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 Житель Луганщины подорвался на мине боевиков, - разведка

Житель Луганской области подорвался на взрывном устройстве, которое установили боевики российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, в Славяносербском районе террористы не уведомили местное население об установлении новых минно-взрывных заграждений. Из-за отсутствия сообщений о минах на растяжке подорвался и погиб местный житель Ивасин Анатолий Семенович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР
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Был "блогер Олег Ярчук". Его заменила безликая разведка. У меня только вопрос, а зачем ставить мины с табличками ?
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