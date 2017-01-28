 "Сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.
"Андрей Парубий засекретил фамилии людей, которые входят в коалицию. Это сейчас самая большая государственная тайна. Это делается потому, что ни "Народный фронт", ни БПП, ни сам Петр Порошенко не хотят допустить выборов", - сказала она.
"Народные депутаты, которые имеют совесть и видят это коррупционное хамство, массово выходят из фракции БПП. В частности, это уже сделали Фирсов, Томенко, Бублик, Мищенко. Поэтому сегодня в коалиции значительно меньше, чем 226 человек", - добавила парламентарий.
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Тимошенко лютуют все украинские олигархи… и подсылают своих наймитов…»
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президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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Так, що він по нулям, тобто нульовий.
А Юлька не нульова, вона з добрячою цифрою і перед тією цифрою добрячий мінус.
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на выборы в раду не пойдёт. Ему тогда просто жесть.
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вот такая
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а ты скока соевых заработала ?
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На Lb.ua просто замечательный расклад от С.Кошкиной-)))))...Консервация.
пЭця тихим сапом,выстраивает ДИКТАТУРУ,убирая всех оппонентов и никто от него такой прыти не ожидал.
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достатньо швидко, ідуть повільно, слід прискорити реформи...
А насправді, якщо перекласти це на звичайну людську мову, то це означає: "УКРАЇНСЬКА
ВЛАДА НІХУЯ НЕ РОБИТЬ КОРИСНОГО ДЛЯ УКРАЇНИ".
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Майдана? Не знали о встречах Порошенко и Кличко с российско- израильско- украинским олигархом Фирташем? Ведь было очевидно для тех, кто хотел видеть, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим "респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Сюда
же пристегнуликарьериста с юных лет Яйценюка. Имея свой зомбоящик и население, которое с его помощью долгие годы обрабатывали, план был реализован. Сейчас пожинаем его плоды.Идущая в стране война - средство выживание этой власти. При них она будет вялотекущей и не закончится никогда.
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Хоч серіть та пердіть, а нема у вашого постачальника соєвого пайкового та преміального лайна коаліції навіть в 226 голосів в ВРУ.
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Еще пережили Іулю - переживемо і Трампа
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1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат.
5. И, конечно, декларации - это апофеоз!
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