоксно-пергідрольна бабуська, нам зараз парламенту із 95% ригів лише і не вистачає.
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даун крым и пол лугандона не голосует откуда рыгов наберешь 95%
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Досрочные выборы - это тот сценарий, который выгоден и нужен Кремлю, хаос и бардак в Украине. Поэтому фсбшные консервы типа Тимошенко и Семенченко уже вовсю работают над его реализацией, каждый в своей сфере. Одна "тарифные майданы" собирать пытается за деньги, другой бандитствует-мародерствует на железных дорогах Донбасса, позоря имидж ВСУ.
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Откуда у юльки деньги на троллей? На ее темы заходить невозможно,одни оскорбления и грязь.
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Я догадываюсь, что ты старая и не красивая, но чем тебе Юлька насолила?
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Тоже заметил, а ещё сплошной спам, и тут начали уже спамить.
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Не страна,а сплошь византийщина!!!!!
На Lb.ua просто замечательный расклад от С.Кошкиной-)))))...Консервация.
пЭця тихим сапом,выстраивает ДИКТАТУРУ,убирая всех оппонентов и никто от него такой прыти не ожидал.
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Юлябот звичайний. Характеризується ненавистю до всіх оточуючих, осоюливо тих хто вважа БАХИНЮ шматком лайна та постійно приводить докази зради нею інтересів України

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Дуже часто закордонні політики в інтервью кажуть, що реформи в Україні ідуть не
достатньо швидко, ідуть повільно, слід прискорити реформи...
А насправді, якщо перекласти це на звичайну людську мову, то це означає: "УКРАЇНСЬКА
ВЛАДА НІХУЯ НЕ РОБИТЬ КОРИСНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ".
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Разве является неожиданностью то, что произошло после
Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим "респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнуликарьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды.Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
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Тюлька ждет не дождется хуйла. По сравнению с овощем, она отрабытывать полученные от хуйла деньги будет с удовольствием.
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А Петя отрабатывает фабричку в Липецке с отвращением Он и его свора торгуют углем С сепарами и рашей С большим внутреним негодованием
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Юля здоровеньки булы! давненько тебя не слышно было. бухала чи що?
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бухает пЭця,ну вот еще его лысый подельник ртути обожрался,наверно на халяву.
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Сразу видно "интересующегося политикой". Ты других источников информации, кроме олигарх-ТВ, не знаешь?
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Велику купу лайна насрали боти Мінстицьпіздеця на гілці, але правди ж нікуди діти!
Хоч серіть та пердіть, а нема у вашого постачальника соєвого пайкового та преміального лайна коаліції навіть в 226 голосів в ВРУ.

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Юля ! Я с большим уважением относился к тебе . Но Украина столько воров не выдержит . В буцыгарню .
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Ти і Пецю липецького переживеш. Таке, як ти, не тоне.
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Основные результаты "революции гидности":
1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат.

5. И, конечно, декларации - это апофеоз!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко
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