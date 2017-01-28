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 ФСБ задержла создателя сайта "Шалтай-Болтай", публиковавшего переписку российских госслужащих

Ему предъявлено обвинение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

Как рассказал источник издания, знакомый с ситуацией, Владимир Аникеев был задержан в конце октября 2016 года, когда прибыл в Санкт-Петербург с Украины. "Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался", - рассказал источник агентства. Аникеева доставили в Москву, где Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

В первую очередь, по версии источника, контрразведчиков интересовала ситуация с "утечкой" переписки Владислава Суркова - к тому времени было известно, что она в руках команды "Шалтая-Болтая". В результате эта переписка была опубликована на украинском сайте некоего объединения хакеров, которое называет себя "Киберхунтой". В реальности же подозревается, что ее размещением занимался Аникеев. Также у Льюиса интересовались другими переписками чиновников, которые появлялись уже непосредственно на сайте "Шалтай-Болтай".

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"Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался сотрудник ФСБ Сергей Михайлов - как лицо, связанное с командой "Шалтая-Болтая", - рассказал собеседник "Росбалта".

Напомним, что на этой неделе стало известно, что еще в декабре 2016 года были арестованы высокопоставленный сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев.
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Ось і ще один доказ того, що Украіна програє в інформаційній війні.
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Бей своих чтоб чужие боялись ,любимое кацапское занятие
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Тут вони воюють. А б'ють вони Максакову-це різні речі.
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Да нормально.
Кругом враги, заговоры, иностранные шпионы.
Чем больше будут нагнетать, тем скорее в это сами поверят.
И начнут делать очередные глупости.
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Вся сущность государства параша с 1917,захватить,оболгать,своровать и если не получается так,то нажраться и уничтожить всё что стоит вокруг орков...........
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Россипьяне, вся инфа в американском Интернете,неподвластном вам,придурки!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФСБ задержла создателя сайта "Шалтай-Болтай", публиковавшего переписку российских госслужащих
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