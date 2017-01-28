 Житель Луганщины подорвался на мине боевиков, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, в Славяносербском районе террористы не уведомили местное население об установлении новых минно-взрывных заграждений. Из-за отсутствия сообщений о минах на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович.
172 6
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Россия поставляет оружие и технику на Донбасс, используя инфраструктуру "Укрзализныци", - Черныш(102)
ОБСЕ обеспокоено ростом числа жертв среди мирного населения Донбасса(21)
По приказу оккупационного командования РФ в Горловке были уничтожены личные дела более 120 погибших российских военных(34)
Боевики перебросили к Енакиево живую силу и "Стрелы", к Лутугино - "Акации", - ИС(51)
Под снежной лавиной оказался итальянский отель с 30 людьми: спасатели сообщают о "множестве" погибших. ВИДЕО(0)
Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гуманитарных грузов ООН, - Госпогранслужба(23)
Заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак(64)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить